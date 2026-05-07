Nỗi buồn hiện tại của NSND Công Lý
GĐXH - NSND Công Lý có rất nhiều năm cống hiến cho làng kịch lẫn phim ảnh Việt Nam, tuy nhiên vì bạo bệnh nên anh phải tạm gác lại tất cả đam mê. Nhiều lúc nhìn thấy đồng nghiệp đi diễn, anh cảm thấy tiếc nuối và nhớ nghề.
Ngọc Hà Lê - vợ NSND Công Lý mới đây đã có những chia sẻ đầy xúc động về chồng khiến nhiều khán giả đồng cảm. Cô cho biết bản thân vốn ít khi công khai ca ngợi hay bày tỏ tình cảm với ông xã trên mạng xã hội vì luôn ngại mọi người cho rằng "chồng diễn, vợ lại khen hay". Thậm chí, cô từng hài hước nói rằng mỗi khi thần tượng Hàn Quốc xuất hiện thì "Công Lý cũng chỉ còn là cái tên".
Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc bất chợt khi nhìn chồng đang ngủ, nhiều ký ức cũ đã ùa về khiến cô không khỏi nghẹn lòng. Vợ NSND Công Lý trải lòng rằng cô thương chồng, thương chính mình và càng thương cho gia đình nhỏ sau những biến cố đã đi qua.
Theo chia sẻ của Ngọc Hà Lê, NSND Công Lý từng có quãng thời gian sống trong hào quang của nghề nghiệp. Khi không còn đảm nhận vai trò quản lý, nam nghệ sĩ từng buồn nhưng vẫn nhẹ nhàng tâm sự với vợ: "Dù sao, mình là diễn viên, vẫn còn có người nhớ đến là được rồi". Chính câu nói giản dị ấy lại khiến cô cảm thấy xót xa và day dứt.
Nhắc lại kỷ niệm cách đây 5 năm, vợ NSND Công Lý cho biết bộ phim "Hương vị tình thân" từng nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả. Trong phim, nam nghệ sĩ cũng góp mặt với một vai diễn ngắn nhưng để lại dấu ấn nhờ lối diễn xuất giàu cảm xúc.
Đến nay, nhiều người vẫn nhớ tới Công Lý qua hình ảnh "cô Đẩu" quen thuộc, song những vai diễn mang về giải thưởng cho anh lại thường là các nhân vật có chiều sâu tâm lý và giàu tính bi kịch. Theo chia sẻ của vợ nam nghệ sĩ, đó cũng là bộ phim cuối cùng khán giả được nhìn thấy anh với dáng vẻ khỏe mạnh như trước.
Điều khiến cô tiếc nuối nhất không nằm ở hào quang hay danh tiếng mà bởi hiện tại, ngoài niềm đam mê nghệ thuật, chồng cô gần như không thể làm được nhiều việc khác như trước đây. Mỗi tối, nam nghệ sĩ vẫn xem đầy đủ các bộ phim của VFC, không bỏ sót tập nào. Với cô, điều đó cho thấy anh vẫn nhớ nghề, nhớ sân khấu và luôn đau đáu với nghiệp diễn.
Dẫu vậy, vợ NSND Công Lý cho biết cả hai vẫn động viên nhau cố gắng từng ngày. Với cô, điều an ủi lớn nhất chính là trong lòng khán giả vẫn luôn có những người yêu mến, dõi theo và cầu chúc cho nam nghệ sĩ mạnh khỏe.
"Có thể theo thời gian, Công Lý không còn sức hút như trước, nhưng cái tên NSND Công Lý sẽ mãi là dấu ấn trong lòng khán giả", cô chia sẻ đầy xúc động, đồng thời mong chồng luôn giữ được sự bình yên để tiếp tục cố gắng mỗi ngày.
NSND Công Lý (sinh năm 1973, Hà Nội) là một nghệ sĩ nhân dân, diễn viên hài kịch và phim truyền hình nổi tiếng Việt Nam, được khán giả yêu mến bậc nhất qua vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm. Anh nổi tiếng với khả năng diễn xuất đa dạng, tài năng, từng công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội và được phong tặng danh hiệu cao quý vào năm 2019.
