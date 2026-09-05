Golden Disc Awards lần thứ 41 tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 9 - 10/1/2027

Sau những thông tin khiến cộng đồng người hâm mộ Kpop Việt Nam xôn xao suốt thời gian qua, Golden Disc Awards (GDA) đã chính thức công bố lịch trình cho kỳ tổ chức lần thứ 41.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, The 41st Golden Disc Awards sẽ dự kiến diễn ra trong hai ngày 9 và 10/1/2027 tại sân khấu ngoài trời VEC (Vietnam Exposition Center), Hà Nội, Việt Nam.

Ảnh: BTC

Thông tin Golden Disc Awards lựa chọn Hà Nội làm điểm đến từng được hé lộ vào tháng 7 và nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng fan K-pop. Giờ đây, khi ngày tổ chức và địa điểm chính thức được xác nhận, sự chú ý dành cho GDA 2027 được dự đoán sẽ tiếp tục tăng nhiệt trong những tháng tới.

Golden Disc Awards 2027 sẽ diễn ra tại địa điểm từng đón hàng chục nghìn khán giả

Đáng chú ý, địa điểm được dự kiến lựa chọn cho Golden Disc Awards lần thứ 41 là sân khấu ngoài trời VEC (Vietnam Exposition Center) – nơi từng diễn ra những chương trình âm nhạc quy mô lớn như V Concert với khoảng 25.000 khán giả và 8Wonder với sức chứa lên tới 50.000 người.

Nếu những sự kiện trước chủ yếu quy tụ các nghệ sĩ Việt Nam, Golden Disc Awards sẽ đánh dấu sự kiện quy mô lớn đầu tiên tại địa điểm này có sự góp mặt của các nghệ sĩ K-pop.

Việc lựa chọn một không gian có khả năng đón lượng lớn khán giả cũng phần nào cho thấy quy mô được kỳ vọng của lễ trao giải khi lần đầu đặt chân tới Hà Nội.

Việt Nam trở thành quốc gia thứ 9 ngoài Hàn Quốc đăng cai Golden Disc Awards

Golden Disc Awards lần thứ 41 đánh dấu một cột mốc đáng chú ý khi Việt Nam trở thành quốc gia thứ 9 ngoài Hàn Quốc đăng cai lễ trao giải.

Trong hành trình mở rộng ra quốc tế, Golden Disc Awards từng đặt chân tới nhiều thành phố lớn tại châu Á như Osaka (Nhật Bản), Kuala Lumpur (Malaysia), Bắc Kinh (Trung Quốc), Bangkok (Thái Lan), Jakarta (Indonesia), Fukuoka (Nhật Bản) và gần nhất là Đài Bắc (Đài Loan – Trung Quốc).

Qua mỗi kỳ tổ chức, GDA trở thành dịp để những nghệ sĩ nổi bật của K-pop gặp gỡ người hâm mộ quốc tế, đồng thời mang tới loạt sân khấu được đầu tư riêng cho lễ trao giải. Và lần này, Hà Nội chính thức trở thành điểm đến tiếp theo.

Line-up Golden Disc Awards 2027 sẽ có những ai?

Sau khi ngày và địa điểm được công bố, một trong những thông tin được người hâm mộ quan tâm nhất chính là line-up nghệ sĩ sẽ tới Việt Nam vào tháng 1/2027.

Golden Disc Awards vốn được biết đến với dàn nghệ sĩ quy mô lớn cùng nhiều sân khấu đặc biệt và màn trình diễn độc quyền. Tại lễ trao giải lần thứ 40, tổng cộng 18 nghệ sĩ và nhóm nhạc Kpop đã góp mặt, trong đó có những cái tên nổi bật như LE SSERAFIM, Stray Kids, IVE, NCT WISH, ENHYPEN, ALLDAY PROJECT, Jennie và CORTIS.

Dàn line-up "khủng" của GDA 2026

Chính vì vậy, ngay khi Hà Nội được lựa chọn đăng cai kỳ thứ 41, câu hỏi "Ai sẽ đến Việt Nam?" chắc chắn sẽ trở thành chủ đề được cộng đồng fan K-pop đặc biệt quan tâm.

Golden Disc Awards là lễ trao giải thường niên nhằm tôn vinh những nghệ sĩ và sản phẩm âm nhạc Hàn Quốc được công chúng yêu thích trong năm. Bên cạnh kết quả các hạng mục giải thưởng, sự kiện hàng năm còn gây chú ý bởi dàn nghệ sĩ hàng đầu, những sân khấu đặc biệt và các màn trình diễn được chuẩn bị riêng cho GDA.

Với việc thời gian dự kiến từ 9–10/1/2027 và địa điểm VEC (Vietnam Exposition Center), Hà Nội được công bố, những thông tin tiếp theo về lineup nghệ sĩ, lịch trình và vé tham dự Golden Disc Awards lần thứ 41 đang trở thành tâm điểm chờ đợi của cộng đồng fan Kpop Việt Nam.

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