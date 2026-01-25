Hà Nội: Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng sàm sỡ cô gái, đánh hội đồng bạn trai khi 'đi bão' ở hầm Kim Liên

Chiều 25/1, thông tin từ Công an phường Bạch Mai (TP Hà Nội) xác nhận đơn vị đã bắt giữ 5 nghi phạm liên quan đến vụ xô xát gây xôn xao dư luận tại khu vực hầm Kim Liên. Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích" và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trước đó, vào đêm 23, rạng sáng 24/1, thời điểm không khí tại Hà Nội đang vô cùng náo nhiệt sau chiến thắng của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á. Hàng vạn người hâm mộ đã đổ ra đường diễu hành, hò reo ăn mừng chiến thắng lịch sử.

Nhóm đối tượng sàm sỡ cô gái, đánh hội đồng bạn trai khi 'đi bão' ở hầm Kim Liên.

Tuy nhiên, tại khu vực hầm chui Kim Liên - Xã Đàn, lợi dụng lượng người tụ tập đông đúc và ồn ào, một nhóm thanh niên đã có hành vi thiếu chuẩn mực, sàm sỡ, quấy rối một cô gái đang tham gia "đi bão".

Theo lời tố cáo và các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, khi thấy bạn gái bị sàm sỡ, người bạn trai đi cùng đã lập tức lên tiếng phản ứng để bảo vệ. Thay vì dừng lại, nhóm đối tượng này đã thể hiện thói côn đồ, lao vào tấn công, đánh hội đồng dã man người bạn trai và cả cô gái ngay giữa đám đông.

Vụ việc sau đó được quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, gây ra làn sóng phẫn nộ dữ dội. Dư luận kịch liệt lên án hành vi "biến thái" núp bóng cổ động viên và thói hành xử côn đồ của nhóm thanh niên này.