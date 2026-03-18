MỚI NHẤT: Tháng 3/2026 nhà riêng trong ngõ tại 3 xã Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên (Hà Nội) vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn
GĐXH - Hiện nay, không chỉ những căn nhà riêng nằm trên mặt đường lớn, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên (Hà Nội) cũng đã tăng cao, chạm và vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.
Nhà riêng trong ngõ tại 3 xã Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn
Bước sang tháng 3/2026 nhà riêng trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên, thành phố Hà Nội vẫn duy trì được sức nóng khi lượng thông tin rao bán rầm rộ, giá bán duy trì ở ngưỡng cao. Thậm chí ngay cả những căn nhà có diện tích khiêm tốn, nằm sâu trong ngõ cũng đã xác lập mặt bằng giá mới.
Cụ thể, khảo sát trên nền tảng trực tuyến batdongsan.com.vn căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 60m2, nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội (tức xã Đan Phượng mới) hiện đang được rao bán với giá 5,6 tỷ đồng, tương đương 93,33 triệu đồng/m2.
Nằm trên mặt ngõ rộng 2,2m tại đường 422, xã Ô Diên (tức xã Tân Lập, huyện Đan Phượng cũ), căn nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 30m2 hiện đang được rao bán với giá 4,5 tỷ đồng, tương đương 150 triệu đồng/m2.
Hiện nay, không chỉ khu vực nội đô, giá nhà trên địa bàn các xã mới được sáp nhập từ huyện Đan Phượng cũ cũng đã tăng cao, thậm chí nhiều căn nhà nằm sâu trong ngõ cũng đã chạm và vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.
3 xã mới được sáp nhập từ huyện Đan Phượng cũ
1.Xã Đan Phượng
Hiện nay, xã Đan Phượng được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Phùng và các xã Đồng Tháp, Song Phượng, Thượng Mỗ, Đan Phượng thuộc huyện Đan Phượng cũ.
2.Xã Ô Diên
Sau sáp nhập, xã Ô Diên được hình thành từ việc hợp nhất từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hạ Mỗ, xã Tân Hội, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Liên Hà, Hồng Hà, Liên Hồng, Liên Trung (huyện Đan Phượng), một phần diện tích tự nhiên của xã Văn Khê (huyện Mê Linh cũ), phần còn lại của phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và phần còn lại của xã Tân Lập (huyện Đan Phượng cũ).
3.Xã Liên Minh
Xã Liên Minh hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phương Đình, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Trung Châu, Thọ Xuân và Thọ An (huyện Đan Phượng cũ), một phần diện tích tự nhiên của xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng cũ) và xã Tiến Thịnh (huyện Mê Linh cũ).
