Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1

Chủ nhật, 09:42 18/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 16/1 - 17/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội đã ghi nhận hơn 100 trường hợp phương tiện phớt lờ đèn đỏ. Tình trạng này phản ánh ý thức giao thông đang có chiều hướng đi xuống khi áp lực đi lại dịp cận Tết gia tăng.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành trong 24 giờ qua (từ 7h30' ngày 16/1 đến 7h30' ngày 17/1/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 154 trường hợp vi phạm.

Danh sách vi phạm vượt đèn đỏ Hà Nội ngày 17 / 1: Camera AI ghi nhận 117 trường hợp - Ảnh 1.

Trường hợp xe ô tô vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI đã ghi nhận 112 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ. Bên cạnh đó, hệ thống cũng phát hiện 34 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Điểm tích cực duy nhất tại nút giao này là không ghi nhận trường hợp nào đi ngược chiều.

Trái ngược với sự hỗn loạn tại nút giao trên, tại tuyến đường Lê Văn Lương, ý thức đi đúng làn đường của các phương tiện vẫn được duy trì tuyệt đối với 00 trường hợp vi phạm.

Danh sách vi phạm vượt đèn đỏ Hà Nội ngày 17 / 1: Camera AI ghi nhận 117 trường hợp - Ảnh 2.

Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, áp lực giao thông ngày cuối tuần rất lớn với 9.229 lượt phương tiện đi qua. Do mật độ đông, tốc độ trung bình của các dòng xe chỉ đạt 70 km/h.

Về vi phạm trên cao tốc, hệ thống AI ghi nhận 8 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 02 trường hợp vi phạm tốc độ.

Hiện tại, toàn bộ danh sách 112 phương tiện vượt đèn đỏ cùng các trường hợp vi phạm khác đã được chuyển dữ liệu về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng. Các chủ phương tiện sẽ sớm nhận được thông báo phạt nguội theo quy định.

