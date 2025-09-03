Mới nhất
2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn

Thứ tư, 15:01 03/09/2025
GĐXH - BTV Hoàng Trang của VTV chia sẻ tin vui, gia đình cô có cơ ngơi mới tại thành phố biển Quy Nhơn.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 1.

Hoàng Trang - con gái ruột của NSND Hạ Vy - là nữ MC quen thuộc của VTV. Cô từng dẫn tại Ban Thời sự, sau đó chuyển sang Ban Văn nghệ. Đời thường, Hoàng Trang có tổ ấm hạnh phúc cùng chồng con tại Hà Nội. Mới đây, BTV Hoàng Trang của VTV chia sẻ tin vui, gia đình cô có cơ ngơi mới tại thành phố biển Quy Nhơn. Bà mẹ 2 con thổ lộ: "Căn hộ view biển đầu tiên của Biboo, chốn dừng chân khi nhà cháu muốn tạm trốn thủ đô hoa lệ, đổi gió, hướng về phía biển. Quan trọng nữa là: Bé bé xinh xinh nhưng là bao nhiêu tâm huyết của nhà cháu!".

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 2.

Được biết, căn hộ có diện tích 47m2, nằm ở tầng 9 một tòa nhà, vị trí trung tâm đẹp nhất Quy Nhơn. Mở cửa ban công là hít hà được gió biển. Mỗi góc trong nhà được nữ MC "chăm chút từng xíu, xanh tươi mát mẻ". Gia đình Hoàng Trang sống tại Hà Nội, thi thoảng cô mới đưa các con và gia đình vào đây nghỉ dưỡng. BTV Hoàng Trang chia sẻ hình ảnh lễ nhập trạch ngôi nhà mới ở Quy Nhơn. Bàn cúng được đặt ngoài ban công, lễ vật không cầu kỳ nhưng đủ đầy và trang nghiêm.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 3.

Không gian phòng khách ấm cúng với tông màu gỗ chủ đạo, tạo cảm giác thư giãn và gần gũi. Bộ sofa đơn giản kết hợp bàn trà kính gọn gàng mang đến sự hài hòa tinh tế cho căn hộ nhỏ xinh.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 4.

Bàn ăn 4 ghế được đặt gọn gàng giữa hai mảng tường ốp gỗ và trắng, tạo điểm nhấn trang nhã. Chỉ cần thêm lọ hoa nhỏ, không gian ăn uống đã trở nên thi vị, ấm áp.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 5.

Từ ban công tầng 9, khung cảnh biển Quy Nhơn hiện lên lung linh ánh đèn đêm, mở ra một bức tranh thơ mộng khiến lòng người dịu lại. Chỉ cần mở cửa là có thể hít hà hơi thở của biển cả.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 6.

Kệ tivi gỗ đồng bộ với toàn bộ nội thất, bên trên là tivi treo tường tiện nghi và gọn gàng. Góc nhỏ lọ hoa, tinh dầu tạo cảm giác hiện đại nhưng không kém phần mềm mại.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 7.

Là một người yêu cây cối nên trong nhà mới, Hoàng Trang cũng bố trí nhiều bình cây. Bình thủy tinh cao trồng cây thuỷ sinh giúp không gian thêm phần sinh động mà vẫn giữ nét thanh thoát.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 8.

Nhìn từ góc này, tổng thể phòng khách - bếp - bàn ăn được bố trí thông minh trên nền sàn gỗ sáng, vừa gọn gàng vừa chan hòa ánh sáng đèn ấm cúng. Một không gian đủ đầy để cả gia đình quây quần.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 9.

Từ bếp nhìn ra toàn bộ không gian cho thấy sự tối ưu trong sắp đặt - bếp, bàn ăn, phòng ngủ đều liền kề nhưng không hề bí bách.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 10.

Căn hộ studio không quá rộng nhưng cho thấy sự liền mạch trong thiết kế mở. Giường ngủ trắng tinh khôi, cách bài trí mang phong cách tối giản.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 11.

Phòng tắm nhỏ xinh với gương tròn tối giản, bồn rửa hiện đại và đầy đủ đồ dùng cá nhân. Một chậu cây xanh giúp góc vệ sinh trở nên sinh động và tươi mát hơn.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 12.

Hoàng Trang mong muốn ngôi nhà mang đến cho mọi người cảm giác thoải mái. Bữa sáng đơn giản của nữ MC là khoảnh khắc thư thái nơi bàn ăn, toát lên một sự dịu dàng, chậm rãi, tĩnh tâm giữa không gian đầy yêu thương và an yên.


2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 13.

