Công an Sơn La bắt giữ nhóm thanh niên hỗn chiến bằng dao kiếm, truy đuổi nhau trong đêm 2/9

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cho biết, vào hồi 06 giờ 30 phút ngày 2/9, Công an phường Mộc Sơn tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về một vụ việc gây mất an ninh trật tự và tai nạn giao thông có dấu hiệu hình sự trên địa bàn.

Sự việc được camera hành trình của người dân ghi lại và chia sẻ trên MXH. Ảnh cắt từ video

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 02 giờ 25 phút cùng ngày, sau khi kết thúc các hoạt động của Lễ hội 2/9, tại khu vực ngã ba Pa Háng (thuộc tổ dân phố Tây Tiến, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La), một nhóm thanh thiếu niên gồm 9 đối tượng (cư trú tại phường Mộc Châu, phường Mộc Sơn và xã Tân Yên) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau với một nhóm khác gồm 4 đối tượng trú tại xã Mai Sơn.

Đáng chú ý, sau khi cãi vã, nhóm 9 đối tượng đã kéo nhau về nhà lấy dao, kiếm để quay lại truy đuổi nhóm đối phương. Quá trình rượt đuổi, các đối tượng điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, liên tục lạng lách, đánh võng với tốc độ cao trên đường, gây náo loạn khu dân cư và dẫn đến tai nạn giao thông.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và lực lượng chức năng tiến hành thực nghiệm điều tra vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Sự việc khiến 3 đối tượng trong nhóm bị thương tích nặng, trong đó 1 đối tượng bị gãy xương mác trái; 1 đối tượng bị gãy xương đòn trái và 1 đối tượng bị gãy xương đùi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Công an phường Mộc Sơn và các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, rà soát hiện trường và truy tìm các đối tượng có liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã làm rõ và triệu tập tổng cộng 13 đối tượng có liên quan trực tiếp đến vụ việc tụ tập gây rối và tai nạn giao thông nói trên.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, nhằm răn đe, giữ vững bình yên và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.