Danh sách phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI

(từ 7h30 ngày 16/01/2026 đến 7h30 ngày 17/01/202)
STTThời gian phát hiệnBiển sốMàu biểnĐối tượngLoại cảnh báo
116-01-2026 08:28:4429A52097TrắngNhững loại khácKhông thắt dây đai an toàn
216-01-2026 21:24:3729B18636VàngNhững loại khácKhông thắt dây đai an toàn
316-01-2026 21:44:0934G00198VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
416-01-2026 16:49:5188C24248TrắngNhững loại khácKhông thắt dây đai an toàn
516-01-2026 22:33:4189H04218VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
616-01-2026 17:46:3190C14268TrắngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
717-01-2026 00:59:4398A60346TrắngÔ tô conKhông thắt dây đai an toàn
816-01-2026 17:39:3298C27644TrắngNhững loại khácKhông thắt dây đai an toàn
917-01-2026 04:28:5929B127076TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1017-01-2026 04:11:30289AA35230TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1116-01-2026 19:37:3019C136789TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1216-01-2026 17:47:2834B425447TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1316-01-2026 17:43:0029Y573242TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1416-01-2026 17:42:3429AD33126TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1516-01-2026 17:22:1129P116608TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1616-01-2026 16:55:2029AA88466TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1716-01-2026 16:20:4629H156262TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1816-01-2026 16:18:4836A53953TrắngXe mô tôKhông đội mũ
1916-01-2026 16:10:5329T199943TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2016-01-2026 16:06:2926B233301TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2116-01-2026 15:58:3129AA55462TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2216-01-2026 15:56:5929E252261TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2316-01-2026 15:50:0729AP02230TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2416-01-2026 15:22:1930L57377TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2516-01-2026 15:21:4829C180828TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2616-01-2026 15:20:1436H112950TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2716-01-2026 15:18:2330Z28612TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2816-01-2026 15:04:5929L179690TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2916-01-2026 14:04:1036D118697TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3016-01-2026 14:00:3423B144702TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3116-01-2026 13:59:3929T20357TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3216-01-2026 13:51:4828H156534TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3316-01-2026 13:14:3029T16978TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3416-01-2026 13:07:1129P177310TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3516-01-2026 12:40:1329B183793TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3616-01-2026 12:27:0029E289954TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3716-01-2026 10:40:4629L95945TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3816-01-2026 10:28:1729G159402TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3916-01-2026 10:18:1929X308042TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4016-01-2026 10:04:2629P53459TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4116-01-2026 09:17:4898B304789TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4216-01-2026 09:03:4129E278496TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4317-01-2026 07:17:59Vượt đèn đỏXe mô tô33P17724Trắng
4417-01-2026 07:13:25Vượt đèn đỏXe mô tô18H15531Trắng
4517-01-2026 07:09:55Vượt đèn đỏXe mô tô36B240716Trắng
4617-01-2026 07:00:19Vượt đèn đỏXe mô tô30N22188Trắng
4717-01-2026 06:56:15Vượt đèn đỏXe mô tô11B125065Trắng
4817-01-2026 06:52:39Vượt đèn đỏXe mô tô29L126190Trắng
4917-01-2026 06:52:38Vượt đèn đỏXe mô tô29L555656Trắng
5017-01-2026 06:26:19Vượt đèn đỏXe mô tô18AA14907Trắng
5117-01-2026 06:25:48Vượt đèn đỏXe mô tô21L122567Trắng
5217-01-2026 06:18:04Vượt đèn đỏXe mô tô29K103532Trắng
5317-01-2026 04:25:31Vượt đèn đỏXe mô tô29E264191Trắng
5417-01-2026 04:05:55Vượt đèn đỏXe mô tô37D174642Trắng
5517-01-2026 03:01:06Vượt đèn đỏXe mô tô29G191407Trắng
5617-01-2026 02:01:23Vượt đèn đỏXe mô tô28G103409Trắng
5717-01-2026 01:22:46Vượt đèn đỏXe mô tô29Y327630Trắng
5817-01-2026 01:18:48Vượt đèn đỏÔ tô con30I84045Trắng
5916-01-2026 23:34:57Vượt đèn đỏXe mô tô29D230484Trắng
6016-01-2026 22:43:40Vượt đèn đỏXe mô tô30H42762Trắng
6116-01-2026 22:24:03Vượt đèn đỏXe mô tô30Z15271Trắng
6216-01-2026 22:22:42Vượt đèn đỏXe mô tô29Y154874Trắng
6316-01-2026 22:16:58Vượt đèn đỏXe mô tô29T209087Trắng
6416-01-2026 22:12:34Vượt đèn đỏXe mô tô29E208132Trắng
6516-01-2026 22:10:40Vượt đèn đỏXe mô tô29L132602Trắng
