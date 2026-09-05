'Gia tài' của Hoa hậu Diễm Hương

Cuộc sống của Diễm Hương có nhiều thay đổi sau khi gia đình đón thêm thành viên mới. Đầu năm 2026, cô trở lại công việc trang điểm cô dâu sau khoảng hai tháng sinh con thứ hai. Hiện cô cùng chồng và hai con sống tại Vancouver. Con trai lớn Noah của Diễm Hương đã bước sang tuổi 11. Người đẹp cho biết vì bận chăm sóc em bé, thời gian dành cho con trai lớn đôi lúc bị thu hẹp. Vì vậy, vợ chồng cô cố gắng sắp xếp những buổi đi chơi, sinh hoạt chung để bù đắp cho con.