Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

MỚI NHẤT: Tháng 3/2026 nhà riêng trong ngõ tại 3 xã Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên (Hà Nội) vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Thứ tư, 13:16 18/03/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, không chỉ những căn nhà riêng nằm trên mặt đường lớn, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên (Hà Nội) cũng đã tăng cao, chạm và vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

Bước sang tháng 3/2026  nhà riêng trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên, thành phố Hà Nội vẫn duy trì được sức nóng khi lượng thông tin rao bán rầm rộ, giá bán duy trì ở ngưỡng cao. Thậm chí ngay cả những căn nhà có diện tích khiêm tốn, nằm sâu trong ngõ cũng đã xác lập mặt bằng giá mới.

Cụ thể, khảo sát trên nền tảng trực tuyến batdongsan.com.vn căn nhà riêng thiết kế 4 tầng, rộng 60m2, nằm trên mặt ngõ rộng 3m tại Thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội (tức xã Đan Phượng mới) hiện đang được rao bán với giá 5,6 tỷ đồng, tương đương 93,33 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt ngõ rộng 2,2m tại đường 422, xã Ô Diên (tức xã Tân Lập, huyện Đan Phượng cũ), căn nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 30m2 hiện đang được rao bán với giá 4,5 tỷ đồng, tương đương 150 triệu đồng/m2.

Hiện nay, không chỉ khu vực nội đô,  giá nhà trên địa bàn các xã mới được sáp nhập từ huyện Đan Phượng cũ cũng đã tăng cao, thậm chí nhiều căn nhà nằm sâu trong ngõ cũng đã chạm và vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn.

3 xã mới được sáp nhập từ huyện Đan Phượng cũ

1.Xã Đan Phượng

Hiện nay, xã Đan Phượng được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Phùng và các xã Đồng Tháp, Song Phượng, Thượng Mỗ, Đan Phượng thuộc huyện Đan Phượng cũ.

2.Xã Ô Diên

Sau sáp nhập, xã Ô Diên được hình thành từ việc hợp nhất từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hạ Mỗ, xã Tân Hội, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Liên Hà, Hồng Hà, Liên Hồng, Liên Trung (huyện Đan Phượng), một phần diện tích tự nhiên của xã Văn Khê (huyện Mê Linh cũ), phần còn lại của phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và phần còn lại của xã Tân Lập (huyện Đan Phượng cũ).

3.Xã Liên Minh

Xã Liên Minh hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phương Đình, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Trung Châu, Thọ Xuân và Thọ An (huyện Đan Phượng cũ), một phần diện tích tự nhiên của xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng cũ) và xã Tiến Thịnh (huyện Mê Linh cũ).

Tháng 3/2026, nhà riêng trong ngõ tại 3 xã Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên (Hà Nội) vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn - Ảnh 1.Hà Nội: Xã Ô Diên vượt mặt các xã Đan Phượng, Liên Minh về lượng nhà phố thương mại rao bán tại tháng 3/2026

GĐXH - Hiện nay khu vực xã Ô Diên là nơi tập trung số lượng nhà phố thương mại rao bán đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đan Phượng (cũ).

Tháng 3/2026, nhà riêng trong ngõ tại 3 xã Đan Phượng, Liên Minh, Ô Diên (Hà Nội) vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn - Ảnh 2.Hà Nội: Xã Ô Diên vượt mặt các xã Đan Phượng, Liên Minh về lượng biệt thự rao bán tại tháng 3/2026

GĐXH - Hiện nay khu vực xã Ô Diên là nơi tập trung số lượng biệt thự rao bán đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đan Phượng (cũ).

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Xã Ô Diên vượt mặt các xã Đan Phượng, Liên Minh về lượng nhà phố thương mại rao bán tại tháng 3/2026

Hà Nội: Xã Ô Diên vượt mặt các xã Đan Phượng, Liên Minh về lượng nhà phố thương mại rao bán tại tháng 3/2026

Hà Nội: Thực tế bất ngờ trước giá chung cư tại các xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026

Hà Nội: Thực tế bất ngờ trước giá chung cư tại các xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026

Hà Nội: Xã Ô Diên vượt mặt các xã Đan Phượng, Liên Minh về lượng biệt thự rao bán tại tháng 3/2026

Hà Nội: Xã Ô Diên vượt mặt các xã Đan Phượng, Liên Minh về lượng biệt thự rao bán tại tháng 3/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tháng 3/2026

Hà Nội: Giá nhà mặt phố tại các xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tăng nhiệt tháng 3/2026

Hà Nội: Giá nhà mặt phố tại các xã Đan Phượng, Ô Diên và Liên Minh tăng nhiệt tháng 3/2026

Cùng chuyên mục

Giá bạc hôm nay (18/3): Vừa mở phiên, thị trường trong nước giảm nhanh

Giá bạc hôm nay (18/3): Vừa mở phiên, thị trường trong nước giảm nhanh

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

Giá bạc hôm nay 18/3 đã giảm mạnh ngay từ phiên mở cửa. Thị trường trong nước ghi nhận giá bạc giảm từ 81 triệu đồng/kg xuống sát 80 triệu đồng/kg. Theo diễn biến quốc tế, giá bạc có thể tiếp tục giảm thêm trong thời gian tới.

Chi tiết MPV Hyundai Stargazer 2026 phiên bản mới giá 489 triệu đồng ở Việt Nam có xứng danh rẻ nhất thị trường?

Chi tiết MPV Hyundai Stargazer 2026 phiên bản mới giá 489 triệu đồng ở Việt Nam có xứng danh rẻ nhất thị trường?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - MPV Hyundai Stargazer 2026 dự kiến ra mắt vào tháng 4 với giá bán khởi điểm từ 489 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm tiếp?

Giá vàng hôm nay 18/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm tiếp?

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng SJC và nhẫn trơn trong nước vẫn treo ở mức 183 triệu đồng/lượng (bán).

Xe ga 125cc giá 26 triệu đồng thiết kế hiện đại, cốp rộng, tiết kiệm nhiên liệu, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang Wave Alpha chắc chắn được lòng chị em

Xe ga 125cc giá 26 triệu đồng thiết kế hiện đại, cốp rộng, tiết kiệm nhiên liệu, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang Wave Alpha chắc chắn được lòng chị em

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe ga 125cc hứa hẹn có thể thay thế những cái tên như Honda Vision hay Air Blade trở thành ‘xe ga quốc dân’ mới thống trị thị trường.

Xe máy điện giá 12 triệu đồng thiết kế hiện đại, độc đáo, trang bị tiện ích, cốp rộng, sạc pin nhanh, rẻ hơn Vision, Wave Alpha

Xe máy điện giá 12 triệu đồng thiết kế hiện đại, độc đáo, trang bị tiện ích, cốp rộng, sạc pin nhanh, rẻ hơn Vision, Wave Alpha

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện có mức giá cực rẻ, thậm chí ‘mềm’ hơn cả Wave Alpha sẽ gây sốt thị trường.

Giá bạc hôm nay (17/3): Sau nhiều nhịp giằng co, giá chốt phiên quay về vùng mở cửa

Giá bạc hôm nay (17/3): Sau nhiều nhịp giằng co, giá chốt phiên quay về vùng mở cửa

Giá cả thị trường - 19 giờ trước

GĐXH - Nếu như phiên ngày 16/3 ghi nhận diễn biến tăng chưa rõ nét, thì sang ngày 17/3, giá bạc trong nước tiếp tục biến động trái chiều. Một số thương hiệu ghi nhận mức tăng cục bộ, đưa giá bán ra dao động phổ biến trong khoảng 80 – 84 triệu đồng/kg, thậm chí có nơi vượt ngưỡng 85 triệu đồng/kg.

Hatchback điện giá 183 triệu đồng thiết kế đẹp, có cổng sạc nhanh, 2 túi khí, radar hỗ trợ lùi, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH khách Việt nhìn sẽ mê

Hatchback điện giá 183 triệu đồng thiết kế đẹp, có cổng sạc nhanh, 2 túi khí, radar hỗ trợ lùi, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH khách Việt nhìn sẽ mê

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Hatchback điện sở hữu thiết kế đẹp cùng nhiều trang bị xứng đáng “nhỏ có võ” trong phân khúc.

Lãi suất tiết kiệm chạm mốc 9% kỳ hạn 13 tháng: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 800 triệu đồng

Lãi suất tiết kiệm chạm mốc 9% kỳ hạn 13 tháng: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 800 triệu đồng

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng đang niêm yết cao nhất ở mức 9%/năm.

Giá vàng hôm nay 17/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý còn giảm không?

Giá vàng hôm nay 17/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý còn giảm không?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giảm về hơn 182 triệu đồng/lượng.

Trải nghiệm xe ga 125cc giá 44 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế cổ điển, siêu tiết kiệm xăng, cốp rộng, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Lead khiến chị em xôn xao

Trải nghiệm xe ga 125cc giá 44 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế cổ điển, siêu tiết kiệm xăng, cốp rộng, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Lead khiến chị em xôn xao

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe ga 125cc Yamaha Grand Filano Hybrid vừa ra mắt mang đến lời giải về tính kinh tế khi tiêu thụ chỉ 1,6 lít xăng, sẵn sàng chia lại thị phần đô thị.

Xem nhiều

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị vượt phân khúc, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 23 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị vượt phân khúc, rẻ hơn Vision, chỉ như Wave Alpha

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu thiết kế đẹp cùng những trang bị vượt phân khúc với giá quy đổi chỉ từ 23 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 17/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý còn giảm không?

Giá vàng hôm nay 17/3: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý còn giảm không?

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 12 triệu đồng thiết kế hiện đại, độc đáo, trang bị tiện ích, cốp rộng, sạc pin nhanh, rẻ hơn Vision, Wave Alpha

Xe máy điện giá 12 triệu đồng thiết kế hiện đại, độc đáo, trang bị tiện ích, cốp rộng, sạc pin nhanh, rẻ hơn Vision, Wave Alpha

Giá cả thị trường
Giá iPhone 15, iPhone 14 giảm cực mạnh, rẻ chưa từng có, xứng danh bộ đôi iPhone ngon, bổ, rẻ ăn đứt iPhone 17e

Giá iPhone 15, iPhone 14 giảm cực mạnh, rẻ chưa từng có, xứng danh bộ đôi iPhone ngon, bổ, rẻ ăn đứt iPhone 17e

Giá cả thị trường
Trải nghiệm xe ga 125cc giá 44 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế cổ điển, siêu tiết kiệm xăng, cốp rộng, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Lead khiến chị em xôn xao

Trải nghiệm xe ga 125cc giá 44 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế cổ điển, siêu tiết kiệm xăng, cốp rộng, rẻ hơn SH Mode, chỉ ngang Lead khiến chị em xôn xao

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top