Bất ngờ loại rau mùa hè tốt cho người bị tiểu buốt, ổn định đường huyết, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Mùa hè ăn rau sam có tốt không?

Rau sam (Portulaca oleracea L.) là loại rau mọc dại phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt vào mùa hè. Nhờ sức sống mãnh liệt và khả năng kháng sâu bọ tự nhiên, rau sam hầu như không cần sử dụng thuốc trừ sâu, khiến nó trở thành lựa chọn an toàn cho bữa ăn gia đình.

Theo Journal of Ethnopharmacology, rau sam có đặc tính thanh nhiệt, giải độc và kháng khuẩn nhờ chứa các hợp chất như flavonoid, alkaloid. Loại rau này được sử dụng trong y học cổ truyền để trị các bệnh như kiết lỵ, mẩn ngứa và tiểu buốt. Rau sam cũng giàu omega-3, một loại axit béo thiết yếu giúp giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tim mạch, như được ghi nhận trong nghiên cứu trên Nutrients. Điều này đặc biệt hữu ích trong mùa hè, khi cơ thể dễ bị mất nước và mệt mỏi.

Ngoài ra, rau sam chứa nhiều vitamin C và E, giúp tăng cường hệ miễn dịch và làm đẹp da. Một nghiên cứu trên Food Chemistry chỉ ra rằng rau sam có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV – một vấn đề phổ biến trong mùa hè.

Ảnh minh họa

Công dụng tuyệt vời của rau sam với sức khỏe

Thanh lọc cơ thể, giải nhiệt

Rau có tính mát nên có tác dụng rất tốt với việc thanh lọc và giải nhiệt cho cơ thể. Bạn có thể sử dụng rau sam với nhiều cách chế biến khác như nấu canh, ép nước uống, sắc nước,...

Chống viêm đường tiết niệu

Với sự có mặt của omega-3, các chất nhầy và chất khoáng, rau tác dụng tốt với việc giảm đau, chống viêm. Đặc biệt là với các tình trạng đau do tiêu hóa hay các bệnh liên quan đến đường tiết niệu.

Hỗ trợ điều trị tiểu đường

Theo kết quả của một số nghiên cứu, việc sử dụng rau sam có thể giúp cải thiện tình trạng của người mắc đái tháo đường type 2. Rau có tác dụng giảm các axit béo tự do trong máu, giảm tình trạng kháng insulin trong cơ thể, giảm đường huyết đói và giảm tăng men gan.

Tốt cho tim mạch

Với hàm lượng khá cao Omega-3 và kali, rau tác dụng tốt với việc cải thiện sức khỏe tim mạch, hạn chế tình trạng rối loạn nhịp tim, điều chỉnh hàm lượng cholesterol có trong máu và giúp huyết áp được ổn định hơn.

Tốt cho xương khớp

Trong rau có chứa hàm lượng cao canxi tốt cho sự chắc khỏe của hệ thống xương khớp. Cùng với đó, vitamin E và chất glutathione có tác dụng bảo vệ màng tế bào khỏi sự ảnh hưởng của tác yếu tố gây hại.

Tốt cho hệ thần kinh

Một trong những tác dụng hàng đầu của rau sam được chứng minh là khả năng bảo vệ hệ thần kinh, hỗ trợ điều trị bệnh Parkinson, Alzheimer. Nguyên nhân là do các thành phần được tìm thấy trong rau có tác dụng loại bỏ các gốc tự do, giảm quá trình chết đi của tế bào thần kinh trong cơ thể.

Ảnh minh họa

Những ai không nên ăn rau sam?

Phụ nữ mang thai: Theo y học cổ truyền, rau sam có tính hàn và có thể gây kích thích tử cung. Do đó, phụ nữ mang thai không nên ăn rau sam, đặc biệt trong giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ. Việc ăn rau sam có thể gây tử cung co bóp, gây ra sảy thai hoặc sinh non, ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Người bị tiêu chảy: Rau sam có tính hàn, do đó không phù hợp cho người đang bị tiêu chảy do lạnh bụng. Vì điều này có thể làm tình trạng tiêu chảy trở nên nghiêm trọng hơn.

Người đang uống thuốc bắc: Trong quá trình sử dụng thuốc Bắc, tốt nhất là không nên ăn rau sam, vì việc tiêu thụ có thể giảm tác dụng điều trị của thuốc hoặc làm cho tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Các lưu ý khi sử dụng rau sam mà bạn nên biết?

Trong quá trình sử dụng rau, người dùng cần lưu ý tới những vấn đề sau:

Khi sử dụng rau sam tươi, chỉ nên sử dụng từ 50 - 100 gram/ngày.

Khi chế biến, không nấu rau quá kỹ để tránh mất đi các chất dinh dưỡng.

Không chế biến rau chung với 3 loại thực phẩm sau là thịt ba ba, trứng vịt lộn và thịt rùa. Khi kết hợp chung, món ăn sẽ gây ra tình trạng ngộ độc với người dùng.

