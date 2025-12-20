Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hẹn nhau lúc rạng sáng, hàng chục đối tượng mang hung khí náo loạn phố ở Lạng Sơn

Thứ bảy, 18:09 20/12/2025 | Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngảy 20/12, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và lệnh tạm giam 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan công an, trước đó, khoảng 2h ngày 14/12/2025, Công an phường Đông Kinh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc xô xát đánh nhau giữa hai nhóm đối tượng đông người có cầm theo nhiều loại hung khí thô sơ tại khu vực ngã ba đường Lý Thường Kiệt giao đường Lê Lợi, thuộc phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Đông Kinh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra làm rõ nội dung diễn biến vụ việc.

Hàng chục đối tượng Gây rối trật tự công cộng tại Lạng Sơn bị khởi tố - Ảnh 1.

Hình ảnh trích xuất camera an ninh do người dân cung cấp về nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Do mẫu thuẫn với nhau trên mạng xã hội, nên tối ngày 13/12/2025, nhóm đối tượng trên địa bàn các phường thuộc tỉnh Lạng Sơn (08 đối tượng) hẹn nhóm thanh niên ở khu vực xã Chi Lăng, Tân Thành và một số xã lân cận (hơn 20 đối tượng) đến khu vực phường Đông Kinh để đánh nhau.

Sau đó, nhóm ở xã Chi Lăng, Tân Thành đã chuẩn bị hung khí thô sơ (vỏ chai bia, dao phóng lợn, ná bắn đạn cao su, tuýp sắt, đinh ba…) điều khiển xe mô tô đã tháo rời biển kiểm soát đi từ địa bàn xã Chi Lăng với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, đi theo đường quốc lộ 1, đến khu vực ngã ba đường Lý Thường Kiệt giao đường Lê Lợi, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn thì gặp nhóm ở các phường. Tại đây, 02 nhóm đối tượng đã chửi bới, thách thức, hò hét và sử dụng gạch đá, vỏ chai bia, ná dùng đạn bi sắt, tuýp sắt,… tấn công nhau gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; gây hoang mang lo sợ cho người dân.

Hàng chục đối tượng Gây rối trật tự công cộng tại Lạng Sơn bị khởi tố - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng tại cơ quan công an.

Trong ngày 14/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệu tập, làm việc và tạm giữ hình sự 15 đối tượng, thu giữ 8 xe mô tô, 10 điện thoại di động cùng nhiều hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, đinh ba, tuýp sắt, ná cao su bắn đạn bi sắt. Đến ngày 17/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 15 đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng, theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, trong số các đối tượng vi phạm có nhiều trường hợp là học sinh THPT, ở tuổi vị thành niên (dưới 16 tuổi) nhưng chỉ vì một phút bốc đồng, do mâu thuẫn trên mạng xã hội mà đã trở thành người phạm tội.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật và một bản án đủ sức răn đe sẽ được tuyên đối với các đối tượng phạm tội trong thời gian tới



Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: 11 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh bị tạm giữ

Hà Nội: 11 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Quang Minh bị tạm giữ

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự

Hà Nội: Khởi tố 15 đối tượng mang hung khí, gây rối trên địa bàn xã Chương Dương

Hà Nội: Khởi tố 15 đối tượng mang hung khí, gây rối trên địa bàn xã Chương Dương

Hà Nội: Xử lý trường hợp thách thức lực lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80

Hà Nội: Xử lý trường hợp thách thức lực lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80

Khởi tố 18 đối tượng gây rối trật tự ở Ninh Bình

Khởi tố 18 đối tượng gây rối trật tự ở Ninh Bình

Cùng chuyên mục

Nữ sinh bị ép quỳ xin lỗi khi cố đòi lại đồ đánh rơi trên phố Hà Nội: Công an dựng lại hiện trường

Nữ sinh bị ép quỳ xin lỗi khi cố đòi lại đồ đánh rơi trên phố Hà Nội: Công an dựng lại hiện trường

Pháp luật - 9 phút trước

Đã xác định được danh tính người phụ nữ đánh, ép cô gái quỳ xin lỗi trong đoạn clip viral trên mạng xã hội.

Bất ngờ với cách nữ 9X giấu chồng để mang 8 chiếc vòng vàng đi bán

Bất ngờ với cách nữ 9X giấu chồng để mang 8 chiếc vòng vàng đi bán

Pháp luật - 1 giờ trước

Sợ bị chồng mắng do làm mất tiền nên T. đã bịa đặt thông tin bị cướp nhằm đem số vàng đi bán để bù vào số tiền đã mất.

