Xác minh clip chủ quán hải sản ở Huế chửi bới, đe doạ người phụ nữ lớn tuổi làm thuê

Từ tối 30/9, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông, được cho là chủ một nhà hàng, có hành vi chửi bới và đe dọa một phụ nữ lớn tuổi.



Hình ảnh cắt từ clip ghi lại sự việc.

Theo nội dung được đăng tải, có hai đoạn clip với tổng thời lượng gần 2 phút ghi lại cảnh người đàn ông, được cho là chủ quán hải sản ở phường Thủy Xuân (TP Huế) liên tục lớn tiếng, chửi tục và yêu cầu nhân viên tạp vụ là người phụ nữ khá lớn tuổi ký vào giấy biên nhận tiền.

Thông tin ban đầu, người phụ nữ này nghỉ việc và bị trừ lương, sau đó yêu cầu được thanh toán đủ.

Đoạn clip sau khi lan truyền nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận bày tỏ sự bức xúc trước lời lẽ của người đàn ông.



Sáng 1/10, trao đổi với Gia đình và Xã hội, ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân (TP Huế) cho biết, sau khi nắm được thông tin vụ việc lan truyền trên mạng xã hội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đến làm việc trực tiếp với chủ quán để xác minh.

"Hiện các đơn vị đang tiến hành xác minh, khi có kết quả cụ thể sẽ thông tin cho báo chí", ông Hải nói.