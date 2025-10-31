Giám đốc Công an TP. Hà Nội trực tiếp kiểm tra cơ sở kinh doanh tại làng nghề La Phù
GĐXH - Ngày 31/10, Giám đốc Công an TP Hà Nội - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng đã trực tiếp kiểm tra công tác thực hiện quy định pháp luật tại các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh làng nghề La Phù, xã An Khánh (TP Hà Nội).
Ngày 31/10, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, ông Võ Nguyên Phong - Giám đốc Sở Công thương cùng đại diện các sở, ngành thành phố đã đến kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh tại làng nghề La Phù như Công ty TNHH Hoàng gia Hà Trung (sản xuất bánh quy), Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gia Hưng Phát, và Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Fresh Food.
Việc kiểm tra nhằm lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh của các cơ sở, từ đó tham mưu lãnh đạo UBND Thành phố có giải pháp tháo gỡ những "điểm nghẽn" về cơ chế chính sách, qua đó tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh phát triển tốt nhất về kinh tế tư nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế toàn thành phố.
Tại các buổi làm việc, đại diện các chủ cơ sở đã khẳng định không còn tình trạng sản xuất hàng kém chất lượng hay kinh doanh các mặt hàng không hóa đơn, chứng từ. Các chủ cơ sở bày tỏ sự ủng hộ đối với công tác quản lý, kiểm tra nghiêm ngặt của Công an, Quản lý thị trường, Thuế, và Công thương, bởi điều này tạo ra một môi trường cạnh tranh kinh doanh lành mạnh.
Sau khi lắng nghe ý kiến từ các hộ kinh doanh và đại diện cộng đồng như ông Nguyễn Viết Tùng (Chủ tịch Hội doanh nghiệp làng nghề La Phù), Giám đốc CATP Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, việc chú trọng bảo vệ môi trường, phòng chống hàng giả, hàng nhái không chỉ xây dựng hình ảnh làng nghề văn minh, mà còn thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của La Phù mà là yêu cầu chung đối với tất cả các làng nghề trên địa bàn Thủ đô. Sự phát triển phải đặt trong mối quan hệ hài hòa giữa kinh tế – môi trường – văn hóa – xã hội, hướng tới mục tiêu bền vững, gắn liền với các nhiệm vụ trọng tâm.
Cùng với phát triển làng nghề là công tác bảo vệ môi trường sinh thái và đảm bảo an toàn thực phẩm; phòng, chống sản xuất và tiêu thụ hàng giả, hàng nhái; bảo tồn giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của làng nghề và phát triển du lịch làng nghề gắn với chuyển đổi số và đổi mới công nghệ, phù hợp với định hướng chung của thành phố...
Giám đốc CATP nhận định, trong thời gian tới, tình hình tội phạm kinh tế, môi trường, hàng giả sẽ gia tăng, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử. Đồng chí đề nghị các sở, ngành coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu giải pháp hỗ trợ phát triển làng nghề bền vững theo Quyết định 282/2025 của UBND Thành phố.
Sự chuyển biến tích cực tại làng nghề La Phù là minh chứng rõ nét rằng với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, các làng nghề hoàn toàn có thể phát triển theo hướng văn minh, an toàn và bền vững, khẳng định vị thế của Thủ đô – thành phố vì hòa bình, sáng tạo và phát triển.
Trên địa bàn Thủ đô hiện có 327 làng nghề được công nhận và 488 làng có nghề, phân bố trong 6 nhóm ngành chính từ chế biến nông-lâm-thủy sản, sản xuất thủ công mỹ nghệ đến dệt may, gỗ, cơ khí nhỏ và dịch vụ nông thôn.
Cùng với việc đóng góp quan trọng trong tạo việc làm và bảo tồn văn hóa, các làng nghề đang đặt ra thách thức lớn về môi trường, an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy. Mặc dù 230/327 làng nghề đã có phương án bảo vệ môi trường được duyệt, nhưng phần lớn nước thải sản xuất vẫn chưa được xử lý triệt để.
Tình trạng xả khí thải, chất thải rắn trực tiếp ra môi trường, đốt rác tự phát vẫn phổ biến. Nhiều cơ sở hoạt động trên đất nông nghiệp, vi phạm phòng cháy chữa cháy, không đảm bảo các điều kiện về PCCC, ô nhiễm tại các làng nghề chủ yếu về nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải công nghiệp và xuất hiện hàng giả, hàng nhái, buôn lậu...
