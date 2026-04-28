Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Những món ăn 'đãi khách ngày lễ' của người Sài Gòn xưa

Thứ ba, 09:26 28/04/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không quá cầu kỳ như ẩm thực cung đình, cũng không đơn giản như bữa cơm thường ngày, mâm cơm đãi khách của người Sài Gòn xưa là sự dung hòa giữa “đủ đầy” và “tình nghĩa”.

Mâm cơm phải “đầy đặn”, nhưng không phô trương

Trong quan niệm của nhiều gia đình Sài Gòn xưa, đãi khách ngày lễ không cần sơn hào hải vị, nhưng nhất định phải có sự chuẩn bị chu đáo. Mâm cơm thường có từ 4–6 món, đủ các vị mặn – ngọt – chua – cay, tạo nên sự hài hòa trong khẩu vị.

Một số món ăn quen thuộc thường xuất hiện có thể kể đến:

Thịt kho trứng (thịt kho tàu): Món ăn “quốc dân” với màu nâu óng, vị mặn ngọt đặc trưng, thể hiện sự đủ đầy. 

Những món ăn đãi khách ngày lễ của người Sài Gòn xưa - hương vị truyền thống 2026 - Ảnh 1.

Canh khổ qua nhồi thịt: Không chỉ thanh mát mà còn mang ý nghĩa “khổ qua” – mong điều không may đi qua.

Những món ăn đãi khách ngày lễ của người Sài Gòn xưa - hương vị truyền thống 2026 - Ảnh 2.

Gỏi gà xé phay hoặc gỏi tôm thịt: Tạo sự cân bằng, chống ngấy cho mâm cơm nhiều đạm.

Những món ăn đãi khách ngày lễ của người Sài Gòn xưa - hương vị truyền thống 2026 - Ảnh 3.

Các món chiên, xào như chả giò, tôm chiên, bò xào rau củ: Tăng tính hấp dẫn và bắt mắt. 

Những món ăn đãi khách ngày lễ của người Sài Gòn xưa - hương vị truyền thống 2026 - Ảnh 4.

Rau luộc, dưa chua: Những món “đệm” giúp bữa ăn nhẹ nhàng hơn.

Những món ăn đãi khách ngày lễ của người Sài Gòn xưa - hương vị truyền thống 2026 - Ảnh 5.

Điều đáng chú ý là, dù món ăn phong phú, nhưng cách nấu luôn hướng đến sự vừa phải, không quá nặng nề. Người Sài Gòn chuộng vị thanh, ít dầu mỡ, để khách có thể ăn thoải mái mà không cảm thấy ngán.

Đãi khách không chỉ bằng món ăn, mà bằng cách tiếp đãi

Điểm làm nên sự khác biệt của mâm cơm Sài Gòn không nằm hoàn toàn ở món ăn, mà ở không khí bàn ăn.

Chủ nhà luôn giữ thái độ niềm nở, từ lời mời “ăn cho vui”, đến cách gắp thức ăn cho khách. Những câu chuyện rôm rả, tiếng cười xen lẫn trong bữa ăn chính là “gia vị” đặc biệt khiến bữa cơm trở nên đáng nhớ.

Khách đến nhà, dù thân hay sơ, đều được tiếp đãi với sự trân trọng. Không có khoảng cách quá lớn giữa chủ và khách, mọi người cùng ăn, cùng trò chuyện, tạo cảm giác gần gũi như người nhà.

Chính sự thoải mái ấy khiến nhiều người nhận xét: ăn cơm ở Sài Gòn không chỉ là thưởng thức món ăn, mà còn là trải nghiệm một phong cách sống.

Tinh thần hào sảng qua từng món ăn

Ẩm thực Sài Gòn chịu ảnh hưởng từ nhiều vùng miền, do đó mâm cơm đãi khách cũng mang tính “mở”. Một món Bắc, một món Trung, xen lẫn đặc trưng Nam Bộ – tất cả cùng xuất hiện trong một bữa ăn mà không hề gượng ép.

Sự pha trộn ấy phản ánh đúng tinh thần của một đô thị lớn: cởi mở, linh hoạt và dễ thích nghi. Người Sài Gòn không quá câu nệ “chuẩn vị”, mà chú trọng cảm giác ngon miệng và sự hài lòng của người ăn.

Đó cũng là lý do vì sao, dù trải qua nhiều thay đổi, những món ăn truyền thống trong mâm cơm đãi khách vẫn được giữ lại, như một cách duy trì bản sắc.

Có thể nói, mâm cơm đãi khách của người Sài Gòn xưa sẽ không còn xuất hiện thường xuyên như trước. Nhưng giá trị của nó – sự chu đáo, hào sảng và chân thành – vẫn còn nguyên ý nghĩa. Trong những dịp như 30/4, khi mọi người có cơ hội chậm lại giữa nhịp sống hối hả, việc chuẩn bị một bữa cơm để mời người thân, bạn bè không chỉ là chuyện ăn uống. Đó còn là cách để nhắc nhớ về những giá trị đã từng làm nên “chất Sài Gòn”.
Loại củ được ví như "nhân sâm trắng", chế biến nhiều món ngon, hè này đừng bỏ qua

GĐXH - Không chỉ mang giá trị kinh tế cao, sắn dây còn có nhiều công dụng quý trong y học cổ truyền. Bởi bột sắn dây được biết đến khi sở hữu hàm lượng phytochemical và hàng loạt các chất dinh dưỡng như chất béo, canxi, sắt, đạm...

Ăn trứng hấp hâm lại, cả gia đình nhập viện: Sai lầm ở cách ăn

GĐXH - Chỉ từ một bát trứng hấp tưởng chừng vô hại, một gia đình 4 người tại Trung Quốc đã phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, thậm chí sốt cao.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Món ngon ngày hè miền Bắc cực hấp dẫn, giúp giải nhiệt mùa hè

Mùa hè nóng nực, chế biến đậu phụ theo cách này đảm bảo "đánh bay" nồi cơm, cả nhà khen tấm tắc!

Nghỉ lễ Giỗ Tổ, gợi ý các đặc sản Hà Nội cho cả một ngày, không ăn thì 'tiếc hùi hụi'

Loại củ được ví như "nhân sâm trắng", chế biến nhiều món ngon, hè này đừng bỏ qua

Mùa hè nên ăn nhiều loại rau chứa "kháng sinh tự nhiên": Vừa giúp ăn ngon lại tăng miễn dịch, giảm ốm đau

Những loại nước ép tuyệt vời hỗ trợ tụy và giảm viêm 2026

Ăn - 2 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những loại nước ép được đánh giá là tốt cho tụy, giúp hỗ trợ chức năng tiêu hóa, giảm viêm và hạn chế gánh nặng cho tụy khi sử dụng đúng cách.

Đánh bại cả thịt bò và thịt lợn, người sành ăn đều chọn món này trong tháng 4 vì bổ não, hương vị lại tươi ngon khó cưỡng

Ăn - 2 giờ trước

Tháng Tư này, bạn nên giảm ăn thịt đỏ và tăng cường cá để cả gia đình được "tươi mới" cả về thể chất lẫn trí não nhé.

Loại cá trước bán rẻ nay thành đặc sản, người trung niên nên ăn giúp nhuận tràng, ổn định đường huyết

Ăn - 14 giờ trước

GĐXH - Cá khoai, một trong những loại cá quen thuộc với người dân ven biển, không chỉ nổi bật bởi vị ngọt, mềm mà còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe.

Đây mới là thực đơn cho ngày 30/04 - 01/05 đơn giản để chiêu đãi gia đình

Ăn - 14 giờ trước

GĐXH - Ngày 30/04 - 01/05 là dịp lễ được nhiều người chờ đợi vì đây sẽ là dịp mà ta có thể quây quần bên gia đình của mình. Bài viết này sẽ gợi ý đến bạn những thực đơn giản để chiêu đãi gia đình.

Tôi sẽ tiết lộ 1 "món ăn lười biếng": Không cần bật bếp, chỉ trộn nguyên liệu với nhau và món ăn sẽ ngon đến mức "không thể ngừng ăn"

Ăn - 17 giờ trước

Nếu không muốn nấu ăn thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một món quen thuộc trên bàn ăn nhà tôi: Ngồng tỏi trộn dầu giấm.

Tại sao nhà hàng thường mang lạc rang, dưa chuột chẻ trước khi lên đồ ăn?

Ăn - 1 ngày trước

Khi bước vào nhiều nhà hàng Việt Nam, thực khách thường được phục vụ ngay một đĩa dưa chuột chẻ và lạc rang trước khi các món chính được mang ra.

Các món ngon ngày lễ 30/4 - 1/5

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Vào những ngày lễ Tết là khoảng thời gian để tụ họp cùng bạn bè và gia đình. Nếu bạn vẫn chưa biết chuẩn bị món ngon gì trong bữa tiệc nhân dịp lễ 30/4 - 1/5 sắp tới thì tuyệt đối đừng bỏ qua bài viết này.

Cách dùng cây cúc tần trị sỏi thận an toàn, hiệu quả, được nhiều người áp dụng

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Có nhiều cách trị sỏi thận từ cây cúc tần hiệu quả mà nhiều người tin tưởng và áp dụng. Những phương pháp này không chỉ đơn giản, dễ thực hiện tại nhà mà còn giúp hỗ trợ quá trình bào mòn sỏi, giảm đau và ngăn ngừa viêm nhiễm.

Rau mọc dại là ‘máy lọc độc tố’ tự nhiên mùa nắng nóng, chế biến nhiều món ngon

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Rau đắng mọc dại nhiều ở nước ta được xem là loại thực phẩm giúp thanh lọc cơ thể trong mùa nắng nóng, có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn.

Bạn có đang "ngược đãi" vị giác của cả gia đình? - Logic nêm nếm: Thứ tự đúng quyết định 80% thành bại của món ăn

Ăn - 1 ngày trước

Xem nhiều

Món ngon ngày hè miền Bắc cực hấp dẫn, giúp giải nhiệt mùa hè

Ăn

Ăn
Ăn
Mẹo nấu nướng
Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top