6616-01-2026 21:59:05Vượt đèn đỏXe mô tô17B952950Trắng
6716-01-2026 21:53:45Vượt đèn đỏXe mô tô29F160099Trắng
6816-01-2026 20:39:14Vượt đèn đỏXe mô tô29AX00987Trắng
6916-01-2026 20:39:13Vượt đèn đỏXe mô tô30L28021Trắng
7016-01-2026 20:36:47Vượt đèn đỏXe mô tô30K27793Trắng
7116-01-2026 20:30:48Vượt đèn đỏXe mô tô29D201930Trắng
7216-01-2026 19:47:09Vượt đèn đỏXe mô tô19AA36657Trắng
7316-01-2026 19:46:40Vượt đèn đỏXe mô tô38AS03007Trắng
7416-01-2026 18:54:56Vượt đèn đỏXe mô tô29P170023Trắng
7516-01-2026 18:43:48Vượt đèn đỏXe mô tô29E151242Trắng
7616-01-2026 18:20:24Vượt đèn đỏXe mô tô29B179021Trắng
7716-01-2026 18:03:09Vượt đèn đỏXe mô tô29Y523408Trắng
7816-01-2026 18:01:40Vượt đèn đỏXe mô tô30P42967Trắng
7916-01-2026 17:51:34Vượt đèn đỏXe mô tô29G161667Trắng
8016-01-2026 17:13:31Vượt đèn đỏXe mô tô70A101187Trắng
8116-01-2026 17:09:26Vượt đèn đỏXe mô tô36C200793Trắng
8216-01-2026 17:04:29Vượt đèn đỏXe mô tô29Y741584Trắng
8316-01-2026 17:04:26Vượt đèn đỏXe mô tô30M82315Trắng
8416-01-2026 17:04:25Vượt đèn đỏXe mô tô29AC61598Trắng
8516-01-2026 17:04:16Vượt đèn đỏXe mô tô21C100140Trắng
8616-01-2026 16:38:47Vượt đèn đỏXe mô tô29P184007Trắng
8716-01-2026 16:27:58Vượt đèn đỏXe mô tô17L42049Trắng
8816-01-2026 16:26:10Vượt đèn đỏXe mô tô29D265239Trắng
8916-01-2026 16:21:55Vượt đèn đỏXe mô tô30P41230Trắng
9016-01-2026 16:12:06Vượt đèn đỏXe mô tô29P155455Trắng
9116-01-2026 16:05:05Vượt đèn đỏXe mô tô29X529048Trắng
9216-01-2026 15:58:45Vượt đèn đỏXe mô tô88B132849Trắng
9316-01-2026 15:49:00Vượt đèn đỏXe mô tô30N87123Trắng
9416-01-2026 15:38:01Vượt đèn đỏXe mô tô27B161574Trắng
9516-01-2026 15:24:20Vượt đèn đỏXe mô tô29V331738Trắng
9616-01-2026 15:22:57Vượt đèn đỏXe mô tô29E293059Trắng
9716-01-2026 15:22:54Vượt đèn đỏXe mô tô18H106459Trắng
9816-01-2026 15:20:33Vượt đèn đỏXe mô tô36H112950Trắng
9916-01-2026 15:18:30Vượt đèn đỏXe mô tô29B162776Trắng
10016-01-2026 15:17:02Vượt đèn đỏXe mô tô29N194023Trắng
10116-01-2026 15:09:27Vượt đèn đỏXe mô tô18B127337Trắng
10216-01-2026 15:05:03Vượt đèn đỏXe mô tô29L179690Trắng
10316-01-2026 15:01:22Vượt đèn đỏXe mô tô29G141510Trắng
10416-01-2026 15:01:02Vượt đèn đỏXe mô tô29AE57625Trắng
10516-01-2026 14:59:07Vượt đèn đỏXe mô tô29L129875Trắng
10616-01-2026 14:57:59Vượt đèn đỏXe mô tô29X338603Trắng
10716-01-2026 14:57:11Vượt đèn đỏXe mô tô29P174874Trắng
10816-01-2026 14:55:16Vượt đèn đỏXe mô tô18E111827Trắng
10916-01-2026 14:51:31Vượt đèn đỏXe mô tô22K99779Trắng
11016-01-2026 14:28:39Vượt đèn đỏXe mô tô29B129191Trắng
11116-01-2026 14:08:15Vượt đèn đỏXe mô tô29X39711Trắng
11216-01-2026 13:58:29Vượt đèn đỏXe mô tô30N69532Trắng
11316-01-2026 13:54:03Vượt đèn đỏXe mô tô29BC11601Trắng
11416-01-2026 13:46:50Vượt đèn đỏXe mô tô21B166022Trắng
11516-01-2026 13:15:53Vượt đèn đỏXe mô tô98H124020Trắng
11616-01-2026 13:06:51Vượt đèn đỏXe mô tô30L15789Trắng
11716-01-2026 12:50:41Vượt đèn đỏXe mô tô16N47572Trắng
11816-01-2026 12:48:46Vượt đèn đỏXe mô tô29BL04295Trắng
11916-01-2026 12:33:28Vượt đèn đỏXe mô tô76C120034Trắng
12016-01-2026 12:28:05Vượt đèn đỏXe mô tô29BM02897Trắng
12116-01-2026 12:25:50Vượt đèn đỏXe mô tô29L1434605Trắng
12216-01-2026 12:14:20Vượt đèn đỏXe mô tô17B523437Trắng
12316-01-2026 11:59:10Vượt đèn đỏXe mô tô29BL02990Trắng
12416-01-2026 11:55:50Vượt đèn đỏXe mô tô29BD04459Trắng
12516-01-2026 11:51:37Vượt đèn đỏXe mô tô16N51636Trắng
12616-01-2026 11:48:05Vượt đèn đỏXe mô tô29BC00609Trắng
12716-01-2026 11:30:10Vượt đèn đỏXe mô tô14B152082Trắng
12816-01-2026 11:13:44Vượt đèn đỏXe mô tô29P179852Trắng
12916-01-2026 11:11:23Vượt đèn đỏXe mô tô36F23407Trắng
13016-01-2026 11:07:59Vượt đèn đỏXe mô tô36H506352Trắng
13116-01-2026 11:07:28Vượt đèn đỏXe mô tô29X10260Trắng
13216-01-2026 11:02:04Vượt đèn đỏXe mô tô18H29644Trắng
13316-01-2026 10:57:50Vượt đèn đỏXe mô tô19K102728Trắng
13416-01-2026 10:56:32Vượt đèn đỏXe mô tô30X34417Trắng
13516-01-2026 10:51:55Vượt đèn đỏXe mô tô35K129243Trắng
13616-01-2026 10:48:50Vượt đèn đỏXe mô tô35N147152Trắng
13716-01-2026 10:44:30Vượt đèn đỏXe mô tô29L557308Trắng
13816-01-2026 10:10:30Vượt đèn đỏXe mô tô35AA23251Trắng
13916-01-2026 09:56:17Vượt đèn đỏXe mô tô90AC03092Trắng
14016-01-2026 09:50:41Vượt đèn đỏXe mô tô29L513128Trắng
14116-01-2026 09:37:16Vượt đèn đỏXe mô tô29V136229Trắng
14216-01-2026 09:19:53Vượt đèn đỏXe mô tô30N91208Trắng
14316-01-2026 09:12:12Vượt đèn đỏXe mô tô29X520536Trắng
14416-01-2026 09:08:36Vượt đèn đỏXe mô tô29H235242Trắng
14516-01-2026 09:04:34Vượt đèn đỏXe mô tô24HB04695Trắng
14616-01-2026 08:47:18Vượt đèn đỏXe mô tô29BL00666Trắng
14716-01-2026 08:35:48Vượt đèn đỏXe mô tô90B246893Trắng
14816-01-2026 08:35:47Vượt đèn đỏXe mô tô29X502747Trắng
14916-01-2026 08:24:45Vượt đèn đỏXe mô tô30Z51956Trắng
15016-01-2026 08:24:41Vượt đèn đỏXe mô tô25B159408Trắng
15116-01-2026 08:09:30Vượt đèn đỏXe mô tô29T90177Trắng
15216-01-2026 08:03:10Vượt đèn đỏXe mô tô36B583523Trắng
15316-01-2026 07:57:25Vượt đèn đỏXe mô tô29F136084Trắng
15416-01-2026 07:34:57Vượt đèn đỏXe mô tô17B120256Trắng
