Rạng sáng nay (2/10), mực nước các sông ở Hà Nội tiếp tục dâng cao, vượt báo động 3

Thứ năm, 08:13 02/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Mực nước nhiều sông ở Hà Nội tiếp tục lên cao vào rạng sáng nay 2/10, đỉnh lũ dự báo đều vượt báo động 3.

Sáng 2/10, thông tin đến phóng viên, Phòng Dự báo Khí tượng thủy văn (Đài KTTV Bắc Bộ) cho biết, vào rạng sáng nay, nước trên sông Bùi tại Yên Duyệt đạt 7,31m, vượt báo động 3 là 0,31m; trên sông Tích tại Vĩnh Phúc 8,09m, vượt 0,09m. 

Sông Cầu tại Lương Phúc 8,23m, vượt 0,23m. Riêng sông Cà Lồ tại Mạnh Tân 7,98m, chỉ còn dưới báo động 3 là 0,02m.

Trong 12 - 24 giờ tới, mực nước trên các sông tiếp tục lên, đỉnh lũ dự báo đều vượt báo động 3. Nguy cơ ngập lụt ở vùng trũng thấp, bãi nổi và ven sông, với độ sâu 0,2 đến 0,5m, có nơi trên 0,5m; thời gian ngập có thể kéo dài 2–3 ngày.

Cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 2. 

Mực nước sông ở Hà Nội dâng cao vượt báo động 3 sau bão số 10 - Ảnh 1.

Khu vực đê Bùi 2 nhìn từ trên cao. Ảnh: N.Trường

Theo Phòng Dự báo Khí tượng thủy văn, mực nước trên các sông hiện tại đang ở mức cao có khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập là 0,2-0,5m có nơi ngập sâu hơn 0,5m; thời gian ngập có thể kéo dài 2-3 ngày. Người dân cần đề phòng nguy cơ sạt và xói lở đất bờ bãi ven sông; nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê.

Mực nước sông lên cao nguy cơ xảy ra sạt ven sông, ảnh hưởng an toàn các tuyến đê xung yếu, các ngầm, tràn, cầu, cống, đường giao thông một số xã ven sông Bùi, sông Tích, sông Cầu, sông Cà Lồ.

Lũ, ngập lụt, sạt lở đất ảnh hưởng đến con người, một số khu công nghiệp, khu nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và sinh hoạt, giao thông của người dân.

Trước đó, ngày 1/10, do ảnh hưởng của  bão số 10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Hà Nội đã lệnh báo động lũ trên các sông: Cầu, Nhuệ, Bùi và Cà Lồ. Đồng thời, yêu cầu các địa phương triển khai biện pháp bảo đảm an toàn hạ du hồ Núi Cốc.

Đồng thời, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát các lệnh báo động lũ tại nhiều tuyến sông.

Cụ thể, lệnh báo động lũ cấp I trên sông Cầu tại địa phận các xã Trung Giã, Đa Phúc; báo động lũ cấp III trên sông Bùi tại các xã Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn;

Báo động lũ cấp I trên sông Cà Lồ tại địa phận các xã Sóc Sơn, Đa Phúc, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.

Báo động lũ cấp II trên sông Nhuệ tại địa phận các xã, phường: Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Diễn, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Hà Đông, Kiến Hưng, Đại Thanh, Bình Minh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Thượng Phúc, Dân Hòa, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa…

Ngày 1/10, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện số 15/CĐ-UBND về việc khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 10 và mưa lũ sau bão.

Chủ tịch UBND Thành phố 'phân việc' đến từng sở, ngành, UBND xã, phường.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu UBND các phường, xã tăng cường trực ban, báo cáo thường xuyên; khẩn trương thống kê thiệt hại, triển khai cứu trợ theo phương châm "4 tại chỗ", đặc biệt tại các khu vực ngập úng, chia cắt, sạt lở.

Sở Nông nghiệp và Môi trường: Chỉ đạo khắc phục thiệt hại sản xuất nông nghiệp, thu hoạch kịp thời lúa và hoa màu.

Sở Xây dựng: Phối hợp Công an Thành phố xử lý nhanh các điểm úng ngập, bảo đảm giao thông thông suốt.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Hướng dẫn trường học đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, chủ động phương án đưa về nhà hoặc tổ chức ăn ở tại trường khi cần thiết.

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội: Khẩn trương khắc phục sự cố, ưu tiên cấp điện cho trạm bơm tiêu úng.

Sở Y tế: Sẵn sàng cấp cứu, điều trị cho người dân bị ảnh hưởng; phối hợp triển khai tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường.

Các sở, ngành khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để chủ động kiểm tra, phối hợp, hỗ trợ địa phương trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Mực nước sông ở Hà Nội dâng cao vượt báo động 3 sau bão số 10 - Ảnh 3.Bộ Công Thương: Đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu cho những khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 bằng hàng dự trữ phòng chống thiên tai, xã hội hóa

GĐXH - Ngày 1/10/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký, ban hành Công điện số 7492/CĐ-BCT yêu cầu bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường trong mùa mưa bão và giai đoạn cao điểm cuối năm.

Mực nước sông ở Hà Nội dâng cao vượt báo động 3 sau bão số 10 - Ảnh 4.Hơn 300 chuyến bay phải đổi đường bay, gần 100 chuyến buộc hủy vì bão số 10

GĐXH - Theo Cục Hàng không Việt Nam, hôm nay, các Cảng hàng không sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, một chuyến bay buộc phải đổi hướng hạ cánh.

Mực nước sông ở Hà Nội dâng cao vượt báo động 3 sau bão số 10 - Ảnh 5.Bão số 10 mưa ngập khắp nơi, siêu thị tung khuyến mại thực phẩm, người tiêu dùng an tâm chi tiêu

GĐXH - Trong bối cảnh bão số 10 (Bualoi) đang ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố, thị trường hàng hóa, thực phẩm tại Hà Nội và các đô thị lớn vẫn duy trì ổn định, thậm chí nhiều mặt hàng còn giảm giá mạnh nhờ các chương trình khuyến mại đồng loạt từ hệ thống siêu thị.

B.Loan
