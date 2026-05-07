Diễn biến bất ngờ phiên xử đạo diễn phim hình sự ‘vực thẳm vô hình’
GĐXH – Từng thành công với những thước phim hình sự tôn vinh công lý, đạo diễn Lê Minh lại vướng vòng lao lý khi chọn cách "đòi nợ" bằng cách tạt chất bẩn vào nhà con nợ. Chỉ vì một phút thiếu kiềm chế, vị đạo diễn tài năng đã tự đẩy mình xuống "vực thẳm" đời thực.
Chiều 7/5, TAND khu vực 4 (TPHCM) đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Lê Minh (50 tuổi, còn gọi là đạo diễn Lê Minh) và Trần Quốc Thắng (45 tuổi, tài xế) về tội Cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo Minh có đơn xin hoãn phiên tòa và được HĐXX chấp thuận, thời gian mở lại sẽ được tòa thông báo sau.
Theo cáo buộc, năm 2016, đạo diễn Lê Minh và bà Phạm Thị Quỳnh Châu (55 tuổi, trú tại TP.HCM) tình cờ gặp nhau và trở nên thân thiết. Biết bà Châu cần vốn để kinh doanh rượu nên đạo diễn Lê Minh đã nhiều lần cho bà Châu mượn tổng cộng 800 triệu đồng.
Nhiều lần đòi nợ không được nên đạo diễn Lê Minh đã khởi kiện vụ việc ra tòa. Vụ việc được tòa phán quyết và bà Châu có trách nhiệm trả nợ cho đạo diễn Lê Minh số tiền đã vay mượn. Tuy nhiên, vì bà Châu không có tài sản ở địa phương cư trú nên cơ quan thi hành án chưa thể thực hiện được việc kê biên.
Do con nợ né tránh và thất hứa việc trả nợ, Lê Minh đã có quyết định sai lầm. Ngày 4/9/2024, Lê Minh đi mua sơn, trộn cùng mắm tép rồi nhờ tài xế riêng là Trần Quốc Thắng chở đến cửa hàng của bà Châu để tạt chất bẩn vào cửa.
Hành vi này đã bị camera an ninh ghi lại toàn bộ. Sau khi nhận được trình báo, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Tại cơ quan công an, Lê Minh và Trần Quốc Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi, khai báo rằng mục đích chỉ nhằm gây áp lực để đòi lại số tiền nợ kéo dài nhiều năm.
Được biết, trước khi vướng vòng tố tụng, Lê Minh làm nhiều phim truyền hình, đa dạng đề tài từ tâm lý xã hội đến chính luận, hình sự. Năm 2012, Lê Minh ghi dấu ấn với phim đầu tay: "Cô nàng nặng cân" phát sóng trên THVL1, dài khoảng 30 tập, khai thác câu chuyện về một phụ nữ ngoại cỡ tìm kiếm tình yêu và khẳng định giá trị bản thân. Năm 2014, Lê Minh chuyển hướng sang dòng phim chính luận với "Nơi chốn ta quay về", dài khoảng 30 tập.
Đặc biệt, năm 2017, bộ phim hình sự "Vực thẳm vô hình" phát trên VTV3 đã làm nên tên tuổi của Lê Minh. Bộ phim đã khai thác đề tài tội phạm, xây dựng hai tuyến nhân vật đối đầu giữa lực lượng công an và băng nhóm tội phạm. Phim được dàn dựng với hai tuyến nhân vật song hành là Băng Sói Sài Thành và Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm.
Băng Sói Sài Thành do Cương - một kẻ máu lạnh cầm đầu, liên tục thực hiện những phi vụ trộm cướp lớn, với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, là nỗi ám ảnh với người dân và làm đau đầu lực lượng công an. Tuyến đối lập là Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm dưới sự chỉ huy của đội trưởng Nghĩa – người có khả năng suy đoán tài tình, quyết tâm triệt phá băng nhóm tội phạm đến cùng.
