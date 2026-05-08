Giám khảo Vietnam's Next Top Model bị thua lỗ 30 tỷ khi đầu tư làm phim, phải để bố mẹ ruột bán tài sản hỗ trợ là ai?

Thứ sáu, 09:30 08/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
GĐXH - Từ vai trò siêu mẫu, giám khảo cho nhiều chương trình lớn, hiện tại Xuân Lan còn là nhà đầu tư cho phim điện ảnh. Tuy nhiên, khi bước chân vào một lĩnh vực mới như phim ảnh, Xuân Lan đã bị thua lỗ đến 30 tỷ đồng.

Bạn trai tin đồn của Ngọc Trinh rạng rỡ xuất hiện ủng hộ phim "Thẩm mỹ viện âm phủ"

GĐXH - Quốc Trường dù bận rộn với rất nhiều công việc khác nhau nhưng vẫn đến dự buổi ra mắt phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" để ủng hộ Ngọc Trinh.

Xuân Lan mới đây trong cuộc họp báo phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" đã chia sẻ việc làm phim của cô gặp nhiều khó khăn, thậm chí còn thua lỗ 30 tỷ. Theo đó, năm 2024, Xuân Lan đầu tư phim "Cái giá của hạnh phúc", đạt doanh thu khoảng 23 tỷ đồng, sau đó một năm, siêu mẫu chuyển hướng sang dòng phim hài tình cảm với "Cưới vợ cho cha" nhưng tiếp tục thất bại khi tác phẩm chỉ thu gần 10 tỷ đồng. Việc phim liên tục thất bại đã khiến Xuân Lan bị lỗ 30 tỷ đồng và làm bố mẹ phải lo lắng và phải bán bớt tài sản để hỗ trợ cho cô.

Xuân Lan là một trong những gương mặt đặc biệt của làng thời trang Việt Nam trong những năm cuối thập niên 90. Sinh ra tại Đà Nẵng, Xuân Lan bước vào nghề người mẫu vào thời điểm thời trang Việt Nam còn khá sơ khai. Những năm cuối thập niên 1990, khi sàn diễn trong nước chưa phát triển mạnh, chị đã nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng nhờ phong cách trình diễn khác biệt.

Nếu nhiều người mẫu thời đó chuộng vẻ mềm mại, nữ tính thì Xuân Lan lại xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính, ánh mắt sắc lạnh và những bước đi dứt khoát. Chính sự khác biệt ấy khiến chị trở thành cái tên nổi bật trên nhiều sàn diễn lớn.

Khán giả yêu thời trang thường nhớ đến Xuân Lan với danh xưng “nữ hoàng catwalk”. Không chỉ bởi kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp, chị còn mang đến tinh thần hiện đại và quốc tế cho nghề người mẫu tại Việt Nam. Trên sân khấu, Xuân Lan luôn thể hiện sự tự tin và khả năng làm chủ trang phục. Chị có thể biến mỗi bước đi thành một phần của câu chuyện thời trang, khiến người xem bị cuốn hút dù thiết kế cầu kỳ hay tối giản.

Sau thời kỳ đỉnh cao trên sàn diễn, Xuân Lan chuyển hướng sang vai trò đào tạo và cố vấn chuyên môn. Chị tham gia nhiều chương trình truyền hình nổi tiếng như Vietnam's Next Top Model hay The Face Vietnam. Trong vai trò giám khảo và huấn luyện viên, Xuân Lan gây ấn tượng bởi sự nghiêm khắc, thẳng thắn nhưng đầy tâm huyết. Chị không chỉ hướng dẫn kỹ năng catwalk mà còn nhấn mạnh đạo đức nghề nghiệp, thái độ làm việc và bản lĩnh của người mẫu trẻ.

Điều khiến Xuân Lan được nhiều người tôn trọng là sự bền bỉ với nghề. Giữa một môi trường giải trí nhiều thay đổi, chị vẫn giữ được cá tính riêng và không chạy theo những xu hướng hào nhoáng. Xuân Lan luôn xuất hiện với hình ảnh của một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và dám nói lên quan điểm cá nhân. Chính điều đó tạo nên sức hút riêng cho chị trong mắt công chúng. Ngoài công việc nghệ thuật, Xuân Lan còn dành nhiều thời gian cho gia đình và các hoạt động đào tạo thế hệ trẻ. Hình ảnh của chị ngày nay không chỉ là một siêu mẫu nổi tiếng mà còn là người truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ theo đuổi ngành thời trang. Từ sàn catwalk đến ghế huấn luyện viên, Xuân Lan đã chứng minh rằng thành công thật sự không chỉ đến từ ánh hào quang mà còn từ sự kiên định và lòng yêu nghề.

Không chỉ thành công trong làng thời trang, Xuân Lan còn có cuộc sống hôn nhân bên chồng là đạo diễn. Cô chính là hậu phương vững chắc cho anh thực hiện ước mơ với điện ảnh.

Ở tuổi trung niên, Xuân Lan có cuộc sống nhẹ nhàng với công việc và gia đình bình yên. Trong ảnh, cô cùng con gái nhỏ đang tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi ấm áp sau những ngày tháng làm việc vất vả.

Xuân Lan (sinh năm 1978, tên đầy đủ Nguyễn Thị Xuân Lan) là một siêu mẫu, diễn viên và đạo diễn thời trang nổi tiếng Việt Nam, được ví như "Kate Moss Việt Nam". Cô là "chị đại" trong làng mốt, nổi tiếng từ những năm 1990, từng làm giám khảo Vietnam's Next Top Model và hiện điều hành học viện đào tạo người mẫu riêng.

Trailer phim "Thẩm mỹ viện âm phủ", phim do siêu mẫu Xuân Lan đầu tư.

Con gái 12 tuổi của Xuân Lan: Sắc vóc thừa hưởng mẹ siêu mẫu, gen nghệ thuật vượt trội

GĐXH - Bé Thỏ (Victoria Thiên Ân) - con gái siêu mẫu Xuân Lan khiến khán giả ngỡ ngàng khi xuất hiện trên phim trường lẫn sàn catwalk. Mới 12 tuổi nhưng sắc vóc lẫn tài năng của cô bé đều vượt trội.