Từ năm 2022 đến năm 2024, CATP đã phát hiện, kiểm tra xử lý 171 vụ việc tại các làng nghề trên địa bàn TP, tổng số tiền xử phạt: 1.578.000.000 đ với các hành vi phạm chủ yếu: xả nước thải, rác thải ra môi trường không qua hệ thống xử lý; không thực hiện đầy đủ nội dung trong Đề án bảo vệ môi trường; sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về ATTP…
Trong 6 tháng đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP đã tiến hành kiểm tra xử lý 03 vụ vi phạm về ATTP, phạt hành chính 181.000.000 đồng, tịch thu tiêu hủy hơn 8.000 kg thịt, sản phẩm thịt và kiểm tra 15 vụ việc về môi trường, đang đề xuất hình thức xử lý.
Ninh Bình: Ngoài buôn bán hàng giả, chủ kênh Tiktok 'Gia đình Hải Sen' bị khởi tố thêm tội danh 'trốn thuế'Pháp luật - 22 phút trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình bổ sung thêm Quyết định bổ sung tội danh "trốn thuế" đối với vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé chủ kênh Tiktok "Gia đình Hải Sen".
Hà Nội: Bắt giữ nhóm thanh niên gây ra 10 vụ trộm xe máy trên địa bàn thành phốPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên chỉ từ 13 đến 16 tuổi đã bị Công an phường Phú Thượng (TP Hà Nội) bắt giữ khi đang tụ tập, có biểu hiện nghi vấn. Qua đấu tranh, nhóm này thừa nhận đã gây ra 10 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Thành phố.
Cao Bằng: Xử lý nhóm thanh, thiếu niên hành hung người đi đườngPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Công an xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã xác minh vụ xô xát giữa nhóm thanh thiếu niên tại khu vực nhà máy thủy điện Bảo Lạc B.
Tài xế lái ô tô tông chết người rồi bỏ trốn ở Gia Lai có nồng độ cồn 0,026 mg/l khí thởPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Qua kiểm tra nồng độ cồn cơ quan công an xác định, ông T.V.C (tài xế ô tô tông chết người rồi bỏ trốn ở Gia Lai) có nồng độ cồn 0,026 mg/l khí thở.
Tuyên Quang: Bắt hai đối tượng khai thác khoáng sản trái phépPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố hai đối tượng có hành vi khai thác khoáng sản và mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ.
Hà Nội: TikToker có tiếng bị xử phạt vì đăng tin sai sự thật về vụ việc công an đang điều traPháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Một TikToker có tiếng tại Hà Nội vừa bị Phòng An ninh mạng - Công an TP Hà Nội triệu tập làm việc và ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng do hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, liên quan đến một vụ án đang được cơ quan công an điều tra.
Vừa điều khiển xe máy vừa lướt 'TikTok', nữ sinh ở Hà Nội bị phạt nặngPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Nhận được tin báo qua đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT, Phòng CSGT Hà Nội đã khẩn trương truy tìm và xử phạt một nữ sinh (SN 2006) về hành vi vừa lái xe máy vừa lướt điện thoại trên cầu vượt.
Bắt kẻ phóng hỏa vì ghen tuông khiến 2 người tử vong ở Gia LaiPháp luật - 11 giờ trước
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Duy, kẻ phóng hỏa đốt nhà ở phường An Khê khiến 2 người thiệt mạng.
Từ phút bốc đồng đến vòng lao lý, báo động vi phạm pháp luật của khá nhiều thanh thiếu niên ở Phú ThọPháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Những cuộc “đua” tốc độ, những nhóm thanh thiếu niên tụ tập nẹt pô, mang theo hung khí đang trở thành nỗi lo trên nhiều tuyến đường ở Phú Thọ. Không ít em mới chỉ 15, 16 tuổi, vì một phút bốc đồng mà đánh mất tương lai, để lại nỗi đau cho gia đình và xã hội.
Tài xế ô tô dương tính ma túy gây tai nạn giao thôngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Theo cơ quan công an, trước khi xảy ra vụ lật xe ô tô đầu kéo khoảng 2 giờ, Vũ Đức Lâm còn gây ra một vụ tai nạn khác. Qua xét nghiệm, lực lượng chức năng xác định tài xế này dương tính với ma túy loại MET.
Tài xế ô tô dương tính ma túy gây tai nạn giao thôngPháp luật
GĐXH - Theo cơ quan công an, trước khi xảy ra vụ lật xe ô tô đầu kéo khoảng 2 giờ, Vũ Đức Lâm còn gây ra một vụ tai nạn khác. Qua xét nghiệm, lực lượng chức năng xác định tài xế này dương tính với ma túy loại MET.