Vụ án là một bài học đắt giá không chỉ cho riêng đạo diễn Lê Minh mà còn cho bất kỳ ai đang trong cảnh 'con nợ' né tránh. Công lý không thể được thực thi bằng những hành vi vi phạm pháp luật, và cái sai không bao giờ có thể sửa chữa bằng một cái sai khác. Từ một người đứng sau những tác phẩm tôn vinh công lý, việc phải đối mặt với án kỷ luật của pháp luật là cái giá quá đắt mà vị đạo diễn này phải trả cho phút giây thiếu kiềm chế, để rồi chính anh lại trở thành 'nhân vật chính' trong một bi kịch do chính mình tạo ra
Hua Mạ - Vẻ đẹp kỳ vĩ miền Đông BắcXem - nghe - đọc - 55 phút trước
GĐXH - Hua Mạ được mệnh danh là hang động kỳ quan quy mô nhất tại khu vực phía Bắc Việt Nam. Bên trong là cả một "rừng" thạch nhũ và măng đá muôn hình vạn trạng.
Khoe khoảnh khắc con gái 9 tháng tuổi, Ngô Thanh Vân gây tranh cãiGiải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Ngô Thanh Vân gây tranh cãi khi chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu của con gái 9 tháng tuổi. Nữ diễn viên phản hồi ý kiến trái chiều từ cư dân mạng và khẳng định tình yêu dành cho con.
Thiếu gia tập đoàn Hải Minh muốn đẩy nhanh đầu tư cho Hoa hậu Vi MinhXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Thiếu gia Hải Đăng đã đến công ty và chất vấn Quỳnh Mai bày tỏ nóng lòng vì chưa thấy chiến lược xây dựng hình ảnh cho Hoa hậu Vi Minh.
Phim của vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh: Khởi đầu chậm nhưng về sau được nhiều gia đình chọn lựaGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Phim "Trùm Sò" của vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh có khởi đầu được xem là không ổn nhưng hiện tại nhiều gia đình đã lựa chọn mua vé xem phim.
Ngọc Huyền bị đổ tội trộm 5 cây bạc trong 'Ngược đường ngược nắng'Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Vụ mất 5 cây bạc của bà Mão đã đẩy Mai vào tình huống bị nghi ngờ ăn trộm, cô dự định báo công an để tự minh oan.
Con gái Hồng Đăng khóc nức nở, phản ứng của nam diễn viên khiến fan bất ngờGiải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Bà xã Hồng Đăng đăng tải khoảnh khắc nam diễn viên và con gái mắt đỏ hoe khiến nhiều người bất ngờ.
Lương Thế Thành hé lộ cái kết 'trả nghiệp' trong 'Bóng ma hạnh phúc'Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Lương Thế Thành bất ngờ hé lộ cái kết của nhân vật Hoàng Dũng trong "Bóng ma hạnh phúc" khiến khán giả càng thêm tò mò.
Bạn trai tin đồn của Ngọc Trinh rạng rỡ xuất hiện ủng hộ phim 'Thẩm mỹ viện âm phủ'Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Quốc Trường dù bận rộn với rất nhiều công việc khác nhau nhưng vẫn đến dự buổi ra mắt phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" để ủng hộ Ngọc Trinh.
Nỗi buồn hiện tại của NSND Công LýGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - NSND Công Lý có rất nhiều năm cống hiến cho làng kịch lẫn phim ảnh Việt Nam, tuy nhiên vì bạo bệnh nên anh phải tạm gác lại tất cả đam mê. Nhiều lúc nhìn thấy đồng nghiệp đi diễn, anh cảm thấy tiếc nuối và nhớ nghề.
NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Chí Trung và Quỳnh Châu góp mặt trong phim sắp lên sóng VTVGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn" với nội dung gần gũi cùng dàn diễn viên chất lượng sẽ mang tới nhiều cảm xúc cho khán giả truyền hình.
Nỗi buồn hiện tại của NSND Công LýGiải trí
GĐXH - NSND Công Lý có rất nhiều năm cống hiến cho làng kịch lẫn phim ảnh Việt Nam, tuy nhiên vì bạo bệnh nên anh phải tạm gác lại tất cả đam mê. Nhiều lúc nhìn thấy đồng nghiệp đi diễn, anh cảm thấy tiếc nuối và nhớ nghề.