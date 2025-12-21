Nam kỹ sư 26 tuổi đột ngột phát hiện suy thận giai đoạn 4 sau lần đi khám đau ngón chân

Đột ngột phát hiện suy thận giai đoạn 4 sau lần đi khám đau ngón chân

Niven Hopkins (Bolton, Anh) vốn là một kỹ sư điện khỏe mạnh và có niềm đam mê mãnh liệt với các giải chạy marathon. Cuộc sống của chàng trai 26 tuổi đảo lộn hoàn toàn sau khi đi khám đau ngón chân lại nhận chẩn đoán mắc suy thận giai đoạn gần cuối. Bác sĩ nói: "Rất tiếc nhưng thận của anh gần như đã hỏng hoàn toàn". Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Niven Hopkins trước khi phát hiện suy thận.

Theo đó, kỹ sư trẻ này kể lại, anh đột nhiên nhận ra ngón chân của mình bị đau và ngày càng sưng sau một buổi chiều đi làm ngoài trời. Ban đầu, Niven chỉ nghĩ mình bị chấn thương nhẹ hoặc gãy ngón chân do vận động mạnh. Anh quyết định đi khám vào chiều hôm sau khi cả bàn chân có ngón chân đau đó sưng to gấp 4 lần bình thường.

Bác sĩ đưa ra chẩn đoán ban đầu là bị gút. Ông không nghĩ một người trẻ tuổi, cơ bắp và có lối sống lành mạnh như Niven lại có thể gặp vấn đề về nội tạng. Tuy nhiên, do anh quá bận rộn nên ông cho Niven về nhà sau khi xử lý tại chỗ và sẽ thông báo kết quả các xét nghiệm khác sớm nhất có thể.

Niven không thể ngờ, cuộc gọi tiếp theo từ bác sĩ lại đến vào ngay 5 giờ sáng hôm sau. Bệnh viện yêu cầu anh nhập viện khẩn cấp vì các chỉ số xét nghiệm quá tệ. Tại đây, Niven bàng hoàng nhận tin mình bị suy thận mãn tính giai đoạn 4, chức năng thận chỉ còn vỏn vẹn 15%.

Niven Hopkins bị suy thận giai đoạn 4, phải chạy thận để duy trì sự sống.

Chàng kỹ sư trẻ không thể tin nổi việc mình phải đối mặt với viễn cảnh chạy thận, ghép thận chỉ vì một biểu hiện sưng đau ngón chân tưởng chừng vô hại. Anh nghẹn ngào chia sẻ rằng bản thân chưa bao giờ uống protein shake mà chỉ ăn thực phẩm tự nhiên, nhưng căn bệnh vẫn ập đến một cách âm thầm và tàn nhẫn.

Từ một vận động viên chạy marathon "bán chuyên nghiệp", Niven phải làm quen với những cơn đau âm ỉ ở thắt lưng và cuộc chiến chạy thận suốt cuộc đời. Đến hiện tại là khoảng hơn 1 năm từ ngày phát hiện bệnh, anh vẫn vừa điều trị vừa tiếp tục chạy marathon để gây quỹ hỗ trợ tổ chức từ thiện Kidney Care UK (Chăm sóc Thận Vương quốc Anh). Được biết, mẹ của Niven trước đó cũng đã từng ghép thận.

Niven Hopkins tham gia các giải chạy để gây quỹ cho người mắc bệnh thận.

Những dấu hiệu cảnh báo suy thận không nên xem nhẹ

Thận là cơ quan thầm lặng nhưng giữ vai trò sống còn đối với sức khỏe con người. Mỗi ngày, thận lọc khoảng 180 lít máu, đào thải độc tố, điều hòa huyết áp, cân bằng điện giải và tham gia sản xuất hormone tạo máu. Thế nhưng, suy thận lại đang trở thành căn bệnh gia tăng nhanh chóng, đặc biệt ở người trẻ, với điểm chung đáng lo ngại: đa số bệnh nhân phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Các chuyên gia cảnh báo, suy thận thường tiến triển âm thầm, triệu chứng ban đầu dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường. Việc nhận biết sớm những dấu hiệu cảnh báo là yếu tố then chốt giúp bảo vệ chức năng thận và tránh những hệ lụy nghiêm trọng.

Mệt mỏi kéo dài, suy nhược không rõ nguyên nhân

Một trong những dấu hiệu sớm nhưng thường bị xem nhẹ của suy thận là cảm giác mệt mỏi, uể oải kéo dài. Khi thận suy giảm chức năng, các chất thải và độc tố tích tụ trong máu, đồng thời cơ thể giảm sản xuất hormone erythropoietin – hormone kích thích tạo hồng cầu. Hệ quả là người bệnh dễ rơi vào tình trạng thiếu máu, suy nhược, giảm khả năng tập trung, làm việc kém hiệu quả.

Nhiều người cho rằng đây chỉ là biểu hiện của căng thẳng, thiếu ngủ hoặc tuổi tác, nên không đi khám cho đến khi bệnh đã tiến triển nặng.

Thay đổi bất thường trong thói quen tiểu tiện

Tiểu tiện là “tấm gương” phản ánh rõ nhất tình trạng sức khỏe của thận. Người bị suy thận có thể gặp tình trạng tiểu đêm nhiều lần, lượng nước tiểu tăng hoặc giảm bất thường. Nước tiểu có thể sẫm màu, nhiều bọt, có mùi lạ hoặc lẫn máu.

Đặc biệt, hiện tượng nước tiểu nhiều bọt kéo dài là dấu hiệu cho thấy protein đang bị rò rỉ qua thận – một cảnh báo sớm của tổn thương thận mà nhiều người thường bỏ qua.

Phù mặt, tay chân – dấu hiệu cảnh báo rõ rệt

Khi thận không còn khả năng đào thải nước và muối dư thừa, cơ thể dễ bị tích nước, gây phù. Biểu hiện thường gặp là sưng mặt, mí mắt vào buổi sáng, phù cổ chân, bàn chân hoặc bàn tay vào cuối ngày.

Tình trạng phù không chỉ gây khó chịu mà còn là dấu hiệu cho thấy chức năng lọc của thận đã bị ảnh hưởng đáng kể, cần được thăm khám sớm.

Chán ăn, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa

Sự tích tụ độc tố trong máu khi thận suy có thể gây kích thích đường tiêu hóa, dẫn đến chán ăn, buồn nôn, nôn ói, đầy bụng hoặc rối loạn tiêu hóa. Nhiều người lầm tưởng đây là bệnh dạ dày thông thường, tự ý dùng thuốc, khiến tình trạng suy thận càng âm thầm tiến triển.

Ngứa da, da khô và sạm màu

Ngứa kéo dài, da khô, bong tróc hoặc sạm màu cũng là dấu hiệu cảnh báo suy thận. Khi thận không đào thải được chất cặn bã, các chất này tích tụ trong máu và gây kích ứng da. Đây là triệu chứng thường xuất hiện ở giai đoạn thận đã suy giảm chức năng đáng kể.

Khó thở, tức ngực, huyết áp tăng cao

Suy thận làm rối loạn cân bằng dịch và điện giải, gây ứ dịch trong phổi, dẫn đến khó thở. Đồng thời, thận suy cũng làm huyết áp tăng cao hoặc khó kiểm soát huyết áp, tạo thành vòng xoắn bệnh lý nguy hiểm giữa tim mạch và thận.