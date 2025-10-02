Tin bão mới nhất: Bão số 11 Matmo giật cấp 10 sắp đi vào Biển Đông, đất liền Việt Nam ảnh hưởng thế nào?

Tin bão mới nhất – cơn bão số 11 Matmo

Theo tin bão mới nhất, sáng sớm nay (02/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo.

Hồi 07 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Biển Đông lại sắp đón bão số 11? GĐXH - Các chuyên gia khí tượng đã phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo về diễn biến bão có thể xảy ra trong những tháng cuối năm.

Dự báo đường đi của bão số 11 Matmo. Ảnh: NHCMF

Dự báo diễn biến bão (24 đến 72 giờ tới)

Theo cơ quan khí tượng, trong những giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão giảm dần.

Dự báo tác động của bão

Từ chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m. Biển động rất mạnh.

Cảnh báo: Trong khoảng ngày 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo cơ quan khí tượng, với bão MATMO, các mô hình khá thống nhất trong cả dự báo về đường đi của bão đi qua phía nam của Trung Quốc rồi áp sát miền Bắc nước ta vào khoảng ngày 6/10, có thể ở khu vực tỉnh Quảng Ninh.

Do ảnh hưởng của bão, dự báo miền Bắc sẽ có mưa diện rộng, Hà Nội cũng có khả năng mưa to từ 6/10.