Rú ga gây náo loạn, gần 30 thanh thiếu niên ở Lào Cai nhận 'bài học nhớ đời'

Rú ga gây náo loạn, gần 30 thanh thiếu niên ở Lào Cai nhận 'bài học nhớ đời'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Gần 30 thanh thiếu niên, chủ yếu là học sinh, tụ tập phóng nhanh, rú ga gây mất trật tự công cộng tại xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bị công an xử phạt và giáo dục theo quy định.

Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Thanh Hóa: Cơ quan chức năng khởi tố 167 vụ, 501 bị can tội kinh tế, tham nhũng, chức vụ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH – Trong năm 2025, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 167 vụ, 501 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, chức vụ, môi trường.

Hà Nội: Người đàn ông mất trắng 3 tỷ đồng vì tin vào 'bánh vẽ' đầu tư tài chính

Hà Nội: Người đàn ông mất trắng 3 tỷ đồng vì tin vào 'bánh vẽ' đầu tư tài chính

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Được các đối tượng lạ mặt tiếp cận qua Telegram và Zalo, dụ dỗ đầu tư vào website "có giấy phép của Ngân hàng Mỹ", một người đàn ông tại Hà Nội đã sập bẫy, mất trắng số tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng.

Người đàn ông Hà Nội mất hơn 3 tỷ đồng do sập bẫy đầu tư tài chính

Người đàn ông Hà Nội mất hơn 3 tỷ đồng do sập bẫy đầu tư tài chính

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Tham gia website giao dịch tài chính được giới thiệu là có giấy phép của ngân hàng Mỹ, người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng.

Sản xuất nước giải khát giả bán tại vùng cao Tuyên Quang, giám đốc công ty Bắc Đô Hà Giang bị bắt

Sản xuất nước giải khát giả bán tại vùng cao Tuyên Quang, giám đốc công ty Bắc Đô Hà Giang bị bắt

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Bắc Đô Hà Giang về hành vi sản xuất, buôn bán nước giải khát giả, thu giữ hơn 25.200 chai sản phẩm tiêu thụ tại vùng cao.

Những ai đang săn vé máy bay Tết giá rẻ trên Facebook phải đọc ngay kẻo 'tiền mất, tật mang'

Những ai đang săn vé máy bay Tết giá rẻ trên Facebook phải đọc ngay kẻo 'tiền mất, tật mang'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vào dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, việc đặt vé máy bay du lịch trên mạng đang là xu hướng lựa chọn của nhiều gia đình. Lợi dụng tâm lý ham rẻ của người dân, nhiều đối tượng lừa đảo đã giăng ra những cái bẫy tinh vi, từ việc làm giả voucher đến thủ đoạn "đặt chỗ nhưng không xuất vé" để chiếm đoạt tài sản.

Thuê căn hộ cao cấp rồi rủ bạn tới “chơi” ma túy đá

Thuê căn hộ cao cấp rồi rủ bạn tới “chơi” ma túy đá

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, bắt hàng loạt đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy các đối tượng đều dương tính với ma túy đá.

Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12

Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Hệ thống camera AI tiếp tục chứng minh hiệu quả "không ngủ" khi tự động phát hiện hàng loạt vi phạm giao thông trong ngày 18/12. Trong đó, chỉ riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch (TP Hà Nội), "mắt thần" đã ghi lại bằng chứng của 110 trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Xem nhiều

Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12

Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12

Pháp luật

GĐXH - Hệ thống camera AI tiếp tục chứng minh hiệu quả "không ngủ" khi tự động phát hiện hàng loạt vi phạm giao thông trong ngày 18/12. Trong đó, chỉ riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch (TP Hà Nội), "mắt thần" đã ghi lại bằng chứng của 110 trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Sản xuất nước giải khát giả bán tại vùng cao Tuyên Quang, giám đốc công ty Bắc Đô Hà Giang bị bắt

Sản xuất nước giải khát giả bán tại vùng cao Tuyên Quang, giám đốc công ty Bắc Đô Hà Giang bị bắt

Pháp luật
Hà Nội: Tài xế xe Santa Fe lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma túy

Hà Nội: Tài xế xe Santa Fe lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma túy

Pháp luật
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng hành hung lái xe bus

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng hành hung lái xe bus

Pháp luật
Tìm bị hại chuyển tiền đến 6 chủ tài khoản lừa đảo qua mạng

Tìm bị hại chuyển tiền đến 6 chủ tài khoản lừa đảo qua mạng

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top