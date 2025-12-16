Đã tìm ra cách 'đốt cháy' mỡ thừa: Ăn thịt theo 2 cách này có thể 'tiêu mỡ, giảm cholesterol'

Ăn thịt gà sai cách dễ rước họa, 4 lưu ý khi dùng Thịt gà là nguồn cung cấp phong phú các chất dinh dưỡng như đạm, các khoáng chất sắt, kẽm, phốt pho. Tuy nhiên, ăn thực phẩm này sai cách có thể gây rắc rối cho sức khỏe.

Có người luôn cảm thấy bất an mỗi khi nhìn thấy món thịt yêu thích. Nhiều người cho rằng, "muốn mỡ máu khỏe mạnh, tốt nhất là ăn ít thịt", thậm chí có người để giảm cholesterol, quyết định kiêng hoàn toàn thịt. Nhưng sự thật thường gây bất ngờ: Ăn thịt không đồng nghĩa với việc cholesterol tăng cao, mấu chốt nằm ở "cách ăn".

Ảnh minh hoạ

Ăn thịt và cholesterol có thực sự đối lập?

Hễ nhắc đến "cholesterol", nhiều người trung niên và cao tuổi lập tức "sợ như gặp kẻ thù": Hơi béo một chút, hoặc kết quả khám sức khỏe báo cholesterol vượt ngưỡng, là muốn kiêng ngay thịt, kiêng trứng.

Tuy nhiên, sự đồng thuận của giới y học đã chỉ rõ: Khoảng 70% cholesterol trong cơ thể được tự tổng hợp, cholesterol từ thực phẩm chỉ chiếm 30%. Hơn nữa, cholesterol không phải là "kẻ xấu hoàn toàn," nó là chất không thể thiếu để tổng hợp hormone và duy trì chức năng tế bào.

Tài liệu Hướng dẫn Dinh dưỡng cho bệnh mỡ máu cao ở người trưởng thành Trung Quốc đặc biệt nhắc nhở: Hoàn toàn không ăn thịt không phải là cách sống khỏe mạnh. Thịt đỏ (như thịt heo, bò, cừu) quả thực có hàm lượng chất béo và cholesterol cao hơn, nhưng nếu chọn đúng loại, kiểm soát tổng lượng và ăn kèm hợp lý, nó lại giúp cân bằng dinh dưỡng, duy trì mỡ máu và tăng cường miễn dịch.

Khuyến nghị từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quảng Tây cũng xác nhận điều này: Lượng thịt gia súc, gia cầm hoặc hải sản tiêu thụ hàng ngày được đề nghị là 40 - 75 gram, chứ không phải là loại bỏ hoàn toàn thịt đỏ.

Duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, "ăn đúng cách" quan trọng hơn đơn thuần "ăn ít đi". Ảnh minh hoạ

Vấn đề mấu chốt thực ra là ăn như thế nào và ăn loại gì. Báo cáo sức khỏe của Đại học Harvard chỉ ra, duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, "ăn đúng cách" quan trọng hơn đơn thuần "ăn ít đi". Nghiên cứu phát hiện, ăn thêm 50 gram thịt đỏ đã qua chế biến mỗi ngày làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch lên 26%; ngược lại, chỉ cần thay đổi tích cực hai chi tiết sau, mức mỡ máu sẽ cải thiện rõ rệt.

Nghiên cứu mới nhất từ các cơ quan uy tín như Bệnh viện Hữu nghị Bắc Kinh và Đại học Harvard đã phát hiện ra: Chỉ cần thực hiện tốt 2 bước sau, bạn vừa có thể thưởng thức món ngon, vừa ăn uống khỏe mạnh hơn, và cholesterol thực sự có thể "âm thầm" giảm xuống.

Chỉ cần nắm vững, bạn không chỉ ngăn ngừa tăng cân mà còn giúp mỡ máu ổn định. Đặc biệt bước thứ hai, 90% người đều bỏ qua!

Kiên trì 2 bước, ăn thịt cũng có thể âm thầm 'tiêu mỡ, giảm cholesterol"

Các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng đã tổng kết "bí quyết" ăn thịt lành mạnh hơn, thực chất chỉ nằm ở 2 chi tiết nhỏ trong sinh hoạt.

Bước 1: Ưu tiên chọn thịt trắng, giảm thịt đỏ và thịt chế biến

Thịt trắng như cá, tôm, ức gà có hàm lượng chất béo tương đối thấp, nhiều acid béo không bão hòa, thân thiện hơn với tim mạch và mạch máu não. Điều tra dịch tễ học của Đại học Hồng Kông cho thấy, thay thế thịt đỏ bằng thịt trắng giúp giảm 17% nguy cơ mắc bệnh mạch vành. Ngược lại, thịt chế biến sẵn như xúc xích, lạp xưởng không chỉ có cholesterol cao mà còn chứa nhiều natri và phụ gia, là "sát thủ vô hình" đối với mỡ máu.

