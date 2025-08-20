Hà Nội cấm nhiều tuyến đường dịp 2/9: Di chuyển thế nào cho thuận lợi?
GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện nhằm phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Theo đó, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (gọi chung là Lễ kỷ niệm) bắt đầu từ 6h30 ngày 2/9. Trước đó, ban tổ chức sẽ tiến hành tổng hợp luyện lần 1 từ 20h ngày 21/8; Tổng hợp luyện lần 2 từ 20h ngày 24/8; Sơ duyệt từ 20h ngày 27/8 và Tổng duyệt từ 6h30 ngày 30/8.
Theo Công an Hà Nội, cảnh sát tổ chức cấm triệt để hoặc tạm cấm, hạn chế lưu thông các phương tiện trên nhiều tuyến đường như sau:
Các tuyến đường tổ chức cấm triệt tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm):
Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây.
Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải.
Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).
Các tuyến đường tổ chức tạm cấm:
Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I: Tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).
Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II: Cảnh sát sẽ tạm cấm đối với các ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).
Các tuyến đường hạn chế lưu thông:
Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai II đến Vành đai III: Các phương tiện hạn chế lưu thông đối với các ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, ô tô cá nhân, xe mô tô.
Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II: Hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.
Đối với một số tuyến đường từ Vành đai III hướng ra khu vực ngoại thành (gồm quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, quốc lộ 18): Sẽ hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm).
Trong thời gian cấm, hạn chế phương tiện, người dân di chuyển như thế nào?
Công an Hà Nội tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau:
Các ô tô trong diện tạm cấm từ quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thì di chuyển qua cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
Xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: Cầu Phù Đổng → cầu Thanh Trì → Vành đai III trên cao → cầu Thăng Long → Võ Văn Kiệt...; hoặc từ quốc lộ 5 → Nguyễn Đức Thuận → đường dẫn cầu Thanh Trì → cầu Phù Đổng → cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.
Xe từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai III trên cao → nút giao Đỗ Mười → cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
Ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 10 tấn trở lên di chuyển trên tuyến đường Vành đai III trên cao hạn chế di chuyển xuống các vị trí nút giao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và tuân thủ sự điều hành, chỉ dẫn của lực lượng chức năng.
Công an Hà Nội khuyến cáo nhân dân từ các tỉnh, địa phương đến Hà Nội tham dự các hoạt động của lễ kỷ niệm sử dụng ô tô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao: tuyến số 2A Cát Linh - Hà Đông: từ ga Yên Nghĩa (phường Hà Đông) đến ga Cát Linh (phường Ô Chợ Dừa); tuyến số 3 Nhổn - ga Hà Nội: từ ga Nhổn (phường Tây Tựu) đến ga Cầu Giấy (phường Giảng Võ).
Hoặc đi bộ trên một số tuyến phố địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh Quảng trường Ba Đình; tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, đứng trên vỉa hè, không chen lấn, tràn xuống lòng đường gây cản trở các đoàn hành quân, khối diễu binh, diễu hành…
GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) vừa có kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện đi về hướng TP Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80); ngoài học phí, phụ huynh vẫn cần chuẩn bị một số khoản đóng góp khác theo quy định.