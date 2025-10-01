Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP HCM khiến 2 người thương vong

Ngày 1-10, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe tải chạy trên đường Trần Hải Phụng. Khi đến khúc cua trên đường này, thuộc xã Tân Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ) thì tông trực diện với xe máy do hai người đàn ông điều khiển theo hướng ngược lại.

Va chạm mạnh khiến hai người trên xe máy ngã xuống đường, một người tử vong tại chỗ, người còn lại được người dân hỗ trợ đến bệnh viện cấp cứu.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, trích xuất camera điều tra nguyên nhân.

