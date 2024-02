Gió mùa Đông Bắc tràn xuống, miền Bắc sắp chuyển mưa rét?

20 giờ trước

GĐXH - Tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng của Giám đốc Công an tỉnh về việc một gia đình ở Thanh Hóa "cầu cứu" do người con bỏ nhà ra đi, Công an TP. Huế tổ chức kìm kiếm, giúp gia đình đoàn tụ.