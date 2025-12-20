Rú ga gây náo loạn, gần 30 thanh thiếu niên ở Lào Cai nhận 'bài học nhớ đời'
GĐXH - Gần 30 thanh thiếu niên, chủ yếu là học sinh, tụ tập phóng nhanh, rú ga gây mất trật tự công cộng tại xã Văn Bàn (Lào Cai) đã bị công an xử phạt và giáo dục theo quy định.
Ngày 20/12, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, ngày 19/12/2025, Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 27 thanh thiếu niên về hành vi tổ chức, tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng; 1 trường hợp dưới 14 tuổi được giao gia đình quản lý, giáo dục theo quy định.
Trước đó, tối ngày 05/12/2025, một nhóm gần 30 thanh thiếu niên, chủ yếu là học sinh điều khiển xe mô tô và xe máy điện di chuyển qua địa bàn xã Văn Bàn có hành vi phóng nhanh, rú ga, gây mất trật tự công cộng.
Khi bị lực lượng công an trong quá trình tuần tra phát hiện, các đối tượng đã bỏ chạy về nhà. Sau thời gian xác minh, Công an xã Văn Bàn đã làm rõ 28 trường hợp vi phạm, trong đó có 24 học sinh, số còn lại đã nghỉ học; các trường hợp cư trú tại các xã Khánh Yên, Chiềng Ken và Bảo Hà, tỉnh Lào Cai.
Nhóm thanh thiếu niên tham gia thắp hương, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ Văn Bàn.
Các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông được Công an xã Văn Bàn chuyển hồ sơ đến Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai để xử lý theo thẩm quyền. Bên cạnh việc xử lý vi phạm, Công an xã Văn Bàn đã tổ chức làm việc với các thanh thiếu niên vi phạm và đại diện gia đình để tuyên truyền, giáo dục, yêu cầu các em nhận thức rõ hành vi sai phạm, cam kết không tái phạm.
Đồng thời, Công an xã Văn Bàn yêu cầu các thanh thiếu niên vi phạm đến thắp hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Văn Bàn và tham gia dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên nghĩa trang, qua đó góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm, răn đe và phòng ngừa vi phạm trong thanh thiếu niên trên địa bàn xã.
