2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang của VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong về học cách cắm luôn

Hoàng Trang - con gái ruột của NSND Hạ Vy - là nữ MC quen thuộc của VTV. Cô từng dẫn tại Ban Thời sự, sau đó chuyển sang Ban Văn nghệ. Đời thường, Hoàng Trang có tổ ấm hạnh phúc cùng chồng con tại Hà Nội. Mới đây, BTV Hoàng Trang của VTV chia sẻ tin vui, gia đình cô có cơ ngơi mới tại thành phố biển Quy Nhơn. Bà mẹ 2 con thổ lộ: "Căn hộ view biển đầu tiên của Biboo, chốn dừng chân khi nhà cháu muốn tạm trốn thủ đô hoa lệ, đổi gió, hướng về phía biển. Quan trọng nữa là: Bé bé xinh xinh nhưng là bao nhiêu tâm huyết của nhà cháu!".