Hà Nội: Bất ngờ trước giá biệt thự tại phường Phú Lương tháng 4/2026
GĐXH - Hiện nay, dù không có nguồn cung dồi dào như các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, tuy nhiên giá biệt thự, liền kề tại phường Phú Lương cũng ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 190 cho đến 300 triệu đồng/m2.
Hiện nay, phường Phú Lương được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lãm thuộc quận Hà Đông cũ; phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Phú Lương, quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ và xã Hữu Hòa thuộc huyện Thanh Trì cũ.
Tại thời điểm tháng 4/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, dù không có nguồn cung dồi dào như các phường Hà Đông, Dương Nội, Kiến Hưng, tuy nhiên giá biệt thự, liền kề tại phường Phú Lương cũng ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 190 cho đến 300 triệu đồng/m2.
Đơn cử có thể kể đến, một căn biệt thự liền kề thiết kế 5 tầng, rộng 62,5m2, tại khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú Lương, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 17 tỷ đồng, tương đương 261,54 triệu đồng/m2.
Căn liền kề tại khu đất đấu giá Man Bồi - Gốc Găng thiết kế 4 tầng, rộng 60m2 tại đường Ba La, phường Phú Lương hiện đang được rao bán với giá 14,3 tỷ đồng, tương đương 238,33 triệu đồng/m2.
Tuy giá cao, nguồn cung lớn nhưng lượng dao dịch phân khúc bất động sản biệt thự, liền kề lại tăng trưởng không quá mạnh, bởi đây là phân khúc hạng sang, khá kén khách.
Không chỉ biệt thự, liền kề, hiện nay giá của các phân khúc bất động sản khác như nhà riêng, chung cư, nhà mặt phố, thậm chí đất ở trên địa bàn phường Phú Lương cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
