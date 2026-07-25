Hà Nội bổ sung 6 dự án đường sắt đô thị, đặt mục tiêu hoàn thiện 177 km tuyến mới đến năm 2035

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Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm của Thành phố Hà Nội xác định trong giai đoạn 2031-2035, Hà Nội dự kiến triển khai 6 dự án đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 177 km.

Hà Nội triển khai 6 dự án đường sắt đô thị , hoàn thiện 177 km đến năm 2035 - Ảnh 1.Hà Nội chuẩn bị triển khai kiểm định khí thải xe máy, người thu nhập thấp được hỗ trợ đổi phương tiện

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy định kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy. Theo đó, nhiều sở, ngành được giao nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm việc kiểm định khí thải được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn.

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đường sắt đô thị vào Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 188/2025 của Quốc hội. Đây là cơ sở để thành phố áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt nhằm đẩy nhanh đầu tư và phát triển mạng lưới đường sắt đô thị theo quy hoạch.

Theo đó, quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm của Thành phố Hà Nội xác định hệ thống đường sắt đô thị có tổng chiều dài khoảng 1.200 km, trong đó mạng lưới nội vùng dài 979 km, đóng vai trò là trục giao thông công cộng chủ lực của thành phố.

Hà Nội triển khai 6 dự án đường sắt đô thị , hoàn thiện 177 km đến năm 2035 - Ảnh 2.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm của Thành phố Hà Nội xác định trong giai đoạn 2031-2035, Hà Nội dự kiến triển khai 6 dự án đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 177 km.

Riêng trong giai đoạn 2031-2035, Hà Nội dự kiến triển khai 6 dự án đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 177 km, cụ thể: 

Tuyến 2A (đoạn Cát Linh - Yên Thường) dài 21 km, thuộc tuyến Yên Thường - Cổ Loa - ga Gia Lâm - ga Hà Nội - Cát Linh - Thượng Đình - Xuân Mai.

Tuyến 3 (đoạn Yên Sở - tổ hợp ga Ngọc Hồi) dài 6 km, thuộc tuyến Sơn Tây - Nhổn - ga Hà Nội - Hoàng Mai - tổ hợp ga Ngọc Hồi.

Tuyến 4 dài 60 km, kết nối Thượng Cát - sân vận động Mỹ Đình - Linh Đàm - Long Biên - Cổ Loa - Mê Linh.

Tuyến 5 kéo dài từ Văn Cao đến Cổ Loa - Dương Xá - Cổ Bi với chiều dài 27 km, bổ sung kết nối cho tuyến Hòa Lạc - Láng - Văn Cao.

Tuyến 6 dài 42 km, nối khu vực phía Nam sân bay Nội Bài với tổ hợp ga Ngọc Hồi.

Tuyến 14 (đoạn Mê Linh - cầu Thăng Long) dài 21 km.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành các dự án trên, thành phố sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2036 - 2045 để xây dựng các đoạn tuyến còn lại với tổng chiều dài khoảng 440 km.

Các dự án trong giai đoạn này chủ yếu là các tuyến và nhánh kết nối đô thị vệ tinh, khu vực phát triển mới, các đầu mối giao thông quan trọng và hành lang phát triển đô thị. 

Khi hoàn thành, Hà Nội sẽ hình thành mạng lưới đường sắt đô thị đồng bộ theo quy hoạch tổng thể Thủ đô, đáp ứng mục tiêu phát triển hệ thống giao thông công cộng hiện đại trong dài hạn.

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