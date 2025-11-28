Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm

Mỗi giờ tan tầm, khu vực này rơi vào cảnh ùn ứ, xe cộ chen chúc né từng quầy hàng. Thực trạng ấy đang trở thành điểm nóng đối lập với nỗ lực của Hà Nội trong đề án xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc và lập lại trật tự đô thị.

Ngã tư Yên Hòa - ngõ 232 Yên Hòa - ngõ 259 Yên Hòa vốn có diện tích khá rộng, đủ để trở thành điểm kết nối giao thông thông thoáng của khu vực. Thế nhưng, hàng chục năm nay, không gian lẽ ra dành cho xe cộ di chuyển ấy lại bị chiếm dụng bởi hàng chục quầy hàng thực phẩm bày bán tràn xuống lòng đường.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy những gánh rau, hàng thịt nướng, xe bán hoa quả, đồ ăn vặt… nối dài thành một "chợ tạm" hoạt động từ sáng đến tối muộn, khiến giao thông qua khu vực thường xuyên bị ùn ứ.

Ghi nhận của phóng viên tại ngã tư phố Yên Hòa – nơi giao giữa ngõ 232 và 259 (phường Yên Hòa, TP Hà Nội).

Theo người dân, vào mỗi chiều, xen giữa dòng xe ken đặc, các quầy thịt nướng lại nghi ngút khói, càng làm không gian thêm phần ám mùi và ngột ngạt.

Đặc biệt vào giờ tan tầm, cảnh tắc đường nơi đây trở thành "đặc sản" quen thuộc. Người dân sinh sống gần khu vực chia sẻ: "Trời mưa hay nắng thì chiều nào cũng tắc. Người bán dựng lều bạt, xe máy đỗ kín lòng đường, đi qua ngã tư này khó như vượt chướng ngại vật."

Dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, chợ tự phát tại đây vẫn tồn tại dai dẳng. Theo người dân, do khu vực tập trung đông cư dân và gần trục đường lớn như Trung Kính, nhu cầu mua thực phẩm cao khiến tình trạng họp chợ kéo dài. Người bán quen địa điểm dễ bán, người mua quen sự tiện lợi… tạo vòng lặp khiến "chợ tạm" ngày càng đông đúc.

Trong khi đó, Hà Nội đang đặt mục tiêu xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc giai đoạn 2023–2025 nhằm chỉnh trang đô thị, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thành phố đã yêu cầu các phường rà soát, lập danh sách các điểm họp chợ tự phát, đồng thời tăng cường lực lượng chức năng xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; song song với đó là quy hoạch, nâng cấp chợ dân sinh theo hướng văn minh, sạch sẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thực hiện chỉ đạo chung, phường Yên Hòa đã nhiều lần ra quân giải tỏa chợ tự phát tại ngã tư này. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày vắng bóng lực lượng chức năng, các sạp hàng lại mọc lên như cũ. Việc giải tỏa theo kiểu "bắt cóc bỏ đĩa" khiến tình trạng tồn tại kéo dài, gây bức xúc cho người dân.

Ghi nhận của phóng viên tại ngõ 232 Yên Hòa, phường Yên Hòa, TP Hà Nội. Ảnh: Khánh Dương

Các chuyên gia đô thị cho rằng để giải quyết dứt điểm, cần áp dụng giải pháp kép: vừa kiên quyết xử lý lấn chiếm, vừa bố trí, quy hoạch điểm bán phù hợp để đảm bảo sinh kế cho tiểu thương. Nếu chỉ giải tỏa mà không có phương án tổ chức lại không gian kinh doanh, việc xóa chợ tạm – chợ cóc dễ trở thành phong trào, thiếu bền vững.

Hà Nội đang hướng tới hình ảnh đô thị hiện đại, văn minh. Tuy nhiên, tại những điểm nóng như ngã tư phố Yên Hòa, mục tiêu này vẫn bị cản trở bởi thực trạng lấn chiếm đã tồn tại hàng chục năm. Người dân khu vực mong muốn thành phố có biện pháp mạnh tay hơn, đồng bộ hơn để trả lại hành lang giao thông thông thoáng, an toàn.

Trong bối cảnh toàn thành phố đang quyết liệt thực hiện đề án xóa chợ tạm, chợ cóc, có lẽ, ngã tư Yên Hòa là một trong những điểm cần được xử lý triệt để. Không chỉ nhằm lập lại kỷ cương đô thị, mà còn hướng tới xây dựng một môi trường sống văn minh, an toàn cho chính cộng đồng dân cư.

