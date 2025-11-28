Hà Nội quyết liệt xóa chợ tạm, chợ cóc: Ngã tư phố Yên Hòa vẫn 'kẹt cứng' bởi chợ tự phát kéo dài hàng chục năm
GĐXH - Tại ngã tư phố Yên Hòa – nơi giao giữa ngõ 232 và 259 (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), hành lang giao thông rộng rãi lẽ ra dành cho xe cộ lưu thông lại bị "phủ kín" bởi chợ thực phẩm tự phát tồn tại suốt hàng chục năm.
Mỗi giờ tan tầm, khu vực này rơi vào cảnh ùn ứ, xe cộ chen chúc né từng quầy hàng. Thực trạng ấy đang trở thành điểm nóng đối lập với nỗ lực của Hà Nội trong đề án xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc và lập lại trật tự đô thị.
Ngã tư Yên Hòa - ngõ 232 Yên Hòa - ngõ 259 Yên Hòa vốn có diện tích khá rộng, đủ để trở thành điểm kết nối giao thông thông thoáng của khu vực. Thế nhưng, hàng chục năm nay, không gian lẽ ra dành cho xe cộ di chuyển ấy lại bị chiếm dụng bởi hàng chục quầy hàng thực phẩm bày bán tràn xuống lòng đường.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy những gánh rau, hàng thịt nướng, xe bán hoa quả, đồ ăn vặt… nối dài thành một "chợ tạm" hoạt động từ sáng đến tối muộn, khiến giao thông qua khu vực thường xuyên bị ùn ứ.
Ghi nhận của phóng viên tại ngã tư phố Yên Hòa – nơi giao giữa ngõ 232 và 259 (phường Yên Hòa, TP Hà Nội).
Theo người dân, vào mỗi chiều, xen giữa dòng xe ken đặc, các quầy thịt nướng lại nghi ngút khói, càng làm không gian thêm phần ám mùi và ngột ngạt.
Đặc biệt vào giờ tan tầm, cảnh tắc đường nơi đây trở thành "đặc sản" quen thuộc. Người dân sinh sống gần khu vực chia sẻ: "Trời mưa hay nắng thì chiều nào cũng tắc. Người bán dựng lều bạt, xe máy đỗ kín lòng đường, đi qua ngã tư này khó như vượt chướng ngại vật."
Dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, chợ tự phát tại đây vẫn tồn tại dai dẳng. Theo người dân, do khu vực tập trung đông cư dân và gần trục đường lớn như Trung Kính, nhu cầu mua thực phẩm cao khiến tình trạng họp chợ kéo dài. Người bán quen địa điểm dễ bán, người mua quen sự tiện lợi… tạo vòng lặp khiến "chợ tạm" ngày càng đông đúc.
Trong khi đó, Hà Nội đang đặt mục tiêu xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc giai đoạn 2023–2025 nhằm chỉnh trang đô thị, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Thành phố đã yêu cầu các phường rà soát, lập danh sách các điểm họp chợ tự phát, đồng thời tăng cường lực lượng chức năng xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; song song với đó là quy hoạch, nâng cấp chợ dân sinh theo hướng văn minh, sạch sẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm.
Thực hiện chỉ đạo chung, phường Yên Hòa đã nhiều lần ra quân giải tỏa chợ tự phát tại ngã tư này. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày vắng bóng lực lượng chức năng, các sạp hàng lại mọc lên như cũ. Việc giải tỏa theo kiểu "bắt cóc bỏ đĩa" khiến tình trạng tồn tại kéo dài, gây bức xúc cho người dân.
Các chuyên gia đô thị cho rằng để giải quyết dứt điểm, cần áp dụng giải pháp kép: vừa kiên quyết xử lý lấn chiếm, vừa bố trí, quy hoạch điểm bán phù hợp để đảm bảo sinh kế cho tiểu thương. Nếu chỉ giải tỏa mà không có phương án tổ chức lại không gian kinh doanh, việc xóa chợ tạm – chợ cóc dễ trở thành phong trào, thiếu bền vững.