Thực hành: Trong cuộc sống hàng ngày, bạn nên thay thế "hơn một nửa lượng thịt hàng tuần" bằng thịt trắng như cá, gia cầm, hoặc bổ sung protein chất lượng cao bằng các sản phẩm từ đậu nành. Việc này vừa thỏa mãn cơn "thèm thịt" vừa giảm gánh nặng cholesterol.

Bước 2: Kiểm soát cách chế biến và thời điểm ăn uống, lọc bỏ dầu mỡ là hiệu quả nhất

Hầu hết mọi người khi ăn thịt đều dễ bỏ qua tác động của "phương pháp nấu nướng" đối với lượng chất béo hấp thụ. Phó Chủ nhiệm khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Bắc Kinh, Đinh Băng Kiệt, chỉ ra rằng, ưu tiên hầm, luộc, hấp, hớt bọt dầu và hạn chế chiên xào có thể giảm đáng kể lượng cholesterol và acid béo bão hòa. Ví dụ, một bát canh sườn heo, nếu không hớt lớp dầu nổi, lượng chất béo có thể lên tới 40 gram; sau khi hớt dầu, lượng chất béo có thể giảm xuống khoảng 12 gram.

Ngoài ra, ăn thịt vào buổi trưa lành mạnh hơn nhiều so với buổi tối. Ban ngày hoạt động nhiều, năng lượng dễ được tiêu hao, giảm tích tụ chất béo. Ăn thịt vào buổi tối dễ "tích trữ" chuyển hóa thành mỡ cơ thể. Kết hợp với đủ lượng rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt càng giúp tiêu hóa và giảm hấp thụ chất béo. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy, mỗi bữa ăn tăng thêm 200 gram rau xanh, mức mỡ máu sau bữa ăn được cải thiện 12.8%.

Hạn chế chiên xào có thể giảm đáng kể lượng cholesterol và acid béo bão hòa. Ảnh minh hoạ

3 thay đổi rõ rệt khi ăn thịt một cách khoa học

Nhiều người trung niên và cao tuổi sau khi nắm vững hai bước này, thói quen ăn uống và sức khỏe thường xuất hiện những thay đổi đáng kể:

Mức mỡ máu và cholesterol giảm rõ rệt: Theo dõi 6 tháng trên 5.000 bệnh nhân mỡ máu cao của Trường Y Harvard cho thấy, sau khi điều chỉnh cấu trúc thịt và kiên trì hớt dầu, lipoprotein mật độ thấp (LDL - "cholesterol xấu") trung bình giảm 15.2%.

Trọng lượng và tỷ lệ mỡ cơ thể dễ kiểm soát hơn: Theo dõi lâm sàng cho thấy, người trung niên và cao tuổi ưu tiên thịt trắng vào bữa trưa, kiểm soát lượng dầu mỡ khi nấu nướng có thể giảm tỷ lệ mỡ cơ thể trung bình khoảng 10%, vòng eo cũng thon gọn hơn.

Hệ tiêu hóa dễ chịu hơn, giảm táo bón: Sự kết hợp giữa chất xơ dồi dào và protein chất lượng cao giúp nhiều người cảm thấy nhẹ nhàng sau bữa ăn, không còn sợ đầy bụng, khó tiêu.

3 lời khuyên cụ thể giúp "ăn thịt" an toàn hơn

Các chuyên gia đưa ra những khuyến nghị cụ thể sau để việc ăn thịt không gây hại sức khỏe mà vẫn giảm mỡ máu:

Tổng lượng thịt: Lượng thịt gia súc, gia cầm hoặc hải sản hàng ngày không quá 75 gram, ưu tiên thịt trắng và kết hợp với sản phẩm từ đậu nành.

Chế biến: Tránh chiên xào nhiều dầu mỡ. Ưu tiên các phương pháp hầm, luộc, hấp, hớt bỏ lớp dầu mỡ nổi trên bề mặt để đạt hiệu quả tốt hơn.

Kết hợp: Ăn thịt cùng rau xanh. Ăn một đĩa rau trước khi ăn thịt để giảm hấp thụ cholesterol.

Thời điểm: Sắp xếp ăn thịt vào bữa sáng hoặc bữa trưa, giảm thiểu thực phẩm nhiều dầu mỡ vào bữa tối.

Theo ABLW