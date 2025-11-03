Giải pháp lâu dài cho bệnh tự miễn vảy nến và lupus ban đỏ!
Vảy nến và lupus ban đỏ là hai bệnh tự miễn phổ biến, gây tổn thương da, khớp và nhiều cơ quan khác trong cơ thể. Đây là những bệnh mạn tính, do đó việc điều trị hiện nay không chỉ tập trung kiểm soát triệu chứng, mà cần hướng đến giải pháp lâu dài giúp ổn định bệnh, ngừa tái phát hiệu quả!
Khi hệ miễn dịch "lạc hướng": nguồn gốc của vảy nến và lupus ban đỏ
Hệ miễn dịch vốn có vai trò bảo vệ cơ thể khỏi virus, vi khuẩn và các yếu tố gây hại. Tuy nhiên, ở người mắc bệnh tự miễn, hệ thống này bị "nhầm lẫn", thay vì tấn công tác nhân lạ xâm nhập, nó lại tấn công tế bào lành của cơ thể.
Với bệnh vảy nến: Hệ miễn dịch tấn công vào tế bào da, khiến da tăng sinh nhanh, tạo nên mảng đỏ, bong vảy trắng bạc, ngứa ngáy và rát bỏng. Không chỉ là bệnh ngoài da, vảy nến còn có thể ảnh hưởng đến khớp, tim mạch và tinh thần, khiến người bệnh tự ti, căng thẳng kéo dài.
Với bệnh lupus ban đỏ: Hệ miễn dịch rối loạn khiến cơ thể sản sinh kháng thể chống lại mô lành, gây viêm ở da, thận, tim, phổi, và hệ thần kinh. Người bệnh thường xuất hiện ban đỏ hình cánh bướm trên mặt, mệt mỏi, đau khớp, rụng tóc và sốt nhẹ kéo dài. Đây là bệnh mạn tính, có thể đe dọa tính mạng nếu không kiểm soát tốt.
Cả hai bệnh đều có điểm chung là xuất phát từ sự rối loạn hệ miễn dịch, do di truyền, stress, môi trường ô nhiễm hoặc nhiễm trùng kéo dài.
Điều trị tây y giúp kiểm soát triệu chứng cấp tính của bệnh tự miễn
Trong y học hiện đại, việc điều trị các bệnh tự miễn chủ yếu nhằm kiểm soát phản ứng viêm và giảm nhẹ các triệu chứng trên da hoặc toàn thân. Một số nhóm thuốc thường được sử dụng trong thực hành lâm sàng gồm:
• Thuốc chống viêm, corticoid: giúp làm giảm nhanh các biểu hiện sưng, đỏ, ngứa, bong vảy.
• Thuốc ức chế miễn dịch: được dùng trong một số trường hợp để điều chỉnh hoạt động quá mức của hệ miễn dịch.
• Thuốc sinh học: tác động có chọn lọc vào các yếu tố gây viêm (như cytokine, TNF-alpha), giúp kiểm soát triệu chứng hiệu quả hơn ở một số bệnh lý tự miễn.
• Thuốc bôi và kem mỡ đặc trị: hỗ trợ giảm khô, bong tróc, viêm nhiễm tại chỗ.
Các phương pháp điều trị này có thể giúp kiểm soát tốt triệu chứng cấp tính, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc cần được thực hiện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa, để đảm bảo an toàn, hạn chế tác dụng phụ và đạt hiệu quả điều trị tối ưu.
Hỗ trợ tăng cường miễn dịch từ thảo dược
Bên cạnh điều trị bằng thuốc, nhằm giúp hỗ trợ kiểm soát bệnh bền vững, hướng tiếp cận hiện nay là tăng cường miễn dịch từ bên trong, ổn định phản ứng tự miễn gây bệnh, phòng ngừa bệnh tái phát hiệu quả.
Dưới đây là những thảo dược nổi bật được giới chuyên môn đánh giá cao:
Cao sói rừng
Theo nghiên cứu tại Đại học Y Quảng Châu (Trung Quốc), chiết xuất Sói rừng có khả năng hỗ trợ ức chế tế bào lympho T, "thủ phạm" chính gây phản ứng tự miễn, đồng thời giảm tiết cytokine gây viêm trong bệnh vảy nến. Nghiên cứu tại Đại học Thẩm Dương (Trung Quốc) còn ghi nhận tác dụng hỗ trợ tăng cường miễn dịch của sói rừng. Nhờ vậy, Sói rừng giúp hỗ trợ giảm viêm da, đỏ rát, bong vảy đồng thời tăng cường miễn dịch trong bệnh tự miễn (vảy nến, lupus ban đỏ) giúp phòng ngừa bệnh tái phát hiệu quả.
