Người dân miền Bắc đón tin vui về thời tiết trước khi lại hứng đợt mưa lớn diện rộng

Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, đêm qua một số nơi khu vực Bắc Bộ vẫn có mưa, hôm nay toàn miền trời chuyển nắng với nhiệt độ cao nhất 31-32 độ.

Tại khu vực miền Trung, thời tiết hôm nay cũng có nắng ở hầu khắp các tỉnh thành và cả Cao nguyên Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở mức 31-34 độ.

Thời tiết hôm nay khu vực Nam Bộ có nắng từ sáng, trời khá nóng với mức nhiệt từ 31-34 độ. Về chiều tối có thể có mưa dông, nhưng lượng không lớn.

Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới của cơ quan khí tượng, sắp tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuẩn bị hứng thêm đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong đó từ ngày 6-8/10, các khu vực này khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng.

Từ khoảng ngày 4-8/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên Hải Nam Trung Bộ khả năng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng.

Còn Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ khoảng ngày 4-8/10, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ giảm mưa toàn miền có nắng. Ảnh: T.H

Thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-32 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; ngày trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.

