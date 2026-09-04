Bảo Anh 'nghiêng nước nghiêng thành' gây chú ý

Mới đây, NSX "Chị chị em em 3" bất ngờ công bố OST đầu tiên có tên “Nghiêng nước nghiêng thành” đã được Bảo Anh "khoác lên tấm áo mới". Ca khúc nằm trong album "XƯA" (2025) của Masew, là sự giao thoa giữa chất liệu dân gian và âm nhạc hiện đại, khai thác hình tượng người phụ nữ “nghiêng nước nghiêng thành” nhưng không chỉ ở vẻ đẹp ngoại hình. Đằng sau nhan sắc được ngợi ca là những câu chuyện về duyên phận, tình yêu và mong muốn tìm kiếm một tình cảm chân thành.

Để đưa ca khúc vào "Chị chị em em 3", ê-kíp đã thực hiện một phiên bản mới với sự tham gia của Bảo Anh, mang đến màu sắc khác cho bài hát vốn đã được khán giả biết đến.

MV “Nghiêng nước nghiêng thành” do Bảo Anh thể hiện, là OST đầu tiên của “Chị Chị Em Em 3”.



Tạo hình gây chú ý của Bảo Anh trong MV.

Bảo Anh chia sẻ: “Tôi thích ‘Nghiêng nước nghiêng thành’ vì bài hát có một chất liệu rất Việt. Khi tham gia phiên bản dành cho ‘Chị chị em em 3’, tôi thấy thú vị vì hình ảnh người phụ nữ trong ca khúc có sự kết nối với tinh thần của bộ phim. Tôi hy vọng phiên bản mới vẫn giữ được cái duyên của bài hát, đồng thời mang đến một cảm xúc khác khi đây là lần đầu khán giả nghe Bảo Anh thử sức với dòng dân gian Bắc Bộ.”

Với NSX âm nhạc Masew quan điểm, việc “Nghiêng nước nghiêng thành” tiếp tục được làm mới trong một dự án điện ảnh cũng mở ra một đời sống khác cho ca khúc: "Tôi rất thích cách ê-kíp giữ tinh thần của bài hát nhưng đồng thời tạo ra màu sắc riêng cho phiên bản lần này".

NSX Will Vũ cho rằng: “Âm nhạc luôn là một phần quan trọng trong ‘Chị chị em em 3’. Với ‘Nghiêng nước nghiêng thành’, chúng tôi muốn đầu tư nhiều hơn cho phần nghe để ca khúc không chỉ xuất hiện trong phim mà còn có đời sống riêng bên ngoài màn ảnh. Đồng thời, phần hình ảnh của MV cũng được chăm chút để giữ sự kết nối với tinh thần và màu sắc của tác phẩm".

Từ những thông tin đầu tiên được hé lộ, “Chị chị em em 3” đang cho thấy sự đầu tư đồng bộ ở cả phần nghe lẫn phần nhìn. Những thông tin đầu tiên về phim đang dần hé lộ và hứa hẹn còn nhiều bất ngờ tiếp theo trước khi phim ra mắt vào ngày 16/10 năm nay.