Hà Nội: Danh sách 112 trường hợp vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 17/1

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu trích xuất từ Trung tâm điều hành trong 24 giờ qua (từ 7h30' ngày 16/1 đến 7h30' ngày 17/1/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 154 trường hợp vi phạm.

Trường hợp xe ô tô vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI đã ghi nhận 112 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ. Bên cạnh đó, hệ thống cũng phát hiện 34 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Điểm tích cực duy nhất tại nút giao này là không ghi nhận trường hợp nào đi ngược chiều.

Trái ngược với sự hỗn loạn tại nút giao trên, tại tuyến đường Lê Văn Lương, ý thức đi đúng làn đường của các phương tiện vẫn được duy trì tuyệt đối với 00 trường hợp vi phạm.

Trường hợp tài xế không thắt giây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, áp lực giao thông ngày cuối tuần rất lớn với 9.229 lượt phương tiện đi qua. Do mật độ đông, tốc độ trung bình của các dòng xe chỉ đạt 70 km/h.

Về vi phạm trên cao tốc, hệ thống AI ghi nhận 8 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 02 trường hợp vi phạm tốc độ.

Hiện tại, toàn bộ danh sách 112 phương tiện vượt đèn đỏ cùng các trường hợp vi phạm khác đã được chuyển dữ liệu về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng. Các chủ phương tiện sẽ sớm nhận được thông báo phạt nguội theo quy định.

Danh sách phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình: