Hẹn nhau lúc rạng sáng, hàng chục đối tượng mang hung khí náo loạn phố ở Lạng Sơn
GĐXH - Ngảy 20/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh tạm giam 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Theo cơ quan công an, trước đó, khoảng 2h ngày 14/12/2025, Công an phường Đông Kinh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc xô xát đánh nhau giữa hai nhóm đối tượng đông người có cầm theo nhiều loại hung khí thô sơ tại khu vực ngã ba đường Lý Thường Kiệt giao đường Lê Lợi, thuộc phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Đông Kinh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ nội dung diễn biến vụ việc.
Do mẫu thuẫn với nhau trên mạng xã hội, nên tối ngày 13/12/2025, nhóm đối tượng trên địa bàn các phường thuộc tỉnh Lạng Sơn (08 đối tượng) hẹn nhóm thanh niên ở khu vực xã Chi Lăng, Tân Thành và một số xã lân cận (hơn 20 đối tượng) đến khu vực phường Đông Kinh để đánh nhau.
Sau đó, nhóm ở xã Chi Lăng, Tân Thành đã chuẩn bị hung khí thô sơ (vỏ chai bia, dao phóng lợn, ná bắn đạn cao su, tuýp sắt, đinh ba…) điều khiển xe mô tô đã tháo rời biển kiểm soát đi từ địa bàn xã Chi Lăng với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, đi theo đường quốc lộ 1, đến khu vực ngã ba đường Lý Thường Kiệt giao đường Lê Lợi, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn thì gặp nhóm ở các phường. Tại đây, 02 nhóm đối tượng đã chửi bới, thách thức, hò hét và sử dụng gạch đá, vỏ chai bia, ná dùng đạn bi sắt, tuýp sắt,… tấn công nhau gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; gây hoang mang lo sợ cho người dân.
Trong ngày 14/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệu tập, làm việc và tạm giữ hình sự 15 đối tượng, thu giữ 8 xe mô tô, 10 điện thoại di động cùng nhiều hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, đinh ba, tuýp sắt, ná cao su bắn đạn bi sắt. Đến ngày 17/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng, theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan công an, trong số các đối tượng vi phạm có nhiều trường hợp là học sinh THPT, ở tuổi vị thành niên (dưới 16 tuổi) nhưng chỉ vì một phút bốc đồng, do mâu thuẫn trên mạng xã hội mà đã trở thành người phạm tội.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật và một bản án đủ sức răn đe sẽ được tuyên đối với các đối tượng phạm tội trong thời gian tới
Nữ sinh bị ép quỳ xin lỗi khi cố đòi lại đồ đánh rơi trên phố Hà Nội: Công an dựng lại hiện trườngPháp luật - 9 phút trước
Đã xác định được danh tính người phụ nữ đánh, ép cô gái quỳ xin lỗi trong đoạn clip viral trên mạng xã hội.
Bất ngờ với cách nữ 9X giấu chồng để mang 8 chiếc vòng vàng đi bánPháp luật - 1 giờ trước
Sợ bị chồng mắng do làm mất tiền nên T. đã bịa đặt thông tin bị cướp nhằm đem số vàng đi bán để bù vào số tiền đã mất.
Rú ga gây náo loạn, gần 30 thanh thiếu niên ở Lào Cai nhận 'bài học nhớ đời'Pháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Gần 30 thanh thiếu niên, chủ yếu là học sinh, tụ tập phóng nhanh, rú ga gây mất trật tự công cộng tại xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bị công an xử phạt và giáo dục theo quy định.
Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH – Trong năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường.
Hà Nội: Người đàn ông mất trắng 3 tỷ đồng vì tin vào 'bánh vẽ' đầu tư tài chínhPháp luật - 7 giờ trước
GĐXH - Được các đối tượng lạ mặt tiếp cận qua Telegram và Zalo, dụ dỗ đầu tư vào website "có giấy phép của Ngân hàng Mỹ", một người đàn ông tại Hà Nội đã sập bẫy, mất trắng số tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng.
Người đàn ông Hà Nội mất hơn 3 tỷ đồng do sập bẫy đầu tư tài chínhPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Tham gia website giao dịch tài chính được giới thiệu là có giấy phép của ngân hàng Mỹ, người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng.
Sản xuất nước giải khát giả bán tại vùng cao Tuyên Quang, giám đốc công ty Bắc Đô Hà Giang bị bắtPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Bắc Đô Hà Giang về hành vi sản xuất, buôn bán nước giải khát giả, thu giữ hơn 25.200 chai sản phẩm tiêu thụ tại vùng cao.
Những ai đang săn vé máy bay Tết giá rẻ trên Facebook phải đọc ngay kẻo 'tiền mất, tật mang'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Vào dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, việc đặt vé máy bay du lịch trên mạng đang là xu hướng lựa chọn của nhiều gia đình. Lợi dụng tâm lý ham rẻ của người dân, nhiều đối tượng lừa đảo đã giăng ra những cái bẫy tinh vi, từ việc làm giả voucher đến thủ đoạn "đặt chỗ nhưng không xuất vé" để chiếm đoạt tài sản.
Thuê căn hộ cao cấp rồi rủ bạn tới “chơi” ma túy đáPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, bắt hàng loạt đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy các đối tượng đều dương tính với ma túy đá.
Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Hệ thống camera AI tiếp tục chứng minh hiệu quả "không ngủ" khi tự động phát hiện hàng loạt vi phạm giao thông trong ngày 18/12. Trong đó, chỉ riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch (TP Hà Nội), "mắt thần" đã ghi lại bằng chứng của 110 trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.
Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12Pháp luật
GĐXH - Hệ thống camera AI tiếp tục chứng minh hiệu quả "không ngủ" khi tự động phát hiện hàng loạt vi phạm giao thông trong ngày 18/12. Trong đó, chỉ riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch (TP Hà Nội), "mắt thần" đã ghi lại bằng chứng của 110 trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.