Ở tuổi U80 nghệ sĩ cải lương Ngọc Xuân Hương vẫn chạy xe ôm, nuôi con gái 58 tuổi bị động kinh

Nghệ sĩ cải lương Quang 'nhỏ': Tuổi xế chiều làm bảo vệ, tối ngủ quán cà phê võng vì không đủ tiền thuê nhà GĐXH - Từng đứng chung sân khấu với những tên tuổi lừng danh của cải lương như Minh Phụng, Minh Vương, Lệ Thủy, nhưng ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Vũ Quang (thường gọi là Quang nhỏ) lại đang trải qua những tháng ngày vô cùng cơ cực. Không nhà cửa, bệnh tật bủa vây, ông phải ngủ tại quán cà phê võng suốt nhiều tháng qua để tiết kiệm tiền sinh sống.

Vừa qua, nhóm Ngũ long du ký gồm các nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung,... đã tới thăm nhà nghệ sĩ cải lương Ngọc Xuân Hương và con gái 58 tuổi bị bệnh động kinh đang ở trong căn nhà trọ cấp 4 chật hẹp.

Nghệ sĩ Phi Phụng chia sẻ: "Chắc mọi người ít biết nhưng tôi phải nói rõ ràng, chị Ngọc Xuân Hương chính là vợ đầu của nghệ sĩ Thanh Tuấn. Dù đã chia tay hơn 50 năm rồi nhưng anh Thanh Tuấn vẫn lo cho con gái, vẫn gửi tiền mua thuốc men cho con".

Nghệ sĩ Phương Dung tiếp lời: "Chị Ngọc Xuân Hương hoàn cảnh khá khó khăn. Con gái Hương năm nay đã 58 tuổi nhưng bị động kinh, có những ngày lên cơn co giật động kinh đến 7 lần. Ngày hôm nay uống thuốc rồi nhưng vẫn lên cơn đến 3 lần. Vì bị bệnh nên con gái chị không chồng con gì, năm nay 58 tuổi rồi nhưng hai mẹ con vẫn ở với nhau".

Nghệ sĩ Ngọc Xuân Hương là vợ đầu của NSND Thanh Tuấn - một trong những giọng ca nổi tiếng nhất của sân khấu cải lương Việt Nam. Cả hai kết hôn với nhau khi nghệ sĩ Thanh Tuấn mới 21 tuổi còn Ngọc Xuân Hương 19 tuổi. Thời điểm đó, họ đi chung một đoàn cải lương.

Trong video gặp gỡ, nghệ sĩ Ngọc Xuân Hương tâm sự về sự nghiệp, đường tình lận đận. Theo lời kể, năm 13 tuổi bà đã vào đoàn Phước Trung để học nghề hát và hát các vai tì nữ, tới năm 16 tuổi thì lên đào chính.

Trong những năm tháng hoạt động nghệ thuật, Ngọc Xuân Hương từng có cơ hội thể hiện nhiều dạng vai, trong đó đáng chú ý là vai nữ tướng Bùi Thị Xuân trong vở "Nữ tướng cờ đào" của đoàn Sài Gòn 2, diễn cùng nghệ sĩ Diệu Hiền.

Năm 1969, bà đóng chung với NSND Thanh Tuấn trong vở "Nam Sanh - Xuân Hương". Đây cũng là giai đoạn tên tuổi của hai nghệ sĩ gắn bó trên sân khấu.

"Hồi đó tôi cũng hát với ông Thanh Tuấn nên mới dính nhau rồi sinh đứa con gái này. Lúc đó ông Thanh Tuấn mới 21 tuổi còn tôi 19 tuổi", bà kể. Sau khi kết hôn, Ngọc Xuân Hương sinh con gái đầu lòng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không kéo dài. Sau khi chia tay, bà một mình nuôi con đến nay.

Điều đáng tiếc là những năm tháng đi hát được bao tiền bà đều gửi về phụ cha mẹ xây nhà, rồi sau này cha mẹ chia nhà cho các em, nên bà cũng không có nhà cửa gì, cứ đi ở trọ từ trẻ tới giờ.

Tới năm 1992 bà giải nghệ, không lương hưu, không nhà cửa, gần như chẳng có gì trong tay. Những năm tháng sau này, bà ra chợ bán xe, bán đồ phụ tùng xe máy. Còn bây giờ, bà chạy xe ôm.

"Tôi thường đưa đón học sinh đi học, hoặc có mấy bà bạn già trong xóm nhờ tôi chở đi chợ thì tôi chở. Tôi đi làm thì con gái ở nhà chơi với mấy bà bạn trong xóm, về thì tôi nấu cơm. Thi thoảng ông Thanh Tuấn cũng dẫn nó đi hát cùng, gọi là đi chơi cho vui", bà kể.

Con gái nghệ sĩ Ngọc Xuân Hương chia sẻ với Phi Phụng về bệnh tật. Được biết, tiền thuốc thang điều trị đều được NSND Thanh Tuấn lo toàn bộ.

Nói về con gái, Ngọc Xuân Hương kể: "Ngày xưa nó làm thợ may, may giỏi lắm. Một hôm nó đang đi thì bị một chiếc xích lô va vào gây rách đầu gối nhưng một tháng sau là phát bệnh động kinh, từ năm 23 tuổi tới giờ".

Bà cũng nhấn mạnh việc chồng cũ - NSND Thanh Tuấn luôn có trách nhiệm, toàn bộ thuốc thang điều trị hay những khi con gái đổ bệnh phải đi viện ông đều lo hết.

"Bây giờ nó đỡ rồi, hồi trước là cứ một ngày lên cơn động kinh 2 lần, chân tay co quắp, giật liên hồi. Tôi không dám cho nó làm gì, cứ ở cận kề. Có một đêm nó giật đến 7 lần, tôi thức tới sáng luôn. Bác sĩ bảo bệnh này không chữa được, bệnh tới khi qua đời", nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Tiếp lời mẹ, con gái nghệ sĩ Ngọc Xuân Hương ở tuổi 58 cũng tâm sự về bệnh tật: "Mấy bữa nay tôi yếu lắm, ngồi mà cứ tự ngả ra, chóng mặt, xây xẩm mặt mày, phải đi cạo gió rồi uống thuốc".

Hiện hai mẹ con thuê một căn nhà trọ cấp 4 với giá 2,5 triệu đồng mỗi tháng, bao gồm cả điện nước. Ngoài chạy xe ôm, Ngọc Xuân Hương nhận may thảm để có thêm thu nhập. Công việc này mang lại cho bà khoảng 30.000 đồng mỗi tấm, nhưng phải mất từ hai đến ba ngày mới hoàn thành một tấm.

Ở tuổi 77, sức khỏe của nữ nghệ sĩ cũng không còn như trước. Do gặp các vấn đề về huyết áp và tim mạch, bà không còn đủ sức để trở lại sân khấu cải lương.

Nhiều khán giả xót xa, từ một nghệ sĩ từng hóa thân thành nữ tướng Bùi Thị Xuân trên sân khấu, Ngọc Xuân Hương giờ phải xoay xở với những công việc giản dị để duy trì cuộc sống. Những ngày tháng của bà hiện tại chủ yếu xoay quanh việc chạy xe kiếm tiền, may thảm và chăm sóc con gái.