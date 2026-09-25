Hà Nội: Cận cảnh suất ăn bán trú trường Tiểu học Quảng Bị 1 sau lùm xùm bị nghi dùng 'thịt ôi', 'tóp mỡ'

Ngày 24/9, tại buổi kiểm tra đột xuất, Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 TP Hà Nội đã chỉ ra hàng loạt bất cấp trong hoạt động tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1.

Theo đó, bên cạnh hạn chế về cơ sở vật chất, việc quản lý hồ sơ bán trú tại trường đã bộc lộ sơ hở như: Hợp đồng với đơn vị cung ứng chưa quy định cụ thể số lượng nhân viên bếp tối thiểu; việc cập nhật thông tin lô hàng lên ứng dụng HanoiCheck còn chậm trễ; sổ kiểm thực 3 bước chưa được ký duyệt đầy đủ hàng ngày và thiếu bảng công khai thực đơn, nhà cung cấp tại khu vực bếp.

Trước thực trạng này, chính quyền xã Quảng Bị khẳng định đã thành lập tổ giám sát thường nhật có sự tham gia của Công an xã và lực lượng an ninh mạng.

Đồng thời yêu cầu đơn vị cung cấp hoàn thiện phương án cải tạo khu bếp tại điểm trường Tốt Động cũ để tổ chức nấu ăn tại chỗ, giải tỏa triệt để áp lực cho điểm chính.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 04 TP Hà Nội đã phát đi "tối hậu thư": Yêu cầu UBND xã Quảng Bị, Trường Tiểu học Quảng Bị 1 và Công ty Thăng Long khẩn trương chấn chỉnh toàn bộ quy trình bếp một chiều, hoàn thiện hồ sơ nhân sự, ký duyệt sổ kiểm thực và cập nhật dữ liệu nguồn gốc thực phẩm, hoàn tất khắc phục triệt để trước ngày 01/10/2026.