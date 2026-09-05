'Gia tài' của Hoa hậu Diễm Hương

Phương Mỹ Chi bị vượtXem - nghe - đọc -
Tới chiều 4/9, "Lưu niên" của Jack đã vượt "Thiên đường với người thương" của Phương Mỹ Chi để leo lên vị trí đầu tiên của top thịnh hành trên YouTube.
Hoa hậu Diễm Hương mới đây đã khoe 2 con trai đáng yêu của mình với người hâm mộ. Cô hạnh phúc gọi đây là "gia tài" của mình.
Diễm Hương là người đẹp đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Cô sinh năm 1990, sở hữu nhan sắc nổi bật và từng đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2010, lọt vào nhóm thí sinh được chú ý tại cuộc thi.
Tới chiều 4/9, "Lưu niên" của Jack đã vượt "Thiên đường với người thương" của Phương Mỹ Chi để leo lên vị trí đầu tiên của top thịnh hành trên YouTube.
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