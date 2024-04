Giải mã hành vi bắt cóc 2 bé gái với mục đích ‘đồi bại’ của người phụ nữ trẻ tuổi

Tội ác của nữ giáo viên có chồng không chịu sex GiadinhNet - Cô giáo 24 tuổi đã bị bắt giữ sau khi đâm chết chồng vì anh ta không chịu quan hệ tình dục.

Ý đồ đen tối

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1, TP Hồ Chí Minh, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Huỳnh Nhật Vi (SN 2003, trú tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về tội "Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm".

Theo cơ quan điều tra, Vi khai đưa hai bé gái 3 và 7 tuổi bán hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ về nhà "để nuôi" nhưng có nhiều chứng cứ cho thấy mục đích của Vi là quay video mang tính chất khiêu dâm, gửi ra nước ngoài cho những kẻ xấu.

Công an tiến hành lấy lời khai của Vi. Ảnh: CAND

Căn hộ tại chung cư Saigon Pearl, quận Bình Thạnh, do một người đàn ông nước ngoài vừa thuê cho Vi ở. Tại đây, Cơ quan Công an phát hiện nhiều video mang tính khiêu dâm, được đặt hàng từ nước ngoài.

Loại hình tội phạm mới cần được ngăn chặn

Theo Ts.Ls Đặng Văn Cường, Ủy viên ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho rằng, bắt cóc trẻ em để sử dụng vào mục đích khiêu dâm là phương thức thủ đoạn phạm tội mới, manh động, táo tợn và thể hiện ý thức coi thường pháp luật.

Bộ luật hình sự quy định về tội "Sử dụng người dưới 16 tuổi (trẻ em) vào mục đích khiêu dâm", tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi". Tuy nhiên, người thực hiện liền một lúc cả hai hành vi này thì xưa nay hiếm.

Pháp luật Việt Nam có đầy đủ các quy định để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của mọi công dân, đặc biệt là trẻ em.

Với những hành vi chiếm giữ trái phép trẻ em, dâm ô với trẻ em, sử dụng trẻ em vào mục đích khiêu dâm là những hành vi nguy hiểm cho xã hội, người thực hiện hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội danh tương ứng.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì bất kỳ người nào đã thành niên mà lôi kéo, dụ dỗ hoặc ép buộc người dưới 16 tuổi trình diễn khiêu dâm hoặc trực tiếp chứng kiến việc trình diễn khiêu dâm dưới mọi hình thức thì sẽ bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội 02 lần trở lên hoặc đối với 02 người trở lên, có mục đích thương mại... thì hình phạt là phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Ngoài hành vi sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm thì đối tượng này còn có hành vi chiếm giữ trái phép trẻ em.

Ts.Ls Đặng Văn Cường bày tỏ quan điểm về vụ việc

Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đối tượng này đã chiếm giữ cháu bé mà không được sự đồng ý của mẹ cháu bé. Theo quy định của pháp luật thì chỉ có cha mẹ, người giám hộ hoặc người được cha mẹ ủy quyền để giáo dục, chữa bệnh hoặc các cơ quan tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật thì mới được quyền trông giữ, quản lý trẻ em. Mọi người khác không được phép của cha mẹ, người giám hộ hoặc không được pháp luật cho phép thì không được phép chiếm giữ trẻ em.

Bởi vậy, ngoài hành vi sử dụng trẻ em vào mục đích khiêu dâm, đối tượng này còn có thể bị xử lý về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" theo Điều 153, Bộ Luật hình sự. Khung hình phạt cao nhất của tội danh này lên tới 15 năm tù.

Đối với vụ án này, cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng liên quan.

Vụ án này sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh trong công tác giáo dục và bảo vệ trẻ em. Với trẻ em ở độ tuổi này thì chỉ cần khuất tầm mắt của cha mẹ là có thể gặp nguy hiểm. Qua vụ này nhiều bậc phụ huynh sẽ có được bài học trong việc quản lý, bảo vệ con cái.