Nên uống sữa vào lúc nào?

1. Uống sữa có lợi ích gì?

Sữa là nguồn dinh dưỡng mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho cơ thể con người. Nhờ chứa hàm lượng cao canxi, vitamin D và các khoáng chất cần thiết, sữa giúp hệ xương và răng chắc khỏe, hỗ trợ phát triển chiều cao ở trẻ nhỏ và phòng ngừa loãng xương ở người lớn tuổi. Bên cạnh đó, protein trong sữa giúp tái tạo mô cơ, tăng đề kháng và cung cấp năng lượng cho các hoạt động hằng ngày.

Sữa còn chứa các vitamin nhóm B, góp phần cải thiện quá trình trao đổi chất và hỗ trợ hệ thần kinh hoạt động ổn định. Ngoài sữa tươi và sữa bột, các sản phẩm từ sữa như sữa chua cũng mang lại lợi ích tương tự nhờ quá trình lên men tạo ra lợi khuẩn tốt cho đường ruột. Để tận dụng tối đa lợi ích này, bố mẹ có thể tham khảo giá sữa Milo cho trẻ em hoặc giá sữa chua Vinamilk cho cả gia đình để lựa chọn sản phẩm phù hợp với ngân sách. Với những giá trị dinh dưỡng toàn diện, sữa trở thành thực phẩm quan trọng giúp duy trì sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Uống sữa mang đến nhiều lợi ích cho cả trẻ nhỏ và người lớn

2. Những thời điểm uống sữa tốt nhất

2.1. Sau khi ăn sáng

Bữa sáng luôn được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, cung cấp khoảng 30% năng lượng để khởi đầu một ngày mới hiệu quả. Uống sữa vào thời điểm sau khi ăn sáng từ một đến hai giờ đồng hồ sẽ giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tối ưu hơn. Khi đi vào dạ dày, lượng protein trong sữa được phân giải thành các axit amin, giúp hệ tiêu hóa hoạt động thuận lợi, đồng thời bổ sung năng lượng cho các hoạt động trong ngày.

Đối với trẻ em, việc bổ sung thêm các dòng sữa công thức phù hợp cũng được nhiều bố mẹ áp dụng. Mỗi sản phẩm đáp ứng một nhu cầu dinh dưỡng khác nhau nên việc lựa chọn phù hợp cũng rất quan trọng.

2.2. Sau khi tập thể dục

Quá trình vận động mạnh khiến cơ thể tiêu hao một lượng lớn năng lượng, đặc biệt là protein. Vì vậy, một ly sữa sau khi tập luyện sẽ giúp bù nước, bổ sung dinh dưỡng và hỗ trợ phục hồi cơ bắp nhanh chóng. Lượng amin axit tự nhiên trong sữa giúp xây dựng cơ bắp, giảm cảm giác mệt mỏi, đồng thời thúc đẩy tuần hoàn máu và tăng cường sức khỏe tim mạch.

2.3. Trước khi đi ngủ 2 tiếng

Một số hợp chất có trong sữa như tryptophan và melatonin hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ, giúp cơ thể dễ dàng thư giãn và bước vào trạng thái nghỉ ngơi tự nhiên. Serotonin trong sữa cũng góp phần ổn định tâm trạng và điều hòa nhịp sinh học. Tuy nhiên, sữa nên được dùng trước giờ ngủ khoảng hai tiếng để tránh gây đầy bụng hoặc ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa.

3. Uống sữa bao nhiêu là đủ?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lượng sữa hợp lý mỗi ngày dành cho người trưởng thành dao động từ 150 đến 200 ml. Việc sử dụng quá mức có thể gây đầy bụng hoặc ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Sữa ấm thường được khuyên dùng để tăng khả năng hấp thụ. Nếu muốn thêm đường, người dùng nên chờ đến khi sữa nguội bớt, tránh trường hợp nhiệt độ cao tạo ra các hợp chất không tốt cho sức khỏe.

Trong trường hợp cơ thể xuất hiện dấu hiệu khó chịu như đầy hơi hoặc khó tiêu sau khi uống sữa buổi sáng, người dùng nên tạm ngừng và bổ sung dinh dưỡng bằng các thực phẩm giàu chất xơ như trái cây hoặc khoai lang. Đây cũng là cách giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định hơn.

4. Đối tượng nên hạn chế uống sữa

Dù giàu dinh dưỡng, sữa không phù hợp với mọi đối tượng. Những người mắc chứng không dung nạp lactose thường gặp vấn đề với quá trình tiêu hóa đường lactose có trong sữa, dẫn đến tiêu chảy hoặc đầy hơi. Người bệnh tiểu đường hoặc người cần kiểm soát đường huyết cũng nên thận trọng vì sữa chứa lượng lactose nhất định, có thể làm tăng đường huyết.

Ngoài ra, thị trường hiện có nhiều loại sữa thay thế như sữa hạt, sữa đậu nành hoặc các sản phẩm ít đường, không đường, phù hợp cho người cần điều chỉnh khẩu phần dinh dưỡng.

5. Những lưu ý khi uống sữa

Khi bụng đói, chỉ nên uống sữa nếu cơ thể tiêu hóa tốt lactose; người dễ khó chịu nên ăn nhẹ trước để tránh đầy bụng. Trẻ nhỏ nên uống sữa sau bữa ăn khoảng một đến hai tiếng để không bị no, còn người tiểu đường phù hợp dùng sữa trước bữa ăn khoảng 30 phút để kiểm soát đường huyết.

Uống sữa trước giờ ngủ từ một đến hai tiếng cũng mang lại lợi ích, giúp ngủ sâu và hỗ trợ phục hồi cơ bắp. Buổi tối, một ly sữa ấm có thể góp phần thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Uống sữa trước khi ngủ 2 tiếng giúp giấc ngủ sâu hơn, hỗ trợ hồi phục cơ bắp

Hiểu đúng thời điểm uống sữa sẽ giúp bạn xây dựng thói quen dinh dưỡng khoa học và hiệu quả hơn. Hãy áp dụng linh hoạt để cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

