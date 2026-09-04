Cuộc sống tuổi U60 của Trizzie Phương Trinh ở Mỹ

Trizzie Phương Trinh sinh năm 1967, sống ở Mỹ từ nhỏ. Cô quen biết Bằng Kiều trong một lần về Việt Nam biểu diễn. Đến 2003 cả hai kết hôn, chung sống 10 năm, sinh ba con trai. Họ ly hôn năm 2013, giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết để cùng chăm sóc các con. Nữ ca sĩ có sức ảnh hưởng trong cộng đồng hải ngoại khi thường phát động hoặc tham gia các chương trình giúp đỡ nghệ sĩ khó khăn tại California, như đêm nhạc quyên góp cho Kasim Hoàng Vũ, chương trình tưởng nhớ cố ca sĩ Kiều Nga, tổ chức tang lễ cho Đức Tiến...