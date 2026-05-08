Giám khảo Vietnam's Next Top Model bị thua lỗ 30 tỷ khi đầu tư làm phim, phải để bố mẹ ruột bán tài sản hỗ trợ là ai?

Điều khiến Xuân Lan được nhiều người tôn trọng là sự bền bỉ với nghề. Giữa một môi trường giải trí nhiều thay đổi, chị vẫn giữ được cá tính riêng và không chạy theo những xu hướng hào nhoáng. Xuân Lan luôn xuất hiện với hình ảnh của một người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và dám nói lên quan điểm cá nhân. Chính điều đó tạo nên sức hút riêng cho chị trong mắt công chúng. Ngoài công việc nghệ thuật, Xuân Lan còn dành nhiều thời gian cho gia đình và các hoạt động đào tạo thế hệ trẻ. Hình ảnh của chị ngày nay không chỉ là một siêu mẫu nổi tiếng mà còn là người truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ theo đuổi ngành thời trang. Từ sàn catwalk đến ghế huấn luyện viên, Xuân Lan đã chứng minh rằng thành công thật sự không chỉ đến từ ánh hào quang mà còn từ sự kiên định và lòng yêu nghề.