Cao bạch thược
Bạch thược chứa paeoniflorin có tác dụng hỗ trợ an thần nhẹ, ổn định nội tiết và giảm viêm. Khi tinh thần thư giãn, hệ miễn dịch cũng hoạt động điều hòa hơn...
Cao thổ phục linh
Thổ phục linh giúp hỗ trợ thải độc, bảo vệ gan thận. Đây là dược liệu quý giúp hỗ trợ giảm ngứa, giảm sưng đỏ và phục hồi chức năng gan...
Cao nhàu
Quả Nhàu (Morinda citrifolia) chứa hoạt chất damnacanthal và scopoletin, giúp hỗ trợ chống viêm, giảm mệt mỏi và cân bằng miễn dịch tự nhiên.
Chiết xuất nhũ hương
Nhũ hương chứa acid boswellic có tác dụng hỗ trợ ức chế enzyme gây viêm, giúp giảm sưng đau ở khớp, giảm đỏ da, đồng thời tăng tuần hoàn máu, giúp vùng da bị viêm nhanh phục hồi.
Giải pháp từ các thảo dược Sói rừng, Nhàu, Bạch thược, Thổ phục linh, Nhũ hương… đang mở ra hướng đi bền vững giúp tác động đến nguyên nhân gây bệnh là sự suy yếu, rối loạn của hệ miễn dịch một cách an toàn, không gây tác dụng phụ.
Chăm sóc toàn thân để tăng hiệu quả kiểm soát bệnh tự miễn
Song song với việc hỗ trợ tăng cường miễn dịch trong bệnh tự miễn, người bệnh nên thay đổi lối sống và chế độ dinh dưỡng để tăng hiệu quả kiểm soát bệnh tốt hơn:
• Giữ ẩm da mỗi ngày: Dưỡng ẩm giúp giảm bong vảy, giảm ngứa và tránh khô nứt.
• Tắm nước ấm vừa phải, tránh nước nóng: Bảo vệ lớp dầu tự nhiên của da.
• Ăn uống lành mạnh: Tăng rau xanh, trái cây tươi, cá béo (giàu omega-3); hạn chế rượu bia, đồ cay nóng và thực phẩm chế biến sẵn.
• Giảm stress: Thiền, yoga, đi bộ, nghe nhạc thư giãn giúp ổn định hệ thần kinh và miễn dịch.
• Ngủ đủ giấc: Giúp cơ thể phục hồi năng lượng và giảm nguy cơ tái phát.
• Tái khám định kỳ: Giúp kiểm soát tiến triển bệnh và điều chỉnh điều trị kịp thời.
Giải pháp lâu dài và bền vững cho người mắc bệnh tự miễn như vảy nến hay lupus ban đỏ chính là sự kết hợp hài hòa giữa Đông và Tây y kết hợp duy trì lối sống khoa học, ăn uống lành mạnh, giữ tinh thần thoải mái và tái khám định kỳ để sống khỏe cùng bệnh một cách chủ động và tự tin.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Miễn Khang - Dùng cho người bị bệnh tự miễn như lupus ban đỏ, vẩy nến, bạch biến
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Miễn Khang có thành phần bao gồm: Cao Nhàu, Cao Sói rừng, Cao Bạch thược, Cao Hoàng bá, Cao Thổ phục linh, L-Carnitine fumarate, Chiết xuất Nhũ Hương, Boron.
Công dụng:
• Hỗ trợ tăng cường miễn dịch trong các bệnh tự miễn.
• Hỗ trợ làm giảm nguy cơ tiến triển các triệu chứng của bệnh tự miễn.
Đối tượng sử dụng: Người bị bệnh tự miễn như lupus ban đỏ, bệnh bạch biến, bệnh vẩy nến.
Hướng dẫn sử dụng:
• Ngày dùng 2 lần, mỗi lần 4 - 5 viên.
• Uống trước ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.
• Nên dùng 1 đợt liên tục từ 03 - 06 tháng.
Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Dược phẩm Á Âu - Địa chỉ an tâm, tin cậy, chất lượng suốt 20 năm.
Địa chỉ: 171 Chùa Láng - Phường Láng Thượng - Quận Đống Đa - Hà Nội.
ĐT: 024.38461530 - 028.62647169.
Số GPQC:1077/2020/ ATTP-XNQC.
*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
