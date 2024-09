Hà Nội: Công an điều tra vụ cô gái 18 tuổi tố bị ‘sàm sỡ’ trong thang máy

Ngày 21/9, theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung (Giám đốc Công an Hà Nội) đã chỉ đạo Công an huyện Thanh Trì khẩn trương điều tra, giải quyết vụ việc một cô gái trẻ tuổi tố bị nam thanh niên có hành vi 'sàm sỡ' trong thang máy.

Trước đó, Công an xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì tiếp nhận tin báo của chị H. (SN 2006, hiện sinh sống ở chung cư IEC) về việc, khoảng 10h ngày 7/9, chị H. đang đi vào thang máy của chung cư thì bị 1 nam thanh niên có hành vi dùng tay vỗ vào "vùng nhạy cảm".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thanh Trì đã tổ chức xác minh và làm việc với nam thanh niên để làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thanh Trì tiếp tục giải quyết theo đúng quy định pháp luật.