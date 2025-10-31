Giám đốc Công an TP. Hà Nội trực tiếp kiểm tra cơ sở kinh doanh tại làng nghề La Phù

Ngày 31/10, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, ông Võ Nguyên Phong - Giám đốc Sở Công thương cùng đại diện các sở, ngành thành phố đã đến kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh tại làng nghề La Phù như Công ty TNHH Hoàng gia Hà Trung (sản xuất bánh quy), Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gia Hưng Phát, và Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Fresh Food.

Lãnh đạo Công an Hà Nội cùng đoàn kiểm tra hàng hóa tại cơ sở kinh doanh ở La Phù.

Việc kiểm tra nhằm lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của các cơ sở, từ đó tham mưu lãnh đạo UBND Thành phố có giải pháp tháo gỡ những "điểm nghẽn" về cơ chế chính sách, qua đó tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh phát triển tốt nhất về kinh tế tư nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế toàn thành phố.

Tại các buổi làm việc, đại diện các chủ cơ sở đã khẳng định không còn tình trạng sản xuất hàng kém chất lượng hay kinh doanh các mặt hàng không hóa đơn, chứng từ. Các chủ cơ sở bày tỏ sự ủng hộ đối với công tác quản lý, kiểm tra nghiêm ngặt của Công an, Quản lý thị trường, Thuế, và Công thương, bởi điều này tạo ra một môi trường cạnh tranh kinh doanh lành mạnh.

Giám đốc Công an TP Hà Nội tại buổi làm việc với các đơn vị, cơ sở kinh doanh.

Sau khi lắng nghe ý kiến từ các hộ kinh doanh và đại diện cộng đồng như ông Nguyễn Viết Tùng (Chủ tịch Hội doanh nghiệp làng nghề La Phù), Giám đốc CATP Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, việc chú trọng bảo vệ môi trường, phòng chống hàng giả, hàng nhái không chỉ xây dựng hình ảnh làng nghề văn minh, mà còn thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của La Phù mà là yêu cầu chung đối với tất cả các làng nghề trên địa bàn Thủ đô. Sự phát triển phải đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa kinh tế – môi trường – văn hóa – xã hội, hướng tới mục tiêu bền vững, gắn liền với các nhiệm vụ trọng tâm.

Bên trong kho hàng của một cơ sở kinh doanh ở La Phù.

Cùng với phát triển làng nghề là công tác bảo vệ môi trường sinh thái và đảm bảo an toàn thực phẩm; phòng, chống sản xuất và tiêu thụ hàng giả, hàng nhái; bảo tồn giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của làng nghề và phát triển du lịch làng nghề gắn với chuyển đổi số và đổi mới công nghệ, phù hợp với định hướng chung của thành phố...

Giám đốc CATP nhận định, trong thời gian tới, tình hình tội phạm kinh tế, môi trường, hàng giả sẽ gia tăng, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử. Đồng chí đề nghị các sở, ngành coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu giải pháp hỗ trợ phát triển làng nghề bền vững theo Quyết định 282/2025 của UBND Thành phố.

Sự chuyển biến tích cực tại làng nghề La Phù là minh chứng rõ nét rằng với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, các làng nghề hoàn toàn có thể phát triển theo hướng văn minh, an toàn và bền vững, khẳng định vị thế của Thủ đô – thành phố vì hòa bình, sáng tạo và phát triển.

Trên địa bàn Thủ đô hiện có 327 làng nghề được công nhận và 488 làng có nghề, phân bố trong 6 nhóm ngành chính từ chế biến nông-lâm-thủy sản, sản xuất thủ công mỹ nghệ đến dệt may, gỗ, cơ khí nhỏ và dịch vụ nông thôn. Cùng với việc đóng góp quan trọng trong tạo việc làm và bảo tồn văn hóa, các làng nghề đang đặt ra thách thức lớn về môi trường, an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy. Mặc dù 230/327 làng nghề đã có phương án bảo vệ môi trường được duyệt, nhưng phần lớn nước thải sản xuất vẫn chưa được xử lý triệt để. Tình trạng xả khí thải, chất thải rắn trực tiếp ra môi trường, đốt rác tự phát vẫn phổ biến. Nhiều cơ sở hoạt động trên đất nông nghiệp, vi phạm phòng cháy chữa cháy, không đảm bảo các điều kiện về PCCC, ô nhiễm tại các làng nghề chủ yếu về nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải công nghiệp và xuất hiện hàng giả, hàng nhái, buôn lậu... Từ năm 2022 đến năm 2024, CATP đã phát hiện, kiểm tra xử lý 171 vụ việc tại các làng nghề trên địa bàn TP, tổng số tiền xử phạt: 1.578.000.000 đ với các hành vi phạm chủ yếu: xả nước thải, rác thải ra môi trường không qua hệ thống xử lý; không thực hiện đầy đủ nội dung trong Đề án bảo vệ môi trường; sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về ATTP… Trong 6 tháng đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP đã tiến hành kiểm tra xử lý 03 vụ vi phạm về ATTP, phạt hành chính 181.000.000 đồng, tịch thu tiêu hủy hơn 8.000 kg thịt, sản phẩm thịt và kiểm tra 15 vụ việc về môi trường, đang đề xuất hình thức xử lý.

