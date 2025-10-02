Hà Nội: Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ 15kg gạo/tháng

Theo đó, mỗi học sinh học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú được hỗ trợ 15kg gạo/tháng tại 2 học kỳ: Học kỳ II năm học 2024-2025 và học kỳ I năm học 2025-2026.

Cụ thể, tại học kỳ II năm học 2024-2025: Hà Nội có 837 học sinh được hỗ trợ, mỗi em nhận 15kg gạo/tháng trong 5 tháng, tổng lượng gạo hỗ trợ là 62.775 kg.

Tại học kỳ I năm học 2025-2026: 875 học sinh được hỗ trợ, mỗi em nhận 15kg gạo/tháng trong 4 tháng, tổng lượng gạo hỗ trợ là 52.500 kg.

UBND TP Hà Nội chính thức phê duyệt hỗ trợ gạo cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú học kỳ II năm học 2024-2025 và học kỳ I năm học 2025-2026. Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội cho biết, nguồn gạo hỗ trợ được xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho thành phố Hà Nội theo các Quyết định của Bộ Tài chính và Cục dự trữ Nhà nước.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, cấp phát gạo hỗ trợ cho học sinh của trường theo các Quyết định của Bộ Tài chính, Cục dự trữ Nhà nước. Bảo quản an toàn về số lượng, chất lượng đối với số gạo được tiếp nhận.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú và các đơn vị liên quan để tham mưu UBND Thành phố ra thông báo kế hoạch phân bổ, đơn vị đầu mối và thời gian tiếp nhận gạo hỗ trợ.

Đối với các trường hợp phát sinh nhu cầu hỗ trợ gạo lớn hơn: Trên cơ sở đề nghị của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời tham mưu UBND Thành phố có Văn bản đề nghị xuất cấp bổ sung gạo hỗ trợ cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú học kỳ I năm 2025-2026.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc báo cáo kết quả tiếp nhận, sử dụng, cấp phát gạo hỗ trợ cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

