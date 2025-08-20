Những điểm mới thú vị của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025

Human Act Prize là giải thưởng cấp quốc gia, được tổ chức thường niên nhằm ghi nhận các cá nhân, tổ chức có sáng kiến cộng đồng mang tính bền vững. Nếu "Dấu ấn tiên phong" (2023) tôn vinh những người mở lối, "Cộng đồng kiến tạo" (2024) khẳng định sức mạnh tập thể, thì đến năm 2025, với chủ đề "Kiên trì phụng sự", giải thưởng nhấn mạnh sự bền bỉ nuôi dưỡng giá trị nhân văn để lan tỏa lâu dài.

Tại họp báo công bố, ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng – chia sẻ: "Để một sáng kiến có thể nuôi dưỡng lâu dài và giúp đỡ cộng đồng trên quy mô lớn, cần rất nhiều yếu tố. Không chỉ xuất phát từ trái tim, mà còn cần chiến lược đúng đắn, sự sáng tạo, nguồn lực bền vững và một tinh thần kiên trì. Nếu hội tụ đủ, dự án sẽ tạo nên tác động xã hội sâu sắc".

Ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Hành động vì cộng đồng – Human Act Prize.

Theo BTC, "Kiên trì phụng sự" không chỉ khắc họa chiều sâu của những nỗ lực dấn thân, mà còn tôn vinh sự cống hiến lâu dài, vượt lên khó khăn về nguồn lực, thời gian, niềm tin để duy trì các sáng kiến nhân văn.

Human Act Prize 2025 đánh giá dự án dựa trên 5 nhóm tiêu chí: tính cam kết, tính bền vững, tính sáng tạo, tính tác động và tính lan tỏa. Đây là khung chuẩn nhằm bảo đảm sự công bằng, minh bạch và hướng tới phát triển bền vững.

Điểm mới của mùa giải 2025 là sự ra mắt chương trình đào tạo chuyên sâu, miễn phí cho các thủ lĩnh cộng đồng đang điều hành dự án vừa và nhỏ. Chương trình trang bị kiến thức về quản trị, gây quỹ, truyền thông, quản lý tài chính và phát triển bền vững. Song song, cơ chế "cố vấn đồng hành" cũng lần đầu được triển khai, trong đó các dự án lớn, chuyên gia và thành viên Ban Giám khảo sẽ trực tiếp hỗ trợ, đỡ đầu các sáng kiến nhỏ.

Ngoài ra, Hội đồng Giám khảo được mở rộng lên 12–14 thành viên, quy tụ chuyên gia trong nhiều lĩnh vực từ phát triển bền vững, giáo dục, môi trường đến kinh tế – xã hội. UNICEF cũng chính thức tham gia với vai trò Cố vấn phát triển bền vững, tập trung vào quyền trẻ em và định hướng tác động xã hội.

Bà Silvia Danalov - Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam. Năm nay, UNICEF chính thức đồng hành cùng Human Act Prize với vai trò Cố vấn phát triển bền vững. Ảnh: BTC

Một điểm nhấn khác là triển lãm "Hành động vì cộng đồng" được tổ chức tại khuôn viên Báo Nhân Dân, kết nối với phố đi bộ Hồ Gươm. Không chỉ trưng bày thông tin, triển lãm còn mang đến hiện vật thật từ các sáng kiến – như sản phẩm tái chế, vật dụng do người khuyết tật làm ra, hay đồ dùng sáng tạo từ vỏ bom mìn xử lý. Song song là các hoạt động trải nghiệm, hội thảo khuyến khích lối sống xanh.

Cổng thông tin đề cử cộng đồng và đăng ký dự án đã mở từ ngày 20/8. Công chúng có thể giới thiệu các sáng kiến cộng đồng mà mình tin tưởng, giúp đưa những hành động tích cực đến gần hơn với xã hội và các nguồn lực hỗ trợ.

Hoa hậu Hà Trúc Linh.

Theo kế hoạch, vòng sơ khảo sẽ diễn ra vào tháng 10, triển lãm và chấm chung khảo trong tháng 11, và Gala trao giải tổ chức ngày 13/12/2025.

Với sự mở rộng quy mô, đồng hành của nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước, Human Act Prize 2025 không chỉ là giải thưởng vinh danh, mà còn là mạng lưới kết nối, tiếp sức cho những hành trình phụng sự bền bỉ – góp phần kiến tạo một xã hội nhân văn, hài hòa và phát triển bền vững.