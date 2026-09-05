Phương Mỹ Chi bị vượt

Jack và Phương Mỹ Chi trở lại gần như cùng thời điểm, vô tình tạo nên một cuộc cạnh tranh đáng chú ý trên thị trường nhạc Việt. Điểm chung giữa hai nghệ sĩ không chỉ nằm ở thời điểm phát hành mà còn ở quy mô của lần trở lại. Cả hai đều lựa chọn album thay vì một sản phẩm đơn lẻ.

Khác biệt về màu sắc âm nhạc khiến màn cạnh tranh càng được chú ý. Phương Mỹ Chi tiếp tục theo đuổi hướng kết hợp chất liệu truyền thống với cách xử lý hiện đại, trong khi Jack mở rộng thử nghiệm với những thể loại mới.

Cuộc đua Phương Mỹ Chi - Jack

Với Dân chơi dân ca, Phương Mỹ Chi tiếp tục hợp tác cùng DTAP, duy trì công thức đã trở thành dấu ấn trong âm nhạc của cô là đưa chất liệu văn hóa, dân gian vào cách sản xuất hiện đại. Đây không phải hướng đi mới của nữ ca sĩ. Trong những dự án gần đây, Phương Mỹ Chi liên tục khai thác các chất liệu văn hóa Việt Nam và cho thấy chiến lược âm nhạc tương đối nhất quán. Tuy nhiên, điểm mới trong dự án là cô tìm đến những vùng đất với không gian văn hóa ít được khai thác.

Thiên đường với người thương là ví dụ. MV khai thác không gian văn hóa Khmer Nam Bộ thông qua trang phục, đời sống, nghề truyền thống cùng nhiều yếu tố đặc trưng của vùng đất này. Sau 12 ngày phát hành, MV đạt 14 triệu lượt xem và từng vươn lên vị trí dẫn đầu bảng thịnh hành YouTube. Ca khúc cũng duy trì vị trí đáng chú ý trên nhiều bảng xếp hạng khác. MV này thống trị nhiều BXH âm nhạc khác nhau suốt nhiều ngày cho đến khi Jack xuất hiện.

Nếu Thiên đường với người thương được đầu tư dưới dạng MV, phần còn lại của album Dân chơi dân ca chủ yếu được Phương Mỹ Chi đưa lên YouTube dưới hình thức Visualizer. Cách phát hành này giúp album được giới thiệu đồng thời thay vì tập trung toàn bộ nguồn lực vào một MV riêng lẻ.

Jack lựa chọn cách tiếp cận khác. Trong album mới, nam ca sĩ đã phát hành ít nhất hai MV là Hoa trong đá và Nếu phải giữ cho em. Việc đó cho thấy mức độ đầu tư hình ảnh đáng kể của giọng ca sinh năm 1997 cho lần trở lại.

Sau quãng thời gian gián đoạn, Jack trở lại với nhiều thử nghiệm hơn về thể loại. Synth-wave Pop pha Punk Rock là những màu sắc được nam ca sĩ đưa vào album lần này. Tuy nhiên, Jack không hoàn toàn rời bỏ công thức từng tạo nên nhận diện và thương hiệu của anh. Những đoạn luyến láy cùng cách phát âm mộc mạc vẫn được giữ lại, tạo thành sợi dây nối giữa các thử nghiệm mới và màu sắc quen thuộc.

Phương Mỹ Chi gây sốt với MV Thiên đường với người thương. Ảnh: FBNV.

Đây cũng là điểm khiến cách trở lại của Jack khác Phương Mỹ Chi. Nếu Phương Mỹ Chi đang tập trung phát triển hơn hướng đi đã được định hình và giúp cô gặt hái thành công suốt thời gian qua, Jack có xu hướng mở rộng thể loại nhưng vẫn giữ lại những yếu tố đặc trưng để khán giả có thể nhận ra anh.

Cả 2 đều đang đạt thành tích tốt, giúp cuộc đối đầu càng thêm hấp dẫn. Các sản phẩm trong album mới của họ đều đạt hàng trăm nghìn lượt xem tới hàng triệu.

MV nào đang dẫn đầu?

Phương Mỹ Chi bước vào cuộc đua với lợi thế từ một chiến lược âm nhạc đã cho thấy hiệu quả suốt thời gian qua, với chính nữ ca sĩ và nhiều đồng nghiệp khác. Cô không cần thay đổi hoàn toàn công thức thành công mà tiếp tục phát triển thế mạnh về chất liệu văn hóa, nhưng vẫn biết cách tìm tòi, mở rộng chất liệu để tránh sự lặp lại.

Trong khi đó, Jack sẵn sàng thử nghiệm thể loại mới dù sản phẩm của anh gây ít nhiều tranh luận.

Tính tới chiều 4/9, Lưu niên của Jack vươn lên vị trí số 1 của top thịnh hành Việt Nam trên YouTube. Chưa có MV chính thức nhưng Lưu niên đã nhận 4 triệu lượt xem sau 5 ngày phát hành.

Tại sao không phải 2 sản phẩm đã được tung ra dạng MV đầu tư (Hoa trong đá và Nếu phải giữ cho em) vươn lên dẫn đầu mà lại Lưu niên?.

Nếu Hoa trong đá gây tranh luận về ca từ, hình ảnh thì Lưu niên có giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe và câu từ đẹp. Vì thế, bài hát này chạm được tới số đông người nghe hơn. Trên mạng xã hội, nền tảng video ngắn, ca khúc cũng có độ lan tỏa mạnh hơn cả.

Jack trở lại sau thời gian dài phải tạm dừng hoạt động. Ảnh: FBNV.

Nhờ lực đẩy từ fan, các ca khúc khác của Jack đang thống trị top thịnh hành. Trong đó, Người dưng đứng ở vị trí thứ 2. Hoa trong đá đứng vị trí thứ 4, sau Thiên đường với người thương.

Trước khi bị Jack chiếm lấy vị trí, Phương Mỹ Chi và Thiên đường với người thương đã có nhiều ngày thống trị BXH này. Hiện, sản phẩm vẫn đứng đầu top 100 video nhạc hàng đầu Việt Nam và top 100 bài hát hàng đầu Việt Nam.

Việc Jack vượt Phương Mỹ Chi trên top thịnh hành YouTube tạo thêm điểm nhấn cho cuộc cạnh tranh vốn đã được chú ý từ thời điểm hai album ra mắt.

Tuy nhiên, một vị trí trên bảng thịnh hành chưa đủ để quyết định thành công của một album. Với những dự án có quy mô lớn hơn một MV đơn lẻ, sức sống của cả album, khả năng duy trì lượt nghe, mức độ lan tỏa của từng ca khúc và phản ứng của khán giả cũng là những yếu tố đáng theo dõi.

Cuộc cạnh tranh sẽ còn biến động khi tối 5/9 có thêm nhiều sản phẩm âm nhạc từ chương trình Tinh hà “say hi” được phát hành.