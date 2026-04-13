Hà Nội: Giá bán không ngờ loạt nhà mặt phố tại phường Phú Lương tháng 4/2026
GĐXH - Hiện nay, dù không có nguồn cung dồi dào như các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, tuy nhiên giá nhà mặt phố tại phường Phú Lương cũng đã chạm ngưỡng 300 triệu đồng/m2.
Hiện nay, phường Phú Lương được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lãm thuộc quận Hà Đông cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lương, quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ và xã Hữu Hòa thuộc huyện Thanh Trì cũ.
Tại thời điểm tháng 4/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, dù không có nguồn cung dồi dào như các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, tuy nhiên giá nhà mặt phố tại phường Phú Lương cũng ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt ngưỡng 300 triệu đồng/m2.
Đơn cử có thể kể đến, một căn nhà mặt phố thiết kế 5 tầng, rộng 128m2, tại đường Phú Lương, phường Phú Lương, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 28 tỷ đồng, tương đương 218,75 triệu đồng/m2.
Căn nhà mặt phố thiết kế 2 tầng, rộng 45m2 tại đường Phú Lương, phường Phú Lương hiện đang được rao bán với giá 11 tỷ đồng, tương đương 244,44 triệu đồng/m2.
Tại đường Ba La, phường Phú Lương, căn nhà mặt phố thiết kế 7 tầng, rộng 51m2 hiện đang được rao bán với giá 15,6 tỷ đồng, tương đương 305,88 triệu đồng/m2.
Nhà mặt phố là một trong những loại hình bất động sản truyền thống nhưng luôn giữ được vị thế "vàng" trên thị trường nhờ giá trị sử dụng và đầu tư vượt trội. Đây là loại nhà nằm trực tiếp trên các tuyến đường lớn, khu vực trung tâm hoặc nơi có mật độ giao thông và kinh doanh sôi động. Chính vị trí đặc biệt này giúp nhà mặt phố không chỉ phục vụ nhu cầu ở mà còn rất thuận lợi để mở cửa hàng, văn phòng, hoặc cho thuê mặt bằng kinh doanh. Vì vậy, giá trị của nhà mặt phố thường gắn liền với khả năng khai thác thương mại và mức độ sầm uất của khu vực.
