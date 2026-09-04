Cuộc sống tuổi U60 của Trizzie Phương Trinh ở Mỹ

Thứ sáu, 16:28 04/09/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều, được các nghệ sĩ: Nguyễn Hồng Nhung, Ngọc Anh 3A, Thúy Nga... cùng tổ chức sinh nhật tại Mỹ.

Tuổi 60 của vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh 1.

Mới đây, Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều gây chú ý khi cho biết định đón tuổi mới trong lặng lẽ nhưng lại được các anh chị em nghệ sĩ cùng nhau tổ chức một buổi tiệc sinh nhật khó quên ở Mỹ.

Tuổi 60 của vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh 2.

"Ngày sinh thần của mình năm nay có lẽ là một ngày mình sẽ khó quên, bởi chỉ trong một ngày mà mình đã trải qua rất nhiều cảm xúc khác nhau…có niềm vui, có nỗi buồn, có sự chia ly và cũng có thật nhiều yêu thương", Trizzie Phương Trinh bày tỏ.

Tuổi 60 của vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh 3.

Nguyễn Hồng Nhung góp mặt trong dàn nghệ sĩ tổ chức sinh nhật bất ngờ cho Trizzie Phương Trinh. Hai người gắn bó từ khi Hồng Nhung mới sang Mỹ định cư, được vợ cũ Bằng Kiều tạo điều kiện phát triển công việc.

Tuổi 60 của vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh 4.

Vợ chồng Nguyễn Hồng Nhung - doanh nhân Trung Thành cùng Thúy Nga tại tiệc sinh nhật Trizzie.

Tuổi 60 của vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh 5.

Ca sĩ Ngọc Anh 3A nhí nhảnh bên Trizzie Phương Trinh. Hai nghệ sĩ không chỉ chơi chung trong nhóm bạn thân mà còn gắn bó vì con trai của họ từng học cùng trường nhạc.

Tuổi 60 của vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh 6.

Trizzie Phương Trinh bên mẹ và người thân trong tiệc sinh nhật. "Càng đi qua nhiều năm tháng, Trizzie càng hiểu rằng món quà quý giá nhất mà một người có thể nhận được trong cuộc đời không phải là vật chất, mà chính là tình yêu thương của những người xung quanh", nữ ca sĩ bộc bạch.

Tuổi 60 của vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh 7.
Tuổi 60 của vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh 8.

Theo Trizzie, 59 tuổi, không mong gì hơn ngoài sức khỏe, bình an, gia đình còn bên cạnh; trái tim vẫn đủ rộng để yêu thương, đủ nhiệt huyết để cống hiến, đủ tò mò để học hỏi thêm và đủ biết ơn để hiểu rằng mỗi sáng mình còn được thức dậy đã là một món quà.

Tuổi 60 của vợ cũ Bằng Kiều - Ảnh 9.

Trizzie Phương Trinh sinh năm 1967, sống ở Mỹ từ nhỏ. Cô quen biết Bằng Kiều trong một lần về Việt Nam biểu diễn. Đến 2003 cả hai kết hôn, chung sống 10 năm, sinh ba con trai. Họ ly hôn năm 2013, giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết để cùng chăm sóc các con. Nữ ca sĩ có sức ảnh hưởng trong cộng đồng hải ngoại khi thường phát động hoặc tham gia các chương trình giúp đỡ nghệ sĩ khó khăn tại California, như đêm nhạc quyên góp cho Kasim Hoàng Vũ, chương trình tưởng nhớ cố ca sĩ Kiều Nga, tổ chức tang lễ cho Đức Tiến...

 

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