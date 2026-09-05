'Gia tài' của Hoa hậu Diễm Hương

Thứ bảy, 11:33 05/09/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Hoa hậu Diễm Hương mới đây đã chia sẻ hình ảnh 2 con trai nhỏ và cô gọi đây là gia tài của mình.

Gia tài của Hoa hậu Diễm Hương - Ảnh 1.Sau gần một năm sinh con, Diễm Hương chuyển nhà thuê ở Canada

GĐXH - Sau gần một năm sinh con, Diễm Hương chuyển đến nhà mới ở Canada. Cô chia sẻ về cuộc sống và sự thay đổi tích cực trong gia đình.

Gia tài của Hoa hậu Diễm Hương - Ảnh 1.
Gia tài của Hoa hậu Diễm Hương - Ảnh 2.

Hoa hậu Diễm Hương mới đây đã khoe 2 con trai đáng yêu của mình với người hâm mộ. Cô hạnh phúc gọi đây là "gia tài" của mình. 

Gia tài của Hoa hậu Diễm Hương - Ảnh 3.

Ở tuổi 36, Hoa hậu Diễm Hương đang sống viên mãn bên chồng và 2 con trai nhỏ ở Canada. Sau khi rời Việt Nam sang Canada định cư, Hoa hậu Diễm Hương có cuộc sống khá khác biệt so với thời còn hoạt động sôi nổi trong showbiz. Người đẹp dành phần lớn thời gian cho gia đình, chăm sóc các con và tự gây dựng công việc nơi xứ người.

Gia tài của Hoa hậu Diễm Hương - Ảnh 4.

Hoa hậu Diễm Hương hiện có cuộc sống bình dị tại Vancouver, Canada. Từ một người đẹp quen thuộc với các sự kiện giải trí trong nước, cô dần thích nghi với nhịp sống mới, chủ động làm việc và chăm lo tổ ấm cùng chồng con.

Gia tài của Hoa hậu Diễm Hương - Ảnh 5.

Được biết, Diễm Hương sang Canada định cư từ tháng 10/2023. Những ngày đầu nơi xứ người, cô từng gặp không ít bỡ ngỡ bởi khí hậu, văn hóa và nhịp sống khác biệt. Người đẹp khi đó sống trong một căn hộ thuê ở Vancouver, đồng thời học cách thích nghi và tìm hướng phát triển công việc riêng.

Gia tài của Hoa hậu Diễm Hương - Ảnh 6.

Không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí như trước, Diễm Hương tập trung nhiều hơn vào cuộc sống cá nhân. Ở Canada, cô từng làm nhiều công việc như trang điểm cô dâu, phun xăm thẩm mỹ và dẫn chương trình sự kiện.

Gia tài của Hoa hậu Diễm Hương - Ảnh 7.

Người đẹp từng chia sẻ, việc sang nước ngoài không đồng nghĩa với một cuộc sống nhàn nhã hay dễ dàng. Cô phải tự thích nghi với mọi thứ, từ việc đi chợ, chăm sóc nhà cửa đến tìm kiếm công việc phù hợp. Trong giai đoạn đầu, Diễm Hương dành thời gian luyện nghề phun xăm, làm nội dung trên mạng xã hội và khám phá cuộc sống mới.

Gia tài của Hoa hậu Diễm Hương - Ảnh 8.

Sau gần hai năm ở Canada, Diễm Hương từng thừa nhận có những lúc cô muốn trở về Việt Nam. Vốn quen với sự sôi động, náo nhiệt của TP.HCM, cô cảm thấy nhịp sống ở Canada khá chậm và đôi khi buồn tẻ. Tuy nhiên, chồng là người động viên cô tiếp tục ở lại, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong quá trình xây dựng cuộc sống mới.

Gia tài của Hoa hậu Diễm Hương - Ảnh 9.

Cuộc sống của Diễm Hương có nhiều thay đổi sau khi gia đình đón thêm thành viên mới. Đầu năm 2026, cô trở lại công việc trang điểm cô dâu sau khoảng hai tháng sinh con thứ hai. Hiện cô cùng chồng và hai con sống tại Vancouver. Con trai lớn Noah của Diễm Hương đã bước sang tuổi 11. Người đẹp cho biết vì bận chăm sóc em bé, thời gian dành cho con trai lớn đôi lúc bị thu hẹp. Vì vậy, vợ chồng cô cố gắng sắp xếp những buổi đi chơi, sinh hoạt chung để bù đắp cho con.

Diễm Hương là người đẹp đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Cô sinh năm 1990, sở hữu nhan sắc nổi bật và từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2010, lọt vào nhóm thí sinh được chú ý tại cuộc thi.

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