Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà riêng tại phường Phú Lương tháng 4/2026

Hiện nay, phường Phú Lương được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lãm thuộc quận Hà Đông cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lương, quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ và xã Hữu Hòa thuộc huyện Thanh Trì cũ.

Tại thời điểm tháng 4/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, nguồn cung nhà riêng tại phường Phú Lương tương đối dồi dào, giá bán cũng ghi nhận ở ngưỡng cao.

Đơn cử có thể kể đến, một căn nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 51m2, tại khu đấu giá Man Bồi Gốc Găng, phường Phú Lương, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 16 tỷ đồng, tương đương 313,73 triệu đồng/m2.

Tại ngõ 8, phố Xốm, phường Phú Lương, căn nhà riêng thiết kế 5 tầng, rộng 29m2 hiện đang được rao bán với giá 8,56 tỷ đồng, tương đương 295,17 triệu đồng/m2.

Căn nhà thiết kế 5 tầng, rộng 36m2 tại đường Thanh Lãm, phường Phú Lương hiện đang được rao bán với giá 5,6 tỷ đồng, tương đương 155,56 triệu đồng/m2.

Khu vực phường Phú Lương, Hà Nội, đang ghi nhận sự gia tăng đáng kể về giá bất động sản trong bối cảnh nhu cầu mua nhà liên tục ở mức cao. Một trong những nguyên nhân quan trọng đến từ tốc độ đô thị hóa nhanh của khu vực phía Tây thủ đô, kéo theo sự hoàn thiện dần của hệ thống hạ tầng giao thông và tiện ích công cộng. Việc kết nối thuận tiện với các trục đường lớn và khu trung tâm đã khiến Phú Lương trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với cả người mua để ở lẫn nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, tâm lý tìm kiếm không gian sống rộng rãi hơn, chi phí hợp lý hơn so với khu vực nội đô cũng góp phần thúc đẩy dòng người dịch chuyển về đây. Dù hiện nay nguồn cung bất động sản trong khu vực vẫn được đánh giá là khá dồi dào, với nhiều loại hình nhà ở từ đất nền đến nhà xây sẵn, nhưng nhu cầu thực tế vẫn liên tục gia tăng, tạo áp lực lên mặt bằng giá. Giá bán vì vậy có xu hướng tăng nhanh, phổ biến dao động trong khoảng từ 140 đến 300 triệu đồng mỗi mét vuông, tùy thuộc vào vị trí, hạ tầng và mức độ hoàn thiện của từng bất động sản.

Ngoài ra, sự tham gia của các nhà đầu tư với kỳ vọng đón đầu quy hoạch và tiềm năng tăng giá trong tương lai cũng là yếu tố khiến thị trường trở nên sôi động hơn. Tổng hòa các yếu tố về hạ tầng, nhu cầu ở thực và hoạt động đầu tư đã góp phần lý giải cho hiện tượng tăng giá nhanh và sức mua cao tại khu vực này trong thời gian gần đây.