4 thiếu nữ quê Lai Châu bị bán làm nhân viên quán karaoke

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Trần Thị Hoài (SN 1988, trú tại thôn Trường Thịnh, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) và Hà Trung Hòa (SN 1985, trú tại thôn Yên Thượng, xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) do đã có hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

2 đối tượng Hòa và Hoài tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Quá trình điều tra, công an xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023, biết Trần Thị Hoài đang có nhu cầu tuyển nhân viên phục vụ tại quán karaoke, Hà Trung Hòa đã liên hệ. Sau đó, Hòa đưa 4 người chưa đủ 16 tuổi gồm Lý T.T, Vàng T.N, Vàng T.C, cùng sinh năm 2010 và Lý T.D (sinh năm 2011), cùng trú tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, là nhân viên phục vụ quán karaoke của Hòa tại huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc về làm nhân viên quán karaoke của Hoài tại huyện Hoa Lư để hưởng lợi 11 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

