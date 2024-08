Hà Nội: Cháy lớn tại kho hàng chuyển phát nhanh ở Vĩnh Tuy

Theo đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 27/8, người dân phát hiện khói đen bất ngờ bốc lên tại một kho hàng chuyển phát nhanh địa chỉ số 137-139 Nguyễn Văn Viên, phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Do bên trong chứa nhiều hàng hóa dễ cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn khiến nhiều người chứng kiến không khỏi hoảng sợ.

Ngọn lửa cùng khói đen bốc lên từ trong kho hàng khiến nhiều người chứng kiến không khỏi hoảng sợ. Ảnh: NDCC

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC & CNCH Công an quận Hai Bà Trưng đã điều động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Công an phường Vĩnh Tuy huy động cán bộ, chiến sĩ tới hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự.

Đoạn đường Nguyễn Văn Viên hướng từ đê Nguyễn Khoái đi Minh Khai cũng bị lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ chữa cháy. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, không xảy ra cháy lan.

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã khống chế ngọn lửa. Ảnh: NDCC

Theo người dân, kho hàng trên đã nghỉ nên không có người. Trước đó, nhiều hàng hóa cũng được vận chuyển. Lực lượng chức năng phải phá cửa cuốn để tiếp cận bên trong dập lửa.

Kho hàng bên ngoài quây tôn kín, kế bên là quán cà phê... Nhiều hàng hóa bên trong kho hàng bị lửa thiêu rụi. May mắn, vụ hỏa hoạn không ghi nhận thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháyvẫn đang được điều tra, làm rõ.

VIdeo cháy lớn tại kho hàng chuyển phát nhanh ở Vĩnh Tuy tối 27/8: