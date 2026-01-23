'Giờ học pháp luật' đặc biệt từ phiên tòa ma túy tại trường vùng cao Lào Cai

Ngày 23/1, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, trong nỗ lực đưa pháp luật đến gần hơn với học sinh vùng cao biên giới, sáng 22/1/2026, Tòa án nhân dân khu vực 9 đã tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án ma túy ngay tại Trường Trung học phổ thông số 2 Mường Khương, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai.

Theo cơ quan công an, đây không chỉ là hoạt động xét xử theo quy định của pháp luật, mà còn trở thành một "giờ học pháp luật" đặc biệt, giúp hàng trăm học sinh, phần lớn là con em đồng bào các xã vùng cao, biên giới, trực tiếp chứng kiến hậu quả nghiêm trọng của tội phạm ma túy, từ đó nâng cao ý thức phòng, chống và tự bảo vệ mình trước những hiểm họa đang len lỏi vào học đường.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử lưu động vụ án ma túy được tổ chức tại Trường THPT số 2 Mường Khương, xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai.

Sáng 22/1/2026, tại Trường Trung học phổ thông số 2 Mường Khương, Tòa án nhân dân khu vực 9 phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy" đối với các bị cáo Trịnh Anh Tài và Nguyễn Minh Quang. Phiên tòa được tổ chức ngay trong khuôn viên nhà trường, với sự tham dự của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh, trong đó đa số là học sinh đến từ các xã vùng cao, biên giới của huyện Mường Khương.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 18h ngày 16/9/2025, Công an xã Bản Lầu phát hiện Pờ Trung Kiên sử dụng trái phép chất ma túy bằng hình thức hút tinh dầu qua pod thuốc lá điện tử. Quá trình truy xét nguồn gốc, lực lượng công an xác định Trịnh Anh Tài là người bán tinh dầu ma túy cho Kiên; số tinh dầu này do Nguyễn Minh Quang cung cấp.

Kết quả giám định xác định các mẫu vật đều chứa chất ma túy tổng hợp thuộc danh mục cấm của Chính phủ. Ngày 24/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố hai bị can về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hai bị cáo Trịnh Anh Tài và Nguyễn Minh Quang tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trịnh Anh Tài và Nguyễn Minh Quang mỗi bị cáo 3 năm 1 tháng tù giam. Mức án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung đối với loại tội phạm ma túy đang có xu hướng len lỏi vào học đường, đặc biệt dưới hình thức thuốc lá điện tử.

Thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công an Lào Cai, thầy giáo Nguyễn Mạnh Đức – Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông số 2 Mường Khương cho biết: "Đa số học sinh của nhà trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống tại các xã vùng cao, biên giới. Việc tổ chức phiên tòa xét xử lưu động ngay tại trường giúp các em được tiếp cận pháp luật một cách trực quan, sinh động, hiểu rõ hậu quả của ma túy và nâng cao ý thức tự bảo vệ mình trước các tệ nạn xã hội. Đây là hình thức tuyên truyền rất hiệu quả đối với học sinh vùng cao".

Công an tỉnh Lào Cai cho biết thêm, việc đưa phiên tòa đến trường học vùng cao biên giới không chỉ góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà còn giúp học sinh hình thành ý thức sống lành mạnh, chủ động phòng ngừa tội phạm. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, không ma túy, bảo vệ thế hệ trẻ nơi tuyến đầu biên giới của Tổ quốc.