Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 16/1 - 17/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận hơn 100 trường hợp phương tiện phớt lờ đèn đỏ. Tình trạng này phản ánh ý thức giao thông đang có chiều hướng đi xuống khi áp lực đi lại dịp cận Tết gia tăng.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành trong 24 giờ qua (từ 7h30' ngày 16/1 đến 7h30' ngày 17/1/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 154 trường hợp vi phạm.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI đã ghi nhận 112 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ. Bên cạnh đó, hệ thống cũng phát hiện 34 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Điểm tích cực duy nhất tại nút giao này là không ghi nhận trường hợp nào đi ngược chiều.
Trái ngược với sự hỗn loạn tại nút giao trên, tại tuyến đường Lê Văn Lương, ý thức đi đúng làn đường của các phương tiện vẫn được duy trì tuyệt đối với 00 trường hợp vi phạm.
Tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, áp lực giao thông ngày cuối tuần rất lớn với 9.229 lượt phương tiện đi qua. Do mật độ đông, tốc độ trung bình của các dòng xe chỉ đạt 70 km/h.
Về vi phạm trên cao tốc, hệ thống AI ghi nhận 8 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 02 trường hợp vi phạm tốc độ.
Hiện tại, toàn bộ danh sách 112 phương tiện vượt đèn đỏ cùng các trường hợp vi phạm khác đã được chuyển dữ liệu về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng. Các chủ phương tiện sẽ sớm nhận được thông báo phạt nguội theo quy định.
Danh sách phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
|PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI
(từ 7h30 ngày 16/01/2026 đến 7h30 ngày 17/01/202)
|STT
|Thời gian phát hiện
|Biển số
|Màu biển
|Đối tượng
|Loại cảnh báo
|1
|16-01-2026 08:28:44
|29A52097
|Trắng
|Những loại khác
|Không thắt dây đai an toàn
|2
|16-01-2026 21:24:37
|29B18636
|Vàng
|Những loại khác
|Không thắt dây đai an toàn
|3
|16-01-2026 21:44:09
|34G00198
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|4
|16-01-2026 16:49:51
|88C24248
|Trắng
|Những loại khác
|Không thắt dây đai an toàn
|5
|16-01-2026 22:33:41
|89H04218
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|6
|16-01-2026 17:46:31
|90C14268
|Trắng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|7
|17-01-2026 00:59:43
|98A60346
|Trắng
|Ô tô con
|Không thắt dây đai an toàn
|8
|16-01-2026 17:39:32
|98C27644
|Trắng
|Những loại khác
|Không thắt dây đai an toàn
|9
|17-01-2026 04:28:59
|29B127076
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|10
|17-01-2026 04:11:30
|289AA35230
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|11
|16-01-2026 19:37:30
|19C136789
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|12
|16-01-2026 17:47:28
|34B425447
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|13
|16-01-2026 17:43:00
|29Y573242
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|14
|16-01-2026 17:42:34
|29AD33126
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|15
|16-01-2026 17:22:11
|29P116608
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|16
|16-01-2026 16:55:20
|29AA88466
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|17
|16-01-2026 16:20:46
|29H156262
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|18
|16-01-2026 16:18:48
|36A53953
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|19
|16-01-2026 16:10:53
|29T199943
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|20
|16-01-2026 16:06:29
|26B233301
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|21
|16-01-2026 15:58:31
|29AA55462
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|22
|16-01-2026 15:56:59
|29E252261
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|23
|16-01-2026 15:50:07
|29AP02230
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|24
|16-01-2026 15:22:19
|30L57377
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|25
|16-01-2026 15:21:48
|29C180828
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|26
|16-01-2026 15:20:14
|36H112950
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|27
|16-01-2026 15:18:23
|30Z28612
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|28
|16-01-2026 15:04:59
|29L179690
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|29
|16-01-2026 14:04:10
|36D118697
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|30
|16-01-2026 14:00:34
|23B144702
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|31
|16-01-2026 13:59:39
|29T20357
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|32
|16-01-2026 13:51:48
|28H156534
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|33
|16-01-2026 13:14:30
|29T16978
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|34
|16-01-2026 13:07:11
|29P177310
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|35
|16-01-2026 12:40:13
|29B183793
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|36
|16-01-2026 12:27:00
|29E289954
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|37
|16-01-2026 10:40:46
|29L95945
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|38
|16-01-2026 10:28:17
|29G159402
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|39
|16-01-2026 10:18:19
|29X308042
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|40
|16-01-2026 10:04:26
|29P53459
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|41
|16-01-2026 09:17:48
|98B304789
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|42
|16-01-2026 09:03:41
|29E278496
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|43
|17-01-2026 07:17:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|33P17724
|Trắng
|44
|17-01-2026 07:13:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18H15531
|Trắng
|45
|17-01-2026 07:09:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36B240716
|Trắng
|46
|17-01-2026 07:00:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30N22188
|Trắng
|47
|17-01-2026 06:56:15
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|11B125065
|Trắng
|48
|17-01-2026 06:52:39
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L126190
|Trắng
|49
|17-01-2026 06:52:38
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L555656
|Trắng
|50
|17-01-2026 06:26:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18AA14907
|Trắng
|51
|17-01-2026 06:25:48
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|21L122567
|Trắng
|52
|17-01-2026 06:18:04
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K103532
|Trắng
|53
|17-01-2026 04:25:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E264191
|Trắng
|54
|17-01-2026 04:05:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|37D174642
|Trắng
|55
|17-01-2026 03:01:06
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G191407
|Trắng
|56
|17-01-2026 02:01:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|28G103409
|Trắng
|57
|17-01-2026 01:22:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y327630
|Trắng
|58
|17-01-2026 01:18:48
|Vượt đèn đỏ
|Ô tô con
|30I84045
|Trắng
|59
|16-01-2026 23:34:57
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D230484
|Trắng
|60
|16-01-2026 22:43:40
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30H42762
|Trắng
|61
|16-01-2026 22:24:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30Z15271
|Trắng
|62
|16-01-2026 22:22:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y154874
|Trắng
|63
|16-01-2026 22:16:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29T209087
|Trắng
|64
|16-01-2026 22:12:34
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E208132
|Trắng
|65
|16-01-2026 22:10:40
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L132602
|Trắng
|66
|16-01-2026 21:59:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B952950
|Trắng
|67
|16-01-2026 21:53:45
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F160099
|Trắng
|68
|16-01-2026 20:39:14
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AX00987
|Trắng
|69
|16-01-2026 20:39:13
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30L28021
|Trắng
|70
|16-01-2026 20:36:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30K27793
|Trắng
|71
|16-01-2026 20:30:48
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D201930
|Trắng
|72
|16-01-2026 19:47:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19AA36657
|Trắng
|73
|16-01-2026 19:46:40
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|38AS03007
|Trắng
|74
|16-01-2026 18:54:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P170023
|Trắng
|75
|16-01-2026 18:43:48
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E151242
|Trắng
|76
|16-01-2026 18:20:24
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B179021
|Trắng
|77
|16-01-2026 18:03:09
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y523408
|Trắng
|78
|16-01-2026 18:01:40
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30P42967
|Trắng
|79
|16-01-2026 17:51:34
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G161667
|Trắng
|80
|16-01-2026 17:13:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|70A101187
|Trắng
|81
|16-01-2026 17:09:26
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36C200793
|Trắng
|82
|16-01-2026 17:04:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y741584
|Trắng
|83
|16-01-2026 17:04:26
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30M82315
|Trắng
|84
|16-01-2026 17:04:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AC61598
|Trắng
|85
|16-01-2026 17:04:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|21C100140
|Trắng
|86
|16-01-2026 16:38:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P184007
|Trắng
|87
|16-01-2026 16:27:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17L42049
|Trắng
|88
|16-01-2026 16:26:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D265239
|Trắng
|89
|16-01-2026 16:21:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30P41230
|Trắng
|90
|16-01-2026 16:12:06
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P155455
|Trắng
|91
|16-01-2026 16:05:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X529048
|Trắng
|92
|16-01-2026 15:58:45
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|88B132849
|Trắng
|93
|16-01-2026 15:49:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30N87123
|Trắng
|94
|16-01-2026 15:38:01
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|27B161574
|Trắng
|95
|16-01-2026 15:24:20
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V331738
|Trắng
|96
|16-01-2026 15:22:57
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E293059
|Trắng
|97
|16-01-2026 15:22:54
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18H106459
|Trắng
|98
|16-01-2026 15:20:33
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36H112950
|Trắng
|99
|16-01-2026 15:18:30
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B162776
|Trắng
|100
|16-01-2026 15:17:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29N194023
|Trắng
|101
|16-01-2026 15:09:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18B127337
|Trắng
|102
|16-01-2026 15:05:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L179690
|Trắng
|103
|16-01-2026 15:01:22
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G141510
|Trắng
|104
|16-01-2026 15:01:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AE57625
|Trắng
|105
|16-01-2026 14:59:07
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L129875
|Trắng
|106
|16-01-2026 14:57:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X338603
|Trắng
|107
|16-01-2026 14:57:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P174874
|Trắng
|108
|16-01-2026 14:55:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18E111827
|Trắng
|109
|16-01-2026 14:51:31
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|22K99779
|Trắng
|110
|16-01-2026 14:28:39
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B129191
|Trắng
|111
|16-01-2026 14:08:15
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X39711
|Trắng
|112
|16-01-2026 13:58:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30N69532
|Trắng
|113
|16-01-2026 13:54:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BC11601
|Trắng
|114
|16-01-2026 13:46:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|21B166022
|Trắng
|115
|16-01-2026 13:15:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|98H124020
|Trắng
|116
|16-01-2026 13:06:51
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30L15789
|Trắng
|117
|16-01-2026 12:50:41
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|16N47572
|Trắng
|118
|16-01-2026 12:48:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BL04295
|Trắng
|119
|16-01-2026 12:33:28
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|76C120034
|Trắng
|120
|16-01-2026 12:28:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BM02897
|Trắng
|121
|16-01-2026 12:25:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L1434605
|Trắng
|122
|16-01-2026 12:14:20
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B523437
|Trắng
|123
|16-01-2026 11:59:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BL02990
|Trắng
|124
|16-01-2026 11:55:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BD04459
|Trắng
|125
|16-01-2026 11:51:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|16N51636
|Trắng
|126
|16-01-2026 11:48:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BC00609
|Trắng
|127
|16-01-2026 11:30:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|14B152082
|Trắng
|128
|16-01-2026 11:13:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P179852
|Trắng
|129
|16-01-2026 11:11:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36F23407
|Trắng
|130
|16-01-2026 11:07:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36H506352
|Trắng
|131
|16-01-2026 11:07:28
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X10260
|Trắng
|132
|16-01-2026 11:02:04
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18H29644
|Trắng
|133
|16-01-2026 10:57:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19K102728
|Trắng
|134
|16-01-2026 10:56:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30X34417
|Trắng
|135
|16-01-2026 10:51:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|35K129243
|Trắng
|136
|16-01-2026 10:48:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|35N147152
|Trắng
|137
|16-01-2026 10:44:30
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L557308
|Trắng
|138
|16-01-2026 10:10:30
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|35AA23251
|Trắng
|139
|16-01-2026 09:56:17
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90AC03092
|Trắng
|140
|16-01-2026 09:50:41
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L513128
|Trắng
|141
|16-01-2026 09:37:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V136229
|Trắng
|142
|16-01-2026 09:19:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30N91208
|Trắng
|143
|16-01-2026 09:12:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X520536
|Trắng
|144
|16-01-2026 09:08:36
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H235242
|Trắng
|145
|16-01-2026 09:04:34
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|24HB04695
|Trắng
|146
|16-01-2026 08:47:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BL00666
|Trắng
|147
|16-01-2026 08:35:48
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90B246893
|Trắng
|148
|16-01-2026 08:35:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X502747
|Trắng
|149
|16-01-2026 08:24:45
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30Z51956
|Trắng
|150
|16-01-2026 08:24:41
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|25B159408
|Trắng
|151
|16-01-2026 08:09:30
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29T90177
|Trắng
|152
|16-01-2026 08:03:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36B583523
|Trắng
|153
|16-01-2026 07:57:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F136084
|Trắng
|154
|16-01-2026 07:34:57
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B120256
|Trắng
