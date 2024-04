Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh, thời tiết thay đổi sau chuỗi ngày nắng nóng?

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia), trong 5 ngày nghỉ lễ (từ 27/4 - 1/5), thời tiết chủ đạo trên cả nước vẫn là tình trạng nắng nóng.

"Thống kê 10 năm qua cho thấy, chưa năm nào 3 miền Bắc, Trung, Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4 và 1/5. Do chịu tác động hiện tượng El Nino làm cho nền nhiệt cả nước cao hơn so với trung bình nhiều năm. Cộng thêm giai đoạn này chịu tác động vùng áp thấp nóng phía Tây gây ra đợt nắng nóng diện rộng trong dịp nghỉ lễ", ông Hưởng thông tin.

Ông Hưởng cho biết thêm, trong những ngày nghỉ lễ dịp 30/4, Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung sẽ chịu tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây. Giai đoạn từ ngày 26/4 đến khoảng ngày 30/4, khu vực Bắc bộ sẽ xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực phía Tây Bắc bộ từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C; ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Riêng khu vực các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa - Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng gay gắt và nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong giai đoạn từ 26 đến 30/4 cũng xảy ra nắng nóng diện rộng với mức nhiệt cao 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5, có một khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ giai đoạn từ ngày 1 và 2/5 có khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại. Ở miền Nam, gió Tây Nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa dông.

Giai đoạn những ngày đầu tháng 5, miền Bắc, miền Nam cần đề phòng hiện tượng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm khí tượng cảnh báo, hiện nay đang trong giai đoạn chuyển mùa, thường xuyên có sự tranh chấp của các khối khí có đặc điểm khác nhau, khí quyển trở nên bất ổn định hơn nên mưa dông cũng xảy ra nhiều hơn so với các thời điểm khác trong năm. Trong một số trường hợp ổ dông có đối lưu phát triển mạnh thì ngoài việc gây ra mưa to có có thể kèm theo hiện tượng mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo xa hơn, từ nay đến tháng 6 (trọng tâm là tháng 5) là giai đoạn có sự chuyển biến thời tiết từ mùa lạnh sang mùa nóng, mùa khô sang mùa mưa ở Bắc Bộ nên các hiện tượng dông mạnh kèm lốc, sét, mưa đá có thể xuất hiện nhiều nhất trong năm.

Ở vùng núi do tác động của địa hình có thể tạo ra các ổ mây đối lưu phát triển mạnh, hệ quả là gây ra các trận dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm. Ảnh minh họa: TL

Dự báo diễn biến thời tiết ngày mai các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết, hôm nay (ngày 26/4), khu vực Sơn La, Hòa Bình, từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-40 độ, có nơi trên 40 độ như: Hương Sơn (Hà Tĩnh) 41.0 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 41.0 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 41.8 độ, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 41.4 độ… độ ẩm lúc 13h phổ biến 40-45%.

Khu vực Bắc Bộ, từ Khánh Hóa đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Mường Lay (Điện Biên) 37.4 độ, Phố Ràng (Lào Cai) 37.2 độ, Văn Chấn (Yên Bái) 37.7 độ, Láng (Hà Nội) 37.1 độ, Ayunpa (Gia Lai) 39.2 độ, Châu Đốc (An Giang) 37.2 độ, độ ẩm lúc 13h phổ biến 45-50%.

Dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38-40 độ, có nơi trên 41 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Khu vực Khánh Hòa đến Bình Thuận và Tây Nguyên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Cảnh báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1-2/5 nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý: Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Thời tiết Hà Nội ngày mai

Theo dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, thời tiết Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo thời tiết ngày mai tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; riêng Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ; riêng Sơn La, Hòa Bình 38-40 độ, có nơi trên 41 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 38-40 độ, có nơi trên 41 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; riêng phía Nam (Khánh Hòa đến Bình Thuận) ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 38-40 độ, có nơi trên 41 độ; phía Nam 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.