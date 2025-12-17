Giải mã biến chứng tim mạch ở người tiểu đường
Đường huyết cao làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch, suy tim, nhồi máu cơ tim. Hiểu rõ về các biến chứng tim mạch này sẽ giúp bạn chủ động bảo vệ sức khỏe của mình.
Cách nhận biết biến chứng tim mạch của bệnh tiểu đường
Đường máu cao khiến bệnh xơ vữa mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tai biến và hàng loạt các bệnh lý tim mạch khác ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Mỗi biến chứng tim mạch đều có các biểu hiện và vị trí khác nhau như:
- Bệnh mạch vành: Thường khởi phát bằng cảm giác nặng ngực, đau thắt lan vai trái hoặc cánh tay; khó thở khi gắng sức và hồi hộp đánh trống ngực. Đây là dấu hiệu gợi ý thiếu máu cơ tim do xơ vữa mạch ở người tiểu đường.
- Bệnh mạch máu não: Các biểu hiện sớm gồm chóng mặt, choáng váng, mất thăng bằng hoặc suy giảm trí nhớ. Khi tắc mạch tiến triển, người bệnh có thể đột ngột liệt nửa người, méo miệng.
- Bệnh mạch máu ngoại biên: Đặc trưng bởi cơn "đau cách hồi" - đi một đoạn thì đau bắp chân, nghỉ lại hết. Kèm theo đó có thể là chân lạnh, giảm mạch mu chân - dấu hiệu tắc nghẽn động mạch chi do xơ vữa.
Tốt nhất, nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường dù nhỏ, người bệnh cũng nên đi khám. Bác sĩ có thể chỉ định làm chụp CT, siêu âm Doppler, siêu âm tim, điện tâm đồ, đo nồng độ men tim… Những xét nghiệm này sẽ giúp phát hiện sớm biến chứng tim mạch của bệnh tiểu đường.
Cách phòng ngừa biến chứng tim mạch ở người bệnh tiểu đường
Để phòng ngừa biến chứng tim mạch, người bệnh tiểu đường cần đồng thời kiểm soát cả đường huyết và các yếu tố nguy cơ như huyết áp, mỡ máu, bỏ thuốc lá và giảm cân nếu thừa cân.
Kiểm soát đường huyết
Theo khuyến cáo, nếu bị tiểu đường, bạn nên giữ đường máu lúc đói dưới 7 mmol/l và HbA1C dưới 7%. Mặc dù kiểm soát đường huyết chưa đủ để giúp bạn hoàn toàn không bị biến chứng tiểu đường về sau. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát tốt được lượng đường trong máu, chắc chắn biến chứng sẽ xuất hiện sớm và khó điều trị hơn. Dưới đây là 1 số mẹo giúp bạn giữ glucose luôn trong mức cho phép:
- Dùng thuốc điều trị theo đơn và thăm khám định kỳ 1 - 3 tháng/lần.
- Ăn thành nhiều bữa nhỏ, luôn bắt đầu bữa ăn bằng rau xanh và cho rau xanh chiếm 50% lượng thức ăn hàng ngày.
- Tập thể dục nhẹ nhàng 30 phút mỗi ngày, có thể chia thành nhiều lần tập, mỗi lần 10 - 15 phút.
- Ngủ đủ giấc, giữ tinh thần lạc quan thư giãn.
Kiểm soát huyết áp, mỡ máu
Hạn chế thực phẩm nhiều muối để tránh tăng huyết áp và giảm các món chứa chất béo chuyển hóa, yếu tố làm tăng LDL-cholesterol và thúc đẩy xơ vữa mạch. Những chất béo này chủ yếu có trong đồ ăn nhanh, chiên rán và thực phẩm chế biến sẵn. Với mỡ động vật hoặc chất béo tự nhiên, người bệnh vẫn có thể dùng nhưng cần kiểm soát lượng để tránh thừa cân.
Sử dụng thảo dược giúp hỗ trợ ổn định đường huyết, phòng ngừa nguy cơ biến chứng
Để cải thiện nguy cơ biến chứng tim mạch ở người tiểu đường, bên cạnh dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, việc kết hợp sử dụng một số thảo dược tự nhiên như Câu kỷ tử, Nhàu, Hoài sơn và Mạch môn là hướng hỗ trợ đáng cân nhắc. Nhóm thảo dược này giúp hỗ trợ ổn định đường huyết thông qua cơ chế tăng cường hoạt động của tuyến tụy – "bộ máy điều hòa đường huyết" của cơ thể. Nhờ đó, góp phần giảm nguy cơ biến chứng của bệnh tiểu đường. Cụ thể:
- Câu kỷ tử: Hỗ trợ ức chế enzym alpha-glucosidase, giảm tích tụ sorbitol trong tế bào, nhờ đó hỗ trợ giảm cholesterol…
- Nhàu: Hỗ trợ tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tăng tốc độ lành vết thương ở người bệnh tiểu đường.
- Mạch môn: Hoạt chất MDG-1 hỗ trợ làm chậm tiến triển của suy thận do tiểu đường.
- Hoài sơn: Hỗ trợ giảm nguy cơ biến chứng thần kinh tiểu đường, hỗ trợ giảm tê bì tay chân, khô ngứa da... nhờ cơ chế kích thích yếu tố tăng trưởng thần kinh NGF.
Hy vọng những thông tin trong bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các biến chứng tim, mạch máu thường gặp ở người tiểu đường, đồng thời trang bị thêm những giải pháp hữu ích để chủ động bảo vệ tim mạch.
