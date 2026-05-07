Khoe khoảnh khắc con gái 9 tháng tuổi, Ngô Thanh Vân gây tranh cãi

Ngô Thanh Vân: 'Gia đình không cần hoàn hảo, chỉ cần luôn có nhau' GĐXH - "Có những ngày cảm xúc căng đầy đến kiệt, chỉ muốn yên tĩnh một chút… rồi nhìn sang bên cạnh, thấy ba và Gạo vẫn ở đó", Ngô Thanh Vân tâm sự.

Từ khi công khai con gái, vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần thường xuyên chia sẻ hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc lớn lên từng ngày của con. Mới đây, nữ diễn viên ngỡ ngàng khi thấy bé Gạo tự đứng, kèm chú thích bày tỏ nỗi lòng: "Nhanh thế rồi ư? Sao mẹ theo kịp? Có cái điều khiển để bấm tạm dừng không mọi người? Gạo ơi, chậm lại con ơi".

Theo nữ diễn viên "Hai Phượng", bài đăng nhằm thể hiện cảm xúc vui vui vì công chúa bé bỏng đang lớn lên từng ngày, trong khi cô mong con chậm chậm lại để có thể được tận hưởng hôn con nhiều hơn một chút.

Bài đăng "mong con lớn chậm" của Ngô Thanh Vân vướng phải tranh cãi.

Tuy nhiên sau một đêm, bà mẹ một con lại sốc khi thấy phần bình luận của bài đăng ngập tràn ý kiến không tích cực. "Không hiểu sao thấy toàn bình luận nói làm lố. Mấy cô bác cứ nghĩ ngược lại theo hướng tiêu cực quá vậy? Ai mà chẳng muốn con lớn khôn khoẻ mạnh", nữ diễn viên phản hồi. Đồng thời, cô cho biết đã chặn các tài khoản Facebook đưa ra nhận xét nặng lời vì "nếu nghĩ sai lệch thì chắc không cần xem những chia sẻ" của mình.

Trước đó, phía dưới bài đăng của bà mẹ một con, không ít khán giả cho rằng cô nên kiêng kỵ, tránh bảo con ngừng lớn: "Bé cứng cáp mình phải mừng chứ. Đừng nói những từ không hay cho con, dễ có điềm"; "Vân không được nói thế. Con đang phát triển mà lại kêu ngừng? Bạn có tuổi rồi, bé lớn nhanh là điều tốt"; "Biết là nói vui nhưng theo mình thì không nên. Con khỏe mạnh, phát triển bình thường là điều hạnh phúc nhất của người mẹ, đằng này lại nói con ngừng lớn"...

Từng khoảnh khắc đáng yêu của bé Gạo được vợ chồng Ngô Thanh Vân chia sẻ khiến fan thích thú.

Hiện tại, bé Gạo hiện khoảng 9 tháng tuổi, mũm mĩm, đáng yêu. Trong các video do Huy Trần - Ngô Thanh Vân chia sẻ, cô nhóc thường được trông thấy ngồi ngoan trên ghế và quan sát xung quanh, không tỏ ra khó chịu hay quấy khóc, có lúc tự cầm bình sữa rồi ngủ sau khi no bụng.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần cử hành hôn lễ tại nhà thờ ở Na Uy năm 2021, tổ chức đám cưới tại Đà Nẵng tháng 5/2022. Diễn viên trải qua 730 ngày làm IVF gian nan mới có tin vui, rồi lại đối mặt thai kỳ vất vả, gặp nhiều vấn đề sức khỏe như ứ mật, tiểu đường, đa nhân xơ, dị ứng thực phẩm... Đầu tháng 8/2025, cô thông báo mẹ tròn con vuông, bé Gạo chào đời khỏe mạnh ở tuần thai thứ 39.