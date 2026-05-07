40 năm sau ngày phát sóng phim 'Biệt động Sài Gòn', nữ nghệ sĩ đóng vai 'cô bán cháo vịt' giờ ở đâu, ra sao?

Thứ năm, 19:00 07/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
GĐXH - Nghệ sĩ Thúy An cùng dàn diễn viên trong phim "Biệt động Sài Gòn" được khán giả yêu thương qua 4 thập kỷ bởi lối diễn xuất tinh tế. Hiện tại, nữ nghệ sĩ ở tuổi xế chiều không theo nghề và kín tiếng bên gia đình ở trời Âu.

40 năm sau ngày phát sóng phim 'Biệt động Sài Gòn', nghệ sĩ Thúy An đóng vai 'cô bán cháo vịt' giờ ở đâu, ra sao? - Ảnh 1.

GĐXH - Sau 40 năm, khán giả thế hệ 7X, 8X vẫn nhớ mãi từng nghệ sĩ trong phim “Biệt động Sài Gòn”. Trong số đó có NSƯT Thanh Loan – người vào vai ni cô Huyền Trang với đôi mắt buồn, đẹp.

Nghệ sĩ Thúy An hóa thân vào vai nữ biệt động xuất sắc như thế nào?

Nghệ sĩ Thúy An đã vào vai cực kỳ xuất sắc khi là một cô bán cháo vịt tần tảo nhưng đầy mưu mẹo để qua mắt kẻ thù giúp sức cho đội biệt động. Bà chính là một trong những biệt động xuất sắc trong bộ phim này.

Thực ra, ban đầu vai diễn Ngọc Lan trong phim "Biệt động Sài Gòn" đã được đạo diễn phim là Long Vân lựa chọn cho một diễn viên khác. Nhưng trong một lần tình cờ được đọc kịch bản, Thúy An đã rất thích vai diễn đó và cô muốn được vào vai.

40 năm sau ngày phát sóng phim 'Biệt động Sài Gòn', nghệ sĩ Thúy An đóng vai 'cô bán cháo vịt' giờ ở đâu, ra sao? - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Thúy An vào vai cô bán cháo vịt trong "Biệt động Sài Gòn".

Theo đạo diễn Long Vân từng kể thì ông đã không chọn Thúy An, nhưng chồng của Thúy An là đạo diễn - NSND Hồng Sến (Vốn là bạn thân của Long Vân) nói nửa đùa nửa thật: "Tao không biết đâu, mày phải dành vai diễn đó cho Thúy An, không thì chết với tao".

Trước khi nổi tiếng là nàng thơ của đạo diễn - NSND Hồng Sến, nghệ sĩ Thúy An sinh ra ở miền Tây Nam bộ, lên Sài Gòn làm nghề bán nước mía mưu sinh. Người con gái chưa từng được đào tạo về điện ảnh này không ngờ mình sẽ trở thành một trong những diễn viên hàng đầu của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam.

May mắn 17 tuổi, nghệ sĩ Thúy An được đạo diễn, NSND Hồng Sến phát hiện và giao cho vai nữ chính trong phim "Cánh đồng hoang". Ngay ở vai diễn đầu tiên này, hào quang đã tìm đến với cô gái miền Tây. Trong "Cánh đồng hoang", nữ diễn viên vào vai Sáu Xoa - vợ của Ba Đô (NSND Lâm Tới). Dù còn rất trẻ nhưng nghệ sĩ Thúy An hóa thân trọn vẹn vào hình ảnh một người vợ, người mẹ tảo tần, người du kích kiên cường, một tay bồng con, một tay cầm súng.

40 năm sau ngày phát sóng phim 'Biệt động Sài Gòn', nghệ sĩ Thúy An đóng vai 'cô bán cháo vịt' giờ ở đâu, ra sao? - Ảnh 2.

Nhan sắc xinh đẹp một thời của nghệ sĩ Thúy An.

Với diễn xuất nổi bật của Thúy An và các đồng nghiệp, "Cánh đồng hoang" trở thành tác phẩm kinh điển của nền điện ảnh Việt Nam. Phim giành giải Bông Sen Vàng tại Liên Hoan phim Việt Nam (1980), giải Đặc biệt của Liên đoàn Báo chí điện ảnh Quốc tế (1980) và Huy chương Vàng tại Liên hoan phim quốc tế Moskva (1981).

Sau phim thành công vang dội của Biệt động Sài Gòn, Cánh đồng hoang, nghệ sĩ Thúy An tiếp tục tỏa sáng với những vai diễn được khán giả và các nhà chuyên môn đánh giá cao như: Mùa gió chướng, Mùa nước nổi, Vùng gió xoáy...

Từ một người không được đào tạo bài bản về sân khấu - điện ảnh nhưng nghệ sĩ Thúy An trở thành gương mặt gạo cội. Thậm chí, thập niên 80 bà trở thành biểu tượng của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Nhiều hình ảnh của bà nổi tiếng ở trong và ngoài nước.

Cuộc sống hiện tại của nghệ sĩ Thúy An

Thành công khi tuổi đời còn rất trẻ nhưng đời tư của nghệ sĩ Thúy An lại rất truân chuyên. Bà vướng vào thị phi khi kết hôn cùng vị đạo diễn hơn bà 30 tuổi đã từng có gia đình. Đến với NSND Hồng Sến, nghệ sĩ Thúy An mang tiếng rất nhiều.

40 năm sau ngày phát sóng phim 'Biệt động Sài Gòn', nghệ sĩ Thúy An đóng vai 'cô bán cháo vịt' giờ ở đâu, ra sao? - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Thúy An và nghệ sĩ Hà Xuyên hội ngộ cùng nhau.

Giông bão thực sự ập đến với cuộc đời nghệ sĩ Thúy An khi NSND Hồng Sến qua đời năm 1993. Lúc ấy, bà mới ngoài 30 tuổi, con gái mới 5 tuổi tròn. Lúc ấy, bà bị suy sụp hoàn toàn và không còn tình yêu với phim ảnh. Trong thời điểm đó, nghệ sĩ Thúy An vướng vào tin đồn túng quẫn khó khăn đến mức phải bỏ xứ đi làm ăn.

Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy, thời điểm ấy, bà học nghề kim hoàn và sang Lào làm ăn. Tại đây, nghệ sĩ Thúy An gặp và nên duyên với Việt kiều đang sinh sống ở Đức. Sau đó, bà với con gái sang trời Âu định cư. Mãi sau này, khi ổn định cuộc sống nghệ sĩ Thúy An về nước, bà mới tiết lộ, bà đang có cuộc sống bình yên bên chồng con. Con gái bà kinh doanh nhà hàng và cũng đã có gia đình riêng. Mỗi năm, bà đều về Việt Nam một lần nhưng chỉ để gặp gỡ người thân chứ không liên lạc với các đồng nghiệp.

40 năm sau ngày phát sóng phim 'Biệt động Sài Gòn', nghệ sĩ Thúy An đóng vai 'cô bán cháo vịt' giờ ở đâu, ra sao? - Ảnh 5.

Nhan sắc ở tuổi xế chiều của nghệ sĩ Thúy An.

Mấy năm gần đây, khi bộ phim "Biệt động Sài Gòn" được kỉ niệm ngày phát sóng, nghệ sĩ Thúy An cũng có mặt. Kể từ đó, bà giữ mối quan hệ thân thiết với 2 người bạn Thanh Loan và Hà Xuyên.

40 năm sau ngày phát sóng phim 'Biệt động Sài Gòn', nghệ sĩ Thúy An đóng vai 'cô bán cháo vịt' giờ ở đâu, ra sao? - Ảnh 6.

GĐXH - Sau 40 năm kể từ khi phim “Biệt động Sài Gòn” phát sóng, khán giả vẫn nhớ mãi từng nhân vật trong tác phẩm. Trong số đó, vai nữ tình báo xinh đẹp mang bí danh Z20 – Ngọc Mai để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Vậy hiện tại, nữ nghệ sĩ từng hóa thân vào nhân vật này đang có cuộc sống ra sao?

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH – Từng thành công với những thước phim hình sự tôn vinh công lý, đạo diễn Lê Minh lại vướng vòng lao lý khi chọn cách "đòi nợ" bằng cách tạt chất bẩn vào nhà con nợ. Chỉ vì một phút thiếu kiềm chế, vị đạo diễn tài năng đã tự đẩy mình xuống "vực thẳm" đời thực.

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Hua Mạ được mệnh danh là hang động kỳ quan quy mô nhất tại khu vực phía Bắc Việt Nam. Bên trong là cả một "rừng" thạch nhũ và măng đá muôn hình vạn trạng.

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân gây tranh cãi khi chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái 9 tháng tuổi. Nữ diễn viên phản hồi ý kiến trái chiều từ cư dân mạng và khẳng định tình yêu dành cho con.

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Thiếu gia Hải Đăng đã đến công ty và chất vấn Quỳnh Mai bày tỏ nóng lòng vì chưa thấy chiến lược xây dựng hình ảnh cho Hoa hậu Vi Minh.

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Phim "Trùm Sò" của vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh có khởi đầu được xem là không ổn nhưng hiện tại nhiều gia đình đã lựa chọn mua vé xem phim.

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Vụ mất 5 cây bạc của bà Mão đã đẩy Mai vào tình huống bị nghi ngờ ăn trộm, cô dự định báo công an để tự minh oan.

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Bà xã Hồng Đăng đăng tải khoảnh khắc nam diễn viên và con gái mắt đỏ hoe khiến nhiều người bất ngờ.

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Lương Thế Thành bất ngờ hé lộ cái kết của nhân vật Hoàng Dũng trong "Bóng ma hạnh phúc" khiến khán giả càng thêm tò mò.

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Quốc Trường dù bận rộn với rất nhiều công việc khác nhau nhưng vẫn đến dự buổi ra mắt phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" để ủng hộ Ngọc Trinh.

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - NSND Công Lý có rất nhiều năm cống hiến cho làng kịch lẫn phim ảnh Việt Nam, tuy nhiên vì bạo bệnh nên anh phải tạm gác lại tất cả đam mê. Nhiều lúc nhìn thấy đồng nghiệp đi diễn, anh cảm thấy tiếc nuối và nhớ nghề.

