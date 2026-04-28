Những món ăn 'đãi khách ngày lễ' của người Sài Gòn xưa
GĐXH - Không quá cầu kỳ như ẩm thực cung đình, cũng không đơn giản như bữa cơm thường ngày, mâm cơm đãi khách của người Sài Gòn xưa là sự dung hòa giữa “đủ đầy” và “tình nghĩa”.
Mâm cơm phải “đầy đặn”, nhưng không phô trương
Trong quan niệm của nhiều gia đình Sài Gòn xưa, đãi khách ngày lễ không cần sơn hào hải vị, nhưng nhất định phải có sự chuẩn bị chu đáo. Mâm cơm thường có từ 4–6 món, đủ các vị mặn – ngọt – chua – cay, tạo nên sự hài hòa trong khẩu vị.
Một số món ăn quen thuộc thường xuất hiện có thể kể đến:
Thịt kho trứng (thịt kho tàu): Món ăn “quốc dân” với màu nâu óng, vị mặn ngọt đặc trưng, thể hiện sự đủ đầy.
Canh khổ qua nhồi thịt: Không chỉ thanh mát mà còn mang ý nghĩa “khổ qua” – mong điều không may đi qua.
Gỏi gà xé phay hoặc gỏi tôm thịt: Tạo sự cân bằng, chống ngấy cho mâm cơm nhiều đạm.
Các món chiên, xào như chả giò, tôm chiên, bò xào rau củ: Tăng tính hấp dẫn và bắt mắt.
Rau luộc, dưa chua: Những món “đệm” giúp bữa ăn nhẹ nhàng hơn.
Điều đáng chú ý là, dù món ăn phong phú, nhưng cách nấu luôn hướng đến sự vừa phải, không quá nặng nề. Người Sài Gòn chuộng vị thanh, ít dầu mỡ, để khách có thể ăn thoải mái mà không cảm thấy ngán.
Đãi khách không chỉ bằng món ăn, mà bằng cách tiếp đãi
Điểm làm nên sự khác biệt của mâm cơm Sài Gòn không nằm hoàn toàn ở món ăn, mà ở không khí bàn ăn.
Chủ nhà luôn giữ thái độ niềm nở, từ lời mời “ăn cho vui”, đến cách gắp thức ăn cho khách. Những câu chuyện rôm rả, tiếng cười xen lẫn trong bữa ăn chính là “gia vị” đặc biệt khiến bữa cơm trở nên đáng nhớ.
Khách đến nhà, dù thân hay sơ, đều được tiếp đãi với sự trân trọng. Không có khoảng cách quá lớn giữa chủ và khách, mọi người cùng ăn, cùng trò chuyện, tạo cảm giác gần gũi như người nhà.
Chính sự thoải mái ấy khiến nhiều người nhận xét: ăn cơm ở Sài Gòn không chỉ là thưởng thức món ăn, mà còn là trải nghiệm một phong cách sống.
Tinh thần hào sảng qua từng món ăn
Ẩm thực Sài Gòn chịu ảnh hưởng từ nhiều vùng miền, do đó mâm cơm đãi khách cũng mang tính “mở”. Một món Bắc, một món Trung, xen lẫn đặc trưng Nam Bộ – tất cả cùng xuất hiện trong một bữa ăn mà không hề gượng ép.
Sự pha trộn ấy phản ánh đúng tinh thần của một đô thị lớn: cởi mở, linh hoạt và dễ thích nghi. Người Sài Gòn không quá câu nệ “chuẩn vị”, mà chú trọng cảm giác ngon miệng và sự hài lòng của người ăn.
Đó cũng là lý do vì sao, dù trải qua nhiều thay đổi, những món ăn truyền thống trong mâm cơm đãi khách vẫn được giữ lại, như một cách duy trì bản sắc.