Hà Nội đang hướng tới hình ảnh đô thị hiện đại, văn minh. Tuy nhiên, tại những điểm nóng như ngã tư phố Yên Hòa, mục tiêu này vẫn bị cản trở bởi thực trạng lấn chiếm đã tồn tại hàng chục năm. Người dân khu vực mong muốn thành phố có biện pháp mạnh tay hơn, đồng bộ hơn để trả lại hành lang giao thông thông thoáng, an toàn.
Trong bối cảnh toàn thành phố đang quyết liệt thực hiện đề án xóa chợ tạm, chợ cóc, có lẽ, ngã tư Yên Hòa là một trong những điểm cần được xử lý triệt để. Không chỉ nhằm lập lại kỷ cương đô thị, mà còn hướng tới xây dựng một môi trường sống văn minh, an toàn cho chính cộng đồng dân cư.
Ngổn ngang chợ cóc ngã ba Hoa Bằng - Yên Hòa (Hà Nội): Bài toán nan giải trong lộ trình xóa chợ tạm của Hà Nội?Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trước
GĐXH - Đầu giờ chiều, khu vực ngã ba phố Hoa Bằng – Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bắt đầu nhộn nhịp khi các tiểu thương chuẩn bị hàng hóa.
Sau mưa bão, tôm hùm Phú Yên tìm nơi giải cứu từ 180.000 đồng/kg, người dân ở Hà Nội 'đo đếm' từng cọng hành vì rau xanh đắt đỏBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Sau mưa bão, thị trường Hà Nội chứng kiến nghịch lý khi nhiều loại rau xanh, hành lá, cà chua… vẫn tăng giá phi mã, thậm chí đắt ngang cả thủy hải sản đắt đỏ trong bối cảnh tôm hùm Phú Yên đang được kêu gọi "giải cứu" với giá chỉ từ 200.000 đồng/kg.
Táo đỏ bán tràn lan nhiều mức giá, chỉ một điểm phân biệt hàng giả – thật nhập khẩu chính ngạchBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Thời điểm cuối năm, thị trường táo đỏ trở nên sôi động nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi sản phẩm không rõ nguồn gốc trà trộn ngày càng nhiều.
Việc cần làm để giao dịch không gián đoạn khi ngân hàng ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thânBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Các ngân hàng thương mại sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam từ ngày 1/1/2026.
Chỉ một thao tác để phân biệt lê Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch và lê không rõ nguồn gốcBảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trước
GĐXH - Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), với sản phẩm trái cây nhập khẩu, chỉ cần quét mã QR code sẽ cho kết quả quét cho ra thông tin đơn vị cung ứng, chịu trách nhiệm mặt hàng đó trên thị trường. Nếu là hàng giả sẽ không cho kết quả tương ứng.
Cách phân biệt nho sữa Hàn Quốc nhập khẩu chính ngạch với nho sữa không rõ nguồn gốc, xuất xứBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Thị trường trái cây nhập khẩu đang ghi nhận tình trạng nho sữa không rõ nguồn gốc "đội lốt" nho Hàn Quốc với giá bán chênh lệch gấp đôi. Dù có ngoại hình khá giống nhau, hai loại nho này vẫn có nhiều đặc điểm khác biệt về bao bì, chất lượng và giấy tờ kiểm dịch mà người tiêu dùng có thể nhận biết để tránh mua nhầm.
Cận cảnh mỹ phẩm xuất xứ Nhật Bản được sản xuất giả tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thườngBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Phòng trưng bày Hàng thật – Hàng giả khai mạc ngày 21/10 tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã thu hút sự chú ý khi trưng bày loạt sản phẩm Nhật Bản quen thuộc với người tiêu dùng Việt.
Phụ nữ tuổi mãn kinh nên mua gì khi vào siêu thị?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Mãn kinh khiến nhiều phụ nữ đối mặt với bốc hỏa, mất ngủ, tăng cân, loãng xương và rối loạn tâm trạng. Chọn lọc việc mua thực phẩm phù hợp có thể giảm đáng kể các triệu chứng này. Vậy khi đi siêu thị, phụ nữ mãn kinh nên bỏ gì vào giỏ hàng?
Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.
Gần 15 tấn đường cát nhập lậu bị phát hiện tại TP. Hồ Chí MinhBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 18/11, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện gần 15 tấn đường cát nhập lậu tại 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.