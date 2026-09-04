Tin sao 4/9: Bảo Anh sinh nhật ngọt ngào bên con gái, Yến Nhi viết 'tâm thư' gửi Lê Nguyễn Bảo Ngọc
GĐXH - Hoa hậu Yến Nhi đã có "tâm thư" cổ vũ Lê Nguyễn Bảo Ngọc trước thềm chung kết Miss World 2026, trong khi đó ca sĩ Bảo Anh đón sinh nhật tuổi 34 bên con gái.
Ở tuổi U80 nghệ sĩ cải lương Ngọc Xuân Hương vẫn chạy xe ôm, nuôi con gái 58 tuổi bị động kinhGiải trí -
GĐXH - Nghệ sĩ Ngọc Xuân Hương - vợ đầu của NSND Thanh Tuấn, ở tuổi 77 vẫn phải chạy xe ôm, nuôi con gái mắc bệnh động kinh. Cuộc sống khó khăn chật vật khiến nhiều người xót xa.
Bảo Anh 'nghiêng nước nghiêng thành' gây chú ýXem - nghe - đọc -
GĐXH - Bảo Anh thực hiện MV “Nghiêng nước nghiêng thành” - đánh dấu OST đầu tiên của bộ phim “Chị chị em em 3”.
Cuộc thi nhan sắc có ‘mỹ nhân’ robot đồng diễn cùng thí sinhGiải trí -
GĐXH - Ban Tổ chức Miss Galaxy Vietnam 2026 hé lộ sự xuất hiện của robot hình người Mornine tại đêm chung kết cùng màn đồng diễn với các thí sinh.
Cuộc sống tuổi U60 của Trizzie Phương Trinh ở MỹGiải trí -
GĐXH - Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều, được các nghệ sĩ: Nguyễn Hồng Nhung, Ngọc Anh 3A, Thúy Nga... cùng tổ chức sinh nhật tại Mỹ.
Niềm vui của Ali Thục Phương trước thềm năm học mớiGiải trí -
GĐXH - Diễn viên, ca sĩ Ali Thục Phương đón nhận niềm vui trước thềm năm học mới trong lễ vinh danh, trao học bổng tại ngôi trường đang theo học.
Nghiệm trở thành nhà đầu tư dự án của Phù SaXem - nghe - đọc -
GĐXH - Phù Sa và Phương ngỡ ngàng khi biết Nghiệm chính là người rót vốn đầu tư cho dự án của Phù Sa.
Điểm danh ứng viên Hoa hậu Thế giới diễn ra vào ngày mai tại Việt Nam, cơ hội nào cho Lê Nguyễn Bảo Ngọc?Giải trí -
GĐXH - Bảo Ngọc cùng loạt ứng viên nổi bật sẽ phải cạnh tranh gắt gao để trở thành chủ nhân chiếc vương miện Miss World 2026.
Erik gặp 'sự cố' ở 'Sao nhập ngũ 2026'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Erik gặp sự cố báo thức "dở khóc dở cười", Thúy Ngân cùng Tuấn Dương bứt phá ở bài thi bắn súng Tavor C, trong khi dàn nghệ sĩ vỡ òa cảm xúc khi lần đầu đặt chân tới Quân cảng Cam Ranh (Lữ đoàn 162) trong tập 4 "Sao nhập ngũ 2026".
Minh (Thảo My) gia nhập đội bóng đá nữ của làng, phát hiện 'cao thủ' trong xóm trọXem - nghe - đọc -
GĐXH - Minh chọn cuộc sống tự lập để theo đuổi đam mê, cô đã ghi danh đội bóng đá nữ của làng và phát hiện ra tài năng đá bóng đáng nể.
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 41 khoe niềm vui giản dịGiải trí -
GĐXH - Rời xa showbiz, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền chọn cuộc sống bình dị với niềm vui nhỏ bé ở tuổi 41.