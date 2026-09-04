Tin sao 4/9: Bảo Anh sinh nhật ngọt ngào bên con gái, Yến Nhi viết 'tâm thư' gửi Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Trước thềm chung kết Miss World 2026, Hoa hậu Yến Nhi đã có "tâm thư" cổ vũ Lê Nguyễn Bảo Ngọc. "Em luôn ngưỡng mộ cách chị chiến đấu hết mình, luôn mang theo niềm tự hào Việt Nam trong từng khoảnh khắc. Em tin rằng mọi nỗ lực của chị sẽ được đền đáp bằng một kết quả thật xứng đáng với chị", Yến Nhi viết trên trang cá nhân.