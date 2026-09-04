Tin sao 4/9: Bảo Anh sinh nhật ngọt ngào bên con gái, Yến Nhi viết 'tâm thư' gửi Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Thứ sáu, 20:31 04/09/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Hoa hậu Yến Nhi đã có "tâm thư" cổ vũ Lê Nguyễn Bảo Ngọc trước thềm chung kết Miss World 2026, trong khi đó ca sĩ Bảo Anh đón sinh nhật tuổi 34 bên con gái.

Bảo Anh sinh nhật ngọt ngào bên con gái, Yến Nhi viết 'tâm thư' gửi Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Ảnh 1.

Trước thềm chung kết Miss World 2026, Hoa hậu Yến Nhi đã có "tâm thư" cổ vũ Lê Nguyễn Bảo Ngọc. "Em luôn ngưỡng mộ cách chị chiến đấu hết mình, luôn mang theo niềm tự hào Việt Nam trong từng khoảnh khắc. Em tin rằng mọi nỗ lực của chị sẽ được đền đáp bằng một kết quả thật xứng đáng với chị", Yến Nhi viết trên trang cá nhân.

Bảo Anh sinh nhật ngọt ngào bên con gái, Yến Nhi viết 'tâm thư' gửi Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Ảnh 2.

Ca sĩ Bảo Anh đón sinh nhật tuổi 34 cùng con gái. Cộng đồng mạng bị "đốn tim" với khoảnh khắc ngọt ngào của hai mẹ con.

Bảo Anh sinh nhật ngọt ngào bên con gái, Yến Nhi viết 'tâm thư' gửi Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Ảnh 3.

NSƯT Ngọc Quỳnh và Thùy Anh chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào khi bên nhau.

Bảo Anh sinh nhật ngọt ngào bên con gái, Yến Nhi viết 'tâm thư' gửi Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Ảnh 4.

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Bảo Anh sinh nhật ngọt ngào bên con gái, Yến Nhi viết 'tâm thư' gửi Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Ảnh 5.

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Bảo Anh sinh nhật ngọt ngào bên con gái, Yến Nhi viết 'tâm thư' gửi Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Ảnh 6.

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