Hà Nội: Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ 15kg gạo/tháng

Thứ năm, 21:01 02/10/2025 | Thời sự
GĐXH - UBND TP Hà Nội chính thức phê duyệt hỗ trợ gạo cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú học kỳ II năm học 2024-2025 và học kỳ I năm học 2025-2026.

Theo đó, mỗi học sinh học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú được hỗ trợ 15kg gạo/tháng tại 2 học kỳ: Học kỳ II năm học 2024-2025 và học kỳ I năm học 2025-2026.

Cụ thể, tại học kỳ II năm học 2024-2025: Hà Nội có 837 học sinh được hỗ trợ, mỗi em nhận 15kg gạo/tháng trong 5 tháng, tổng lượng gạo hỗ trợ là 62.775 kg.

Tại học kỳ I năm học 2025-2026: 875 học sinh được hỗ trợ, mỗi em nhận 15kg gạo/tháng trong 4 tháng, tổng lượng gạo hỗ trợ là 52.500 kg.

Hà Nội hỗ trợ gạo cho học sinh nội trú 15 kg / tháng trong năm học 2024 - 2026 - Ảnh 1.

UBND TP Hà Nội chính thức phê duyệt hỗ trợ gạo cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú học kỳ II năm học 2024-2025 và học kỳ I năm học 2025-2026. Ảnh minh họa

UBND TP Hà Nội cho biết, nguồn gạo hỗ trợ được xuất cấp từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho thành phố Hà Nội theo các Quyết định của Bộ Tài chính và Cục dự trữ Nhà nước.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, cấp phát gạo hỗ trợ cho học sinh của trường theo các Quyết định của Bộ Tài chính, Cục dự trữ Nhà nước. Bảo quản an toàn về số lượng, chất lượng đối với số gạo được tiếp nhận.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú và các đơn vị liên quan để tham mưu UBND Thành phố ra thông báo kế hoạch phân bổ, đơn vị đầu mối và thời gian tiếp nhận gạo hỗ trợ.

Đối với các trường hợp phát sinh nhu cầu hỗ trợ gạo lớn hơn: Trên cơ sở đề nghị của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời tham mưu UBND Thành phố có Văn bản đề nghị xuất cấp bổ sung gạo hỗ trợ cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú học kỳ I năm 2025-2026.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc báo cáo kết quả tiếp nhận, sử dụng, cấp phát gạo hỗ trợ cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Bộ Công Thương: Đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu cho những khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 bằng hàng dự trữ phòng chống thiên tai, xã hội hóaBộ Công Thương: Đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu cho những khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 bằng hàng dự trữ phòng chống thiên tai, xã hội hóa

GĐXH - Ngày 1/10/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký, ban hành Công điện số 7492/CĐ-BCT yêu cầu bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường trong mùa mưa bão và giai đoạn cao điểm cuối năm.

Bộ Tài chính: Khẩn trương tạm ứng, chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và mưa lũBộ Tài chính: Khẩn trương tạm ứng, chi trả bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và mưa lũ

GĐXH - Ngày 01/10, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, đơn vị vừa yêu cầu các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương báo cáo thiệt hại, thực hiện tạm ứng và chi trả bồi thường nhanh chóng, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm ảnh hưởng bởi bão số 10 (Bualoi) và mưa lũ.

B.Loan
Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