Là một người yêu hoa và thích chăm sóc nhà cửa, căn nhà của nữ BTV tại Hà Nội cũng thường xuyên được cô trang hoàng tỉ mỉ. Cô thường xuyên khoe ngôi nhà xinh xắn của mình, không chỉ sạch đẹp mà còn thường xuyên được bài trí với hoa tươi. Với cô, căn nhà là góc "chữa lành” với tất cả sự bình yên.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 14.

Trong căn nhà đó, mỗi lần cắm hoa, cô đã khéo léo kết hợp các loại hoa và lá với nhau, tạo nên những bình hoa không chỉ đẹp mắt mà còn mang nét riêng độc đáo.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 15.

Nàng BTV chia sẻ: "Mix ly kép Aisha, cúc chùm phớt hồng, lá tai voi và trầu bà lá xẻ tự trồng cắt vào cắm". Cô trưng ở phòng khách trên một chiếc đôn tông xuyệt tông với chiếc bình.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 16.

Mỗi chiếc bình khác nhau cô lại có cách cắm hoa khác nhau để tạo nên một tổng thể phù hợp và tinh tế.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 17.

Bình hoa này còn "độc" hơn thế khi được cắm trên chai thủy tinh nằm ngang, cố định bằng dây xích. Mỹ nhân nhà đài cắm lên đó hoa phăng, hoa baby trắng, hoa bi xanh, lá dương xỉ, hòa trộn sự cá tính - mạnh mẽ và sự mềm mại - dịu dàng.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 18.

Phăng hồng rất lâu tàn. Hoàng Trang đã cắm ngày thứ 11, 12 vẫn vô cùng tươi tắn. Đôi khi, cô chỉ chỉnh lại bình hoa một chút đã trông như mới.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 19.

Đồ trang trí trong nhà được cô lựa chọn cẩn thận với những món đồ độc đáo, toát lên cá tính riêng của chủ nhân.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 20.

Ở một chiếc bàn trang trí cổ điển, phía sau là bức tranh phong cảnh mùa thu ấm áp, Hoàng Trang cũng thường xuyên trang trí hoa. Khi cô trưng ly, lúc cắm cúc trắng cùng trầu bà lá xẻ, lá tai voi tạo nên một góc trang trí đầy nghệ thuật.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 21.

Cũng là góc đó, nhưng khi cắm hoa sen, Hoàng Trang lại thể hiện khả năng "thiên biến vạn hóa" của mình sao cho mọi thứ thật phù hợp nhất.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 22.

Có hôm, BTV VTV làm cả một "vườn sen" ngát hương tại đây. Không chỉ cắm hoa, cô còn rất khéo tay sắp xếp những chiếc lá đến cánh hoa rơi đầy lãng mạn.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 23.

Những bông sen với cánh hoa trắng tinh khiết viền hồng nhạt mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát. Hoa nở bung, khoe sắc dưới ánh sáng tự nhiên, tạo nên một điểm nhấn tinh tế cho không gian.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 24.

Một tổng thể hài hòa toát lên vẻ đẹp thuần khiết của hoa sen - đây là điều không dễ làm được với người cắm hoa sen.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 25.

Niềm vui thường ngày của Hoàng Trang rất đơn giản, có khi chỉ là: "Về tới nhà tỉa lại bình Nghi Lương ngày thứ 3. Xinh xỉu!"

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 26.

Nhìn cánh nữ MC cẩn thận chụp lại những bình hoa với những góc, ánh sáng khác nhau một cách tỉ mỉ cũng đủ cho thấy Hoàng Trang yêu hoa đến thế nào!

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 27.

Hoàng Trang rất đảm đang, khéo léo. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh không gian ấm cúng của ngôi nhà, cùng những bàn ăn được bày trí đẹp mắt.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 28.

Gian bếp của gia đình BTV VTV có tủ bếp màu nâu trầm. Đối diện bếp nấu là bàn đảo mặt đá, giá để ly và khá nhiều món đồ decor.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn- Ảnh 29.

Nàng BTV VTV thích nhất khi về nhà và tận hưởng cảm giác "chill" tại gia. Cô thổ lộ: "Về nhà, bật nhạc lên và nấu nướng, chill với nhạc của Tuyền, nhân dịp sinh nhật chồng nghe hẳn bài 'Rồi em sẽ gặp 1 chàng trai khác'. Quá là hợp cảnh hihi".

Dân tình &quot;tấp nập&quot; thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy MạnhDân tình 'tấp nập' thích thú chụp ảnh, nhận kem miễn phí trước cửa nhà cầu thủ Duy Mạnh

GĐXH - Mới đây, trên trang cá nhân, nàng WAG Nguyễn Quỳnh Anh - bà xã hậu vệ ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh - gây sốt khi đăng tải hình ảnh gia đình trang hoàng nhà cửa theo chủ đề yêu nước với rực rỡ cờ hoa và những tấm biển độc lập, tự do...


Phương Nghi (t/h)
