Ngày 23/5, thông tin từ UBND phường Phú Lãm (quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại khu chung cư The Vesta (phường Phú Lãm, quận Hà Đông, TP Hà Nội).

Cháy chung cư cao tầng ở Hà Đông, khói đen bốc cao ngùn ngụt. Nguồn: NDCC

Theo đó, vào khoảng 11 giờ trưa cùng ngày (23/5), người dân sinh sống ở dự án chung cư The Vesta bất ngờ phát hiện khói đen và ngọn lửa lớn bùng lên tại một căn hộ nằm trên tầng cao của tòa nhà.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 đã điều động 2 xe chữa cháy của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hà Đông, 2 xe chữa cháy của Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khu vực cháy được xác định là phòng ngủ của một căn hộ nằm tại tầng 14, toà V4, chung cư The Vesta. Ảnh: NDCC

Khu vực cháy được xác định là phòng ngủ của một căn hộ nằm tại tầng 14, toà V4, chung cư The Vesta. Sau khoảng 30 phút ngọn lửa đã được khống chế, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. May mắn, thời điểm trên không có ai ở nhà, vì vậy vụ hỏa hoạn không ghi nhận thiệt hại về người.

BQL tòa nhà đã cho người dọn dẹp, và xử lý nước ở xung quanh hành lang tầng 14. Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

