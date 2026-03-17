Hà Nội: Xã Ô Diên vượt mặt các xã Đan Phượng, Liên Minh về lượng nhà phố thương mại rao bán tại tháng 3/2026
GĐXH - Hiện nay khu vực xã Ô Diên là nơi tập trung số lượng nhà phố thương mại rao bán đông đảo hơn các xã còn lại được sáp nhập từ huyện Đan Phượng (cũ).
Diễn biến giá nhà phố thương mại tại huyện Đan Phượng cũ
Tại thời điểm tháng 3/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, lượng thông tin rao bán nhà phố thương mại (hay còn gọi là shophouse) tại xã Ô Diên nổi bật hơn hẳn so với 2 xã Đan Phượng và Liên Minh được thành lập từ huyện Đan Phượng cũ. Giá nhà phố thương mại rao bán tại đây dao động phổ biến từ 130-350 triệu đồng/m2.
Đơn cử có thể kể đến căn nhà phố thương mại thiết kế 5 tầng, rộng 100m2, mặt tiền 5m tại dự án Noble Palace Tây Thăng Long, đường Tây Thăng Long, xã Ô Diên (tức xã Tân Lập, huyện Đan Phượng cũ) hiện đang được rao bán với giá 34 tỷ đồng, tương đương 340 triệu đồng/m2.
Căn shophouse thiết kế 4 tầng, rộng 135,89m2, mặt tiền 8m tại phố Hừng Đông thuộc dự án Vinhomes Wonder City, xã Ô Diên (tức xã Tân Hội, huyện Đan Phượng cũ) hiện đang được rao bán với giá 33,97 tỷ đồng, tương đương 249,84 triệu đồng/m2.
Tại khu nhà ở xã Tân Lập - Cienco 5, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội (tức Xã Tân Lập, huyện Đan Phượng cũ), một căn nhà phố thương mại thiết kế 4 tầng hiện đang được rao bán với giá 5,25 tỷ đồng, tương đương 131,25 triệu đồng/m2.
Không chỉ nhà phố thương mại, hiện nay giá các loại hình bất động sản khác như nhà riêng, đất ở, chung cư, nhà mặt phố... trên địa bàn 3 xã Đan Phượng, Liên Minh và Ô Diên cũng đều đã thiết lập mặt bằng giá mới.
3 xã mới được sáp nhập từ huyện Đan Phượng cũ
1.Xã Đan Phượng
Hiện nay, xã Đan Phượng được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Phùng và các xã Đồng Tháp, Song Phượng, Thượng Mỗ, Đan Phượng thuộc huyện Đan Phượng cũ.
2.Xã Ô Diên
Sau sáp nhập, xã Ô Diên được hình thành từ việc hợp nhất từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Hạ Mỗ, xã Tân Hội, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Liên Hà, Hồng Hà, Liên Hồng, Liên Trung (huyện Đan Phượng), một phần diện tích tự nhiên của xã Văn Khê (huyện Mê Linh cũ), phần còn lại của phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và phần còn lại của xã Tân Lập (huyện Đan Phượng cũ).
3.Xã Liên Minh
Xã Liên Minh hiện nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Phương Đình, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của các xã Trung Châu, Thọ Xuân và Thọ An (huyện Đan Phượng cũ), một phần diện tích tự nhiên của xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng cũ) và xã Tiến Thịnh (huyện Mê Linh